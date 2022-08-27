«С Олимпиадой прокинули, хочу сыграть за Россию на Кубке мира». Мощные заявления Овечкина

Александр вместе с мамой ответил на многие вопросы и провёл одну из самых ярких бесед в году.

Накануне вечером в Москве состоялась шоу-конференция с обладателем Кубка Стэнли и амбассадором букмекерской компании «Фонбет» Александром Овечкиным. Впервые Александр дал интервью вместе с мамой — двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира по баскетболу Татьяной Николаевной Овечкиной. Получилось очень ярко и фактурно.

О самых ярких моментах карьеры и любви к футболу

Александр Овечкин назвал самые яркие моменты своей хоккейной карьеры. Звёздный российский форвард отдельно выделил эпизод, который запомнил в качестве болельщика, и признался в любви к футболу.

Александр Овечкин в игре за ФК «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В качестве игрока самое яркое событие — это, конечно, финал Кубка Стэнли, в качестве болельщика — финал чемпионата мира по футболу в Москве.

Футбольный матч за московское «Динамо» — это самый запоминающийся момент лета. Осуществилась мечта, удалось забить гол. Тренер мне сказал, что я форвард таранного типа, а со Смоловым договорились, что сыграем друг на друга. Офис у меня один, и он на льду, а здесь так получилось по моменту. Я фанат футбола, у меня отец был профессиональным футболистом, но получил травму, а я был с детства увлечён спортом и стал хоккеистом. На судьбу не жалуюсь», — сказал Овечкин.

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О спортивном детстве и фото с Месси

Также нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о своей любви к различным видам спорта и вспомнил о совместном фото с Месси.

«Я фанат спорта. Второй любимый вид спорта — футбол. Люблю его смотреть и по телевизору, и живьём. Это совсем другие ощущения. Мама и папа никогда не заставляли что-либо делать. Я вырос на баскетбольной площадке. У меня спортивное детство. У «Вашингтона» — хоккейного и баскетбольного — один хозяин. Если получается, то мы берём билеты у нашего менеджера и идём туда.

«Да, я симпатизирую «Барселоне». Жалко, что Месси ушёл из клуба. Моя фотография с ним? Аргентина приезжала на товарищеский матч, это было в Вашингтоне. Я также познакомился с Неймаром, с ним удалось пообщаться лучше, потому что Месси говорил хуже меня по-английски», — заявил Александр.

Про блогерский футбол и разминку перед матчем

Александр Овечкин высказался об участии команд блогеров в Кубке России по футболу и поделился эмоциями от разминки перед футбольным матчем.

«Блогерские команды в футбольном Кубке России? Я так понимаю, что эти команды одержали победы и одна из них выиграла со счётом 3:0? То есть уровень у них нормальный, а если хорошая игра, то почему нет?

«Я на футбольной разминке чуть не умер (смеётся). Там всё агрессивно, движение, контроль мяча. На тебя много людей смотрит. Получилось здорово, классно, там были мои родители, друзья.

Приятнее забивать, конечно, за «Кэпиталз». В футболе у меня один матч, и я закончил. А в хоккее у меня карьера», — отметил Овечкин.

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Почему «Динамо», а не «Спартак»

Конечно, как часто бывает в таких случаях, не обошлось без вопросов про «Спартак».

«Почему «Динамо», а не «Спартак»? Ответ простой. Моя мама динамовка, и с самого детства я болел за «Динамо». Мне привили эту любовь. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что болельщики «Спартака» меня побьют. Но все мои родные играли только за «Динамо», — признался звёздный хоккеист.

Олимпиада и Кубок мира

Главная хоккейная тема последних дней – вероятность проведения Кубка мира в 2024 году. Напомним, Овечкин не выигрывал золото Олимпийских игр, про это его с мамой тоже спросили.

«Только вчера появилась новость по Кубку мира. Тяжело сейчас что-то ответить. Нам говорили два раза, что мы поедем на Олимпиаду, но нас прокинули. Хотелось бы сыграть за Россию, но всё будет зависеть от обстоятельств и решения НХЛ. Надеюсь, что сборной России разрешат сыграть», — пояснил Александр.

«Я так хочу, чтобы Саша выиграл золото Олимпиады, но видите, там что-то невероятное происходит. НХЛ ведёт себя безобразно! Хочется, чтобы золото выиграли ребята», – добавила Татьяна Николаевна.

О важности побить рекорд Гретцки

Ещё одна важная тема для Овечкина – погоня за вечным рекордом Уэйна Гретцки.

«Рекорд Гретцки? Конечно, это важно. Были и локауты, и пандемия, пропустил из-за этого около 100 игр. Если бы не это, может, сейчас бы уступал уже не 100 шайб, а меньше. Буду стараться. Если получится, значит получится. Если нет, значит нет», — заявил Александр.

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки

Главный совет от мамы

Не обошлось и без тёплых семейных рассказов и воспоминаний. Так, Александр вспомнил о главном совете своей мамы, а сама Татьяна Николаевна восхищалась голами сына.

«Всегда нужно быть лидером и показывать пример своим партнёрам. Если ты чем-то занимаешься, надо быть лучшим», – сказал Овечкин.

Татьяна Николаевна тут же вязла слово.

«Вот говорят, что у Саши офис, офис. Да вы пересмотрите его голы с первого по 700-й. Они же очень классные, просто обалдеть какие!

«Хотим ли, чтобы Серёжа и Илюша занялись спортом? Самое главное, чтобы дети Саши — наши внуки — были здоровыми, хорошими ребятами, уважали своих родителей. Так, как Саша относится к нам и уважает нас», – подытожила мама Александра.