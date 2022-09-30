«Он в одночасье очарует город». Русский новичок НХЛ уже покоряет сердца канадских фанатов

В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Главным героем сегодняшней ночи в Северной Америке стал Андрей Кузьменко. Нападающий «Ванкувера» набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой игры с «Сиэтлом». Россиянин провёл на площадке чуть более 19 минут, в том числе почти треть от общего времени – в большинстве.
В неравных составах Кузьменко забил свой второй гол в игре. Результативная атака оказалась плодом слаженных командных действий: после быстрой и чёткой перепасовки шайба добралась до Андрея, когда крюк его клюшки находился в нескольких сантиметрах от линии ворот.
А вот первое взятие ворот бывший нападающий СКА оформил, используя индивидуальные навыки. Вкатываясь в зону атаки, Кузьменко получил передачу и вместе с ней уйму времени на принятие решения. В итоге форвард прицелился и нанёс неотразимый бросок над щитком вратаря.
Под занавес периода Кузьменко примерил на себя роль ассистента. Уроженец Якутска, находясь на линии ворот, отдал пас в одно касание Таннеру Пирсону – канадец не попал по шайбе так, как хотел, но после соприкосновения с клюшкой защитника «Сиэттла» она нашла путь в ворота.
Позднее Кузьменко успел выполнить один силовой приём и заработал двухминутное удаление. Он завершил матч с показателем полезности «0». Однако успешное выступление российского джокера не помогло «Ванкуверу» покинуть лёд в хорошем настроении. Вторая половина встречи осталась за «кракенами», а на последней минуте овертайма Райан Донато принёс «Сиэтлу» победу.
Яркий перформанс 26-летнего Кузьменко заставляет задуматься: почему он так долго добирался до лучшей лиги мира.
«Когда «Кэнакс» продлят Кузьменко на пять лет? – задаётся вопросом аналитик Sportsnet Сатьяр Шах. – Пожалуй, это лучший дебют российского новичка в «Ванкувере» со времён Фёдора Фёдорова».
Автор The Athletic Харман Дайал мыслит дальше и спрашивает у аудитории: «Сможет ли Андрей Кузьменко набрать 100 очков в этом сезоне?»
Коллега Дайала – Томас Дранс – пока ограничивается констатацией: «Форвард, который проводит в НХЛ первый сезон, заставляет «Ванкувер» радоваться этой сделке. Он определённо играет с превосходством».
«Он особенный игрок… У него превосходные навыки катания, он даёт команде много энергии и способен занести шайбу в ворота, – а это уже слова одноклубника Кузьменко – Кайла Берроуза. – Когда я рос, то был за спинами таких парней, как он. Я уверен, он в одночасье очарует город, если продолжит в том же духе».
«Это потрясающе, когда к вам добавляются такие игроки, как он, – поделился с журналистами защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз. – Он игрок высшего эшелона».
«Кузьменко был невероятен! Он напомнил мне Фила Кессела», – проводит параллели болельщик Ли Пауэлл.
«Я знаю, что Кузьменко забросил дважды, но я не думаю, что можно сомневаться, что лучшим игроком сегодня был Петтерссон. Плеймейкер, который зарабатывал удаление – в этом весь он», – снизил общий пафос журналист Джефф Патерсон. К слову, именно Элиас Петтерссон придумал разрезающую передачу на Кузьменко, которая позволила ему оформить дубль.
Вероятно, и остальным комментаторам действий Кузьменко стоит сделать скидку на то, что настоящий хоккей в НХЛ начнётся только через неделю. Впрочем, даже на подготовительных к этому событию стадиях мощный потенциал нападающего настолько очевиден, что игнорировать его успехи невозможно.
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