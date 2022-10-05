Безумие «Вегаса» и «Чикаго», уныние в команде Капризова. Большой разбор межсезонья НХЛ

Уже через неделю начнётся регулярный чемпионат НХЛ, и за спиной останется межсезонье, которое в этом году было очень насыщено обменами, показало нам новую серию «вратарской карусели» и отметилось несколькими удивительными переходами из-за потолочных проблем. Разберёмся, как клубы провели лето — и сегодня начнём с Западной конференции.

«Анахайм»

Пришли: н. Р. Строум, н. Ватрано, з. Клингберг, з. Куликов, н. Годин.

Ушли: н. Гетцлаф, н. Милано, н. Симон, н. Астон-Риз, н. Леттьери.



Чисто по именам новичков могло бы показаться, что «Утки» собираются в плей-офф. Но на самом деле у «Анахайма» было слишком много места под потолком. В отличие от «Аризоны» или других команд со дна таблицы, в Калифорнии решили использовать его с пользой и подписали игроков, которые всё ещё хороши. Парни типа Строума помогут молодёжи «Уток» лучше адаптироваться к лиге.

Йон Клингберг Фото: AP/ТАСС

Подписание Клингберга на год — роскошный шаг. Это поможет шведскому защитнику набить хорошую статистику и получить полновесный долгосрочный контракт на рынке. Его клуб на дедлайне может легко выручить за защитника пик первого раунда и проспекта: конечно, если не случится форс-мажоров с травмами. А ведь это далеко не единственный ценный актив команды под весеннюю распродажу.



Оценка за лето: 8/10. Это похоже на перестройку здорового человека.

«Аризона»

Пришли: в. Юханссон, з. Браун, з. Стечер, з. Немет, н. Бьюгстад, н. Кэссиан.

Ушли: н. Кессел, з. Строльман, н. Эрикссон, н. Яшкин, н. Гальченюк, н. Бигл.



Одно лето не могло изменить направление тактики, которую выбрали «койоты» ещё в прошлое межсезонье — разрушить до основанья, до праха, до золы, при этом активно собирать ненужных людей со всей лиги. Прошлогодняя масштабная закупка хлама не повторилась, в этом году «Аризона» приняла лишь два плохих контракта — Патрика Немета и Зака Кэссиана, с уже привычной доплатой в виде пиков второго раунда. На трёх следующих драфтах у «Аризоны» их будет аж восемь штук.

На рынке «Аризона» ожидаемо подписала пару ветеранов на околоминимальные контракты — в команде без задач они могут набить себе статистику и неплохо повысить свою цену перед дедлайном. Кроме того, прямо сейчас решается судьба Джейкоба Чикрана: молодой защитник не горит желанием проводить лучшие годы карьеры в турнирном болоте. Активы, полученные в этом переходе, тоже сыграют важную роль для клуба.



Оценка за лето: 6/10. У «Аризоны» есть стратегия, и она её придерживаются — а уж верность покажет время.

«Ванкувер»

Пришли: н. Кузьменко, н. Лазар, н. Михеев.

Ушли: н. Чейссон, н. Ламмикко, з. Хант, в. Галак, н. Ричардсон.



Распространено мнение, что у «Кэнакс» слабенькая по именам защита — но в прошлом году даже при одной из худших бригад меньшинства в лиге «Ванкувер» вошёл в десятку лучших по пропущенным шайбам. Поэтому новых защитников в команде нет, зато появилась парочка бойцов под спецбригады.

Андрей Кузьменко на предсезонке «Кэнакс» Фото: AP/ТАСС

Кузьменко изначально брали в «Ванкувер» с прицелом под топ-6 — и, в принципе, после предсезонных игр он вряд ли сильно ухудшил о себе мнение. Михеев должен дать скорости и агрессии в меньшинстве — возможно, «Кэнакс» несколько переплатили ему, но таковы реалии современного рынка. Наконец, Лазар — это бойцовский дух и игра в меньшинстве. Кажется, после шикарного отрезка под руководством Будро руководство клуба решило, что больших перемен клубу не нужно.



Оценка за лето: 7/10. Переходов было мало, но они очень любопытны.

«Вегас»

Пришли: гт. Кэссиди, н. Кессел, в. Хилл.

Ушли: гт. Дебур, н. Пасиоретти, з.Коглан, н. Янмарк, н. Дадонов, гт. Дебур.



Сначала американские болельщики воспринимали «Вегас» как красивую Золушку, теперь же образ «рыцарей» больше напоминает толстобрюхого буржуя с раннесоветского плаката. «Вегас» не испытывал никаких тёплых чувств к игрокам, которые вознесли его на вершину, кидаясь на первые попавшиеся имена и отпуская старых бойцов без всяких чувств. Даже Марк-Андре Флёри узнал о том, что его бесплатно обменяли в «Чикаго», из медиа. При этом успех первого сезона со всеми блестящими именами так и не повторён.



Сорочья тактика «Вегаса» привела к тому, что у клуба масштабные проблемы с потолком, из-за которых пришлось бесплатно расстаться с одним из самых стабильных снайперов лиги, да ещё и отдать вместе с ним неплохого защитника. Летом стало известно о травме Робина Ленера — и, хотя у клуба было два средних по уровню вратаря, решено было привезти и третьего: прошлогоднего бэкапа «Сан-Хосе» Хилла. И вот со всем этим вы пойдёте в плей-офф?



Оценка за лето: 3/10. Один балл накидываем за удачный контракт Кессела, ещё один — за приглашение Брюса Кэссиди на пост главного тренера.

«Виннипег»

Пришли: гт. Боунесс, в. Риттих, н. Ганье, н. Мяэналанен.

Ушли: гт. Лаури, н. Штястны, н. Е. Свечников, н. Сэнфорд, в. Комри.



«Не ошибается тот, кто ничего не делает». Кажется, в Виннипеге решили вывернуть штамп наизнанку: тот, кто ничего не делает, не ошибается — и сидят довольные. Давно ясно, что в «Джетс» что-то не так или даже совсем не так, но никаких решительных действий не предпринимается. Давно говорится о расколе в раздевалке, но лидеров не меняют, разве что сорвали капитанскую нашивку со свитера Блейка Уилера. Утихомирит ли это зубастого ветерана, тоже большой вопрос.



В чисто хоккейном плане главным усилением стал приход Рика Боунесса. Самый олдскульный тренер лиги, пожалуй, ставит скучноватый хоккей, но это явный апгрейд по сравнению с совсем потерявшим контроль над командой Морисом и вообще не тянувшим уровень лиги Лаури-старшим. По новым игрокам всё банальнее: проваливший сезон в «Нэшвилле» Риттих и уже давно гастролирующий по лиге на минимальных контрактах Сэм «А помните, я набрал восемь очков за матч» Ганье.



Оценка за лето: 5/10. Не порушили всё — и на том спасибо.

«Даллас»

Пришли: гт. Дебур, н. Марчмент, з. Лундквист, з. Колин Миллер, н. Ф. Олофссон.

Ушли: гт. Боунесс, н. Радулов, н. Наместников, з. Секера, н. Раффль.



«Звёзды» давненько топчутся на одном месте, и, чтобы их взбодрить, руководство решило поменять главного тренера. Не всем понятно, в какой хоккей играет Дебур, но первый сезон на новом месте у этого наставника всегда получается успешным. Для команды, явным потолком которой сейчас кажется первый раунд, успехом может быть и проход во второй.

Джейсон Робертсон Фото: AP/ТАСС

Главным вопросом межсезонья было продление контрактов с Эттингером и Джейсоном Робертсоном — если первое получилось сделать, то второе всё ещё висит в воздухе, порождает слухи о возможном обмене и панику среди болельщиков. И здесь возникает вопрос — так уж ли надо было платить продукту атакующей системы «Флориды» Марчменту $ 4,5 млн в год? Кроме того, многих неприятно удивил обмен ещё ничего не показавшего шведа Лундквиста на пик первого раунда: почему за него заплатили столько, не понял никто.



Оценка за лето: 5/10. Исход ситуации с Робертсоном может изменить её в обе стороны.

«Калгари»

Пришли: н. Юбердо, н. Кадри, н. Руни, з. Уигар, н. Р. Зогорна.

Ушли: н. Годро, н. М. Ткачук, н. Йернкрок, з. Гудбрансон, н. Монахан, н. Годин.



Возрождение «Калгари» из пепла за две недели рынка было легендарным. Больше всего это напомнило знаменитый ролик-мем: «Ооох, вызовите скорую… но не для меня!». Надо отдать должное Брэду Треливингу и менеджменту клуба — никто не думал, что в такой ситуации клуб получит максимальную плату за Ткачука, который планирует уходить, а после потери свободного агента №1 в НХЛ получится подписать свободного агента №2.



Многие критиковали то, что Юбердо после перехода из «Флориды» получил контракт на $ 10,5 млн и 8 лет — но это почти такой же договор, который клуб предлагал Годро, мало чем отличающемуся от канадского вингера по манере игры. Схожая история с Кадри: критиковали срок (7 лет и $ 7 млн), но с учётом роста потолка этот контракт в последние годы будет не таким и ужасным, даже если Назем растеряет уровень. Ну и Уигар по всем метрикам был одним из лучших домоседов НХЛ, и он должен добавить глубины защите «Огоньков».

Джонатан Юбердо Фото: AP/ТАСС

Оценка за лето: 9/10. Грустно расставаться с Ткачуком, но сложно было представить себе лучшую работу от «Калгари» в их условиях.

«Колорадо»

Пришли: в. Георгиев, н. Седлак, н. Родригес.

Ушли: н. Кадри, з. Д. Джонсон, н. Обе-Кюбель, в. Кемпер, н. Штурм, н. Бураковски, з. Мюррей.



Список потерь «Лавин» может неприятно впечатлять по сравнению со списком их приобретений — но «Колорадо» смог продлить контракты с большинством игроков, которые перешли в команду на дедлайне и внесли решающий вклад в чемпионство клуба. В клубе остались жёсткий силовик Мэнсон, «железный человек» Кольяно и автор нескольких ключевых шайб Лехконен. Ради них пришлось отпускать ребят, которые играли в клубе дольше.

Ключевой вопрос — как проявит себя на новом месте Александр Георгиев? Атакующая система «Колорадо» даже с учётом потерь должна вытащить клуб в топ-2 дивизиона, а под плей-офф можно снова поискать усиление на дедлайне. А вот русско-болгарский вратарь в последние годы жёстко хандрил в Нью-Йорке, и, если в Денвер приедет его позднейшая версия, далеко этот клуб не уйдёт.



Оценка за лето: 7/10. Не смогли выжать максимум, но и не развалили команду.

«Лос-Анджелес»

Пришли: н. Фиала.

Ушли: н. Атанасиу, з. Мяяття, з. Стечер, н. Браун.



У «Королей» всего один трансфер летом, зато какой. После масштабной закупки прошлого межсезонья и роста многочисленных задрафтованных талантов руководство клуба решило, что пора и тратиться — и в Лос-Анджелес приехал Кевин Фиала. Для 26-летнего игрока с 85-очковым сезоном швейцарец стоил «Королям» сравнительно недорого и по сумме контракта, и по цене трансфера (пик первого раунда и молодой защитник из NCAA).

Кевин Фиала Фото: AP/ТАСС

Ну а дальше не стоит делать резких движений — и руководство «Кингз» явно научилось их не делать после того, как несколько лет назад калифорнийская версия хоккейных «Неудержимых» с Ковальчуком во главе с треском провалилась.



Оценка за лето: 7/10. Редко, но метко.

«Миннесота»

Пришли: в. Густафссон, н. Стил.

Ушли: в. Тальбо, н. Фиала, н. Делорье, з. Куликов, н. Бьюгстад.



Кажется, самый тщательно охраняемый, но известный всем секрет «Миннесоты» — то, что Кирилл Капризов не собирается играть там после срока окончания контракта. Конечно, за пять лет может ещё произойти всякое, но этот вариант — пока основной. Это значит, что руководство клуба должно выигрывать сейчас, пока Капризов ещё в «штате хоккея». И что сделано для этого? А ничего не сделано.

Выкуп контрактов Паризе и Сутера — это пудовая гиря, которая будет топить любые поползновения клуба мёртвыми $ 14 млн в платёжке. Она заставила обменять того же Фиалу по цене ниже рынка. И то, что «Миннесота» классно работает на драфте, неплохо меняет молодых, ситуацию не спасает: дадут ли эти молодые эффект сейчас? Вряд ли. Возможно, в «Миннесоте» надеются, что себя найдет не раскрывшийся в «Анахайме» 24-летний центр Стил.



Оценка за лето: 4/10. С каждым таким межсезоньем у Капризова будет увеличиваться желание купить билет до Флориды.

«Нэшвилл»

Пришли: з. Макдона, в. Ланкинен, н. Нидеррайтер, н. Сэнфорд.

Ушли: в. Риттих, з. Майерс, н. Канин, з. Беннинг, н. Гримальди, н. Казинс.



Самой сильной стороной «Предаторз» всё время их существования была оборона — и трансфер Райана Макдоны делает её невероятной по именам, особенно для времен потолка. Йози, Экхольм, Макдона — ни один клуб не обладает такой глубиной леворуких защитников, и относительная слабость праворуких оборонцев может компенсироваться качеством их партнёров.



В атаку удалось подписать Нидеррайтера на довольно выгодных условиях (два года по $ 4 млн) — возможно, швейцарец сделал скидку ради того, чтобы поиграть с другом Йози. Кроме того, летом клуб не потерял Форсберга, о чём много говорилось, и продлил его на довольно щадящих условиях (8 лет, $ 8,5 млн в год). Очень хорошая работа Дэвида Пойла, который после финала-2017 получал в основном одну критику.



Оценка за лето: 8/10. Пока кажется, что для того, чтобы быть претендентами на Кубок, «Нэшвиллу» не хватает мелкой детали — возможно, её приобретут на дедлайне?

«Сан-Хосе»

Пришли: гм. Грир, гт. Куинн, н. Линдблом, н. Штурм, н. Канин, з. Беннинг, з. Нутиваара, н. Е. Свечников.

Ушли: гм. Вилл, гт. Бугнер, з. Бёрнс, н. Балцерс, н. Дален, в.Хилл, з. Мелош.



Назначение первого чернокожего генменеджера в истории НХЛ ожидаемо сопровождалось победными песнями во славу дайвёрсити. Уже после месяца работы Майка Грира даже самые горячие сторонники дайвёрсити стали чесать макушку, глядя на действия «Сан-Хосе»: клуб явно делал что-то не то. Можно разрушать всё до основания, можно пытаться обменять не всех, сохраняя костяк — но «акулы» не сделали ничего внятного.

Дэвид Куинн и Майк Грир Фото: AP/ТАСС

Обмен Бёрнса был ожидаем, однако самый ценный актив, который за него получили «Шаркс» — молодой финский вратарь, которых у клуба и так переизбыток. На рынке «акулы» подписали кучу средних игроков с уже понятным потолком, которых не продать на дедлайне, которые закрывают путь в основу молодёжи. В общем, «Сан-Хосе» вместо революции продолжает путь посредственности и имитации борьбы за что-то непонятное, уж явно не за плей-офф.



Оценка за лето: 4/10. Возможно, Грир пока только учится быть генменеджером, будем не так строги к новичку.

«Сиэтл»

Пришли: н. Бураковски, н. Бьёркстранд, в. Джонс, з. Шульц.

Ушли: н. Раск, н. Шихан, з. Х. Флёри.



Скорее всего, руководству «Сиэтла» долго будет икаться чудовищный драфт расширения, на котором был сделан первый шаг к построению идеально посредственной команды. При этом первый сезон «Кракен» сопровождал странный оптимизм: журналисты как будто решили компенсировать свой пессимизм по отношению к «Вегасу» — и ошиблись.



Сейчас оптимизм родился после драфта, где «Сиэтлу» под пятым номером достался явный претендент на первый номер. После этого Шейн Райт в стиле Филиппа Задины пообещал, что все, кто прошёл мимо него на драфте, ещё умоются слезами. Потом «кракены» смогли заполучить двух хороших вингеров почти бесплатно… и все эти шаги в лучшем случае делают их претендентом на уайлд-кард. Больших звёзд в этой команде не было и нет, системности раннего «Вегаса» нет, а ждать от Райта прорыва в первом же сезоне — рано и глупо на фоне усложнившейся адаптации юношей к НХЛ.



Оценка за лето: 6/10. Среднее лето, скорее всего, будет предвестником такого же сезона.

«Сент-Луис»

Пришли: в. Грайсс, н. Аччари, н. Ливо.

Ушли: в. Хуссо, н. Перрон, н. Бозак.



«Блюз» в прошлом сезоне подобрались ближе всего к тому, чтобы расстроить «Колорадо» — не хватило бензинчика и вратаря Биннингтона, которого после травмы не смог заменить проведший хорошую регулярку Хуссо. Финна сбагрили в «Детройт», не очень расстроившись, а вот уход в «крылья» Перрона для многих стал шоком: хотя Дэвид столько раз покидал «Блюз», казалось, что он уже прикипел к команде. Однако ветеран предпочёл амбициозный проект Айзермана, взяв деньги ниже рынка.

Дэвид Перрон Фото: AP/ТАСС

Больших перемен в «Блюз» нет — пожалуй, они им и не были нужны. В клубе ждут прогресса от молодых игроков, которых в системе достаточно, выдали довольно удачные контракты молодой связке Томас — Кайру — и за это менеджмент «Блюз» стоит похвалить.



Оценка за лето: 7/10. Стабильная работа с одним неприятным минусом.

«Чикаго»

Пришли: гт. Ричардсон, н. Атанасиу, в. Мразек, н. Стэлок, н. Блэквелл, н. Доми, н. Д. Джонсон.

Ушли: гт. Кинг, н. Дебринкэт, н. Кубалик, н. Дак, з. Де Хаан, н. Д. Строум, н. Боргстрём, з. Густафссон, в. Ланкинен.



О погроме в «Чикаго» мы всё писали летом, сильно повторяться не хочется. Отметим в очередной раз, что перестройки не делают раздачей своих лучших активов за цену сильно ниже рыночной, и руководству «Блэкхоукс» всё это рано или поздно прилетит в ответочку.

Чуть-чуть развал команды скрасили относительно удачные действия на рынке свободных агентов: Доми и Атанасиу могут набить неплохую статистику с тем же Кейном, и на дедлайне «Чикаго» сбагрит всех по завышенной цене — ну или хотя бы по рыночной.



Оценка за лето: 2/10. Всё и так понятно.

«Эдмонтон»

Пришли: в. Кэмпбелл, н. Янмарк, з. Р. Мюррей.

Ушли: в. Коскинен, н. Тёррис, з. Кит, н. Кэссиан, н. Арчибальд.



Кена Холланда, как и почти всех генеральных менеджеров канадских клубов, принято ругать, но этим летом он пока молодцом. Удалось скинуть контракты Кэссиана и Кита (второе, правда, не совсем заслуга менеджмента), на вменяемые деньги продлились Э. Кейн и Ямамото. На рынке удалось выиграть борьбу за вратаря Кэмпбелла, а также привезти интересного третьего центра в лице Янмарка.

Джек Кэмпбелл Фото: Zuma/ТАСС

Возможно, будет какая-то проблема с тем, чтобы вписать это в потолок к старту регулярки, но «Ойлерз» впервые за долгое время подходят к сезону без явных дыр в составе, без явных плохих контрактов. Конечно, не всё идеально, но нет больших проблем — а от этого в «Эдмонтоне» отвыкли.



Оценка за лето: 8/10. Всё сделанное летом — шаги в правильном направлении.