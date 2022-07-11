«Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит?

В стане главных неудачников НХЛ прибавление. К тёплой компании вечных аутсайдеров типа «Баффало» или «Аризоны» спешит присоединиться «Чикаго», который проводит межсезонье так, что болельщикам впору рвать волосы на голове от ужаса.

Клуб сливает вообще всё ценное, что у него есть. Эффект домино начался с обмена Алекса Дебринкэта — нападающего, который должен был стать системообразущим игроком команды после окончания эпохи Кейна и Тэйвза. Да, по сути, он уже им был – выходил на лёд в любых ситуациях, имел второе игровое время среди нападающих и дважды подряд становился вторым снайпером и лучшим бомбардиром команды.

Но «Чикаго» безжалостно расстался со своим лучшим активом, получив взамен… Чуть больше мешка картошки, а именно седьмой и 39-й пики этого драфта, а также третий раунд драфта-2024. Генеральный менеджер бодро рапортовал, что это начало восхождения клуба к новым вершинам, а больше за нападающего выручить было нельзя, потому что его контракт заканчивается следующим летом, но это всё равно выглядит более чем странно.

Причём ладно бы Дебринкэт бастовал и строил планы, как поскорее уехать из Чикаго, так нет, он хотел пройти через все трудности перестройки. «Я был готов играть в «Чикаго» долгое время. Меня раньше ни в одной лиге не обменивали, я остаюсь верным командам. Новость об обмене меня шокировала, хотя я знал о слухах», — сказал форвард после обмена.

Затем сразу избавились от своего третьего пика драфта-2019 Кирби Дака, обменяв его в «Монреаль» на 13-й и 66-й пики этого драфта. Тут можно сказать, что сколько-нибудь существенного прорыва Дак пока не показал (хотя временами его ставили даже в первое звено), но, с другой стороны, ему всего 21 год. Может, не стоило так торопиться ставить на нём крест, пока клуб в режиме перестройки, и Дак может подрасти и начать реализовывать свой потенциал.

Дальше – больше. «Чикаго» забрал из «Торонто» вратаря Петра Мразека, который провёл ужасный сезон, и в довесок получил ещё один выбор в первом раунде. Ну и вишенка этого безумия – решение расстаться с центром первого звена Диланом Строумом (кем они вообще собираются комплектовать центральную линию в следующем сезоне?) и ещё одним нападающим Домиником Кубаликом, отпустив их на рынок свободных агентов (изначально их тоже планировали обменять, но не получилось).

«Чикаго» практически прямо декларирует, что их задача сейчас – тратить по минимуму, стать хуже некуда, достать до дна, чтобы выйти победителем на следующем драфте (где за звание первого номера будут бороться Коннор Бедард и Матвей Мичков), а потом вырастить новую молодёжь и лет через пять восстать из пепла, как птица Феникс.

В процессе желательно ещё выжить двух легенд – Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза, которые со своими зарплатами за $ 10 млн не вписываются в обновлённую стратегию клуба. «Попытаться изгнать двух, возможно, самых важных игроков в истории клуба с помощью агрессивной пассивной агрессии – это трусость. Становится всё более очевидно, что основной план включает в себя создание для Кейна и Тэйвза настолько невыносимой ситуации, чтобы они сами попросились уйти. Так «Чикаго» получит то, что хочет, — обменяет их на ещё одних проспектов и при этом не будет выглядеть негодяем, который упрашивал главных игроков команды одобрить обмен. «Не злитесь на нас, мы-то хотели их сохранить. Это они сами попросили обмена», — смогут сказать в клубе», — пишет The Athletic.

И это, если честно, не очень красиво. Эти люди выиграли вам три из ваших шести Кубков Стэнли, остаются преданными клубу даже в самые непростые времена и верой и правдой заслужили свои контракты и полные запреты на обмен, которые вам теперь как бельмо на глазу. Но неужели нельзя подождать год, когда контракты Тэйвза и Кейна закончатся? Вы ведь всё равно будете болтаться в нижней части таблицы, с ними или без них. И с Дебринкэтом, Строумом и Даком бы болтались, ведь за последние пять лет клуб попал в плей-офф лишь однажды, и то волею случая. Зачем так безжалостно рушить всё до самого основания, не оставляя даже каркаса, на который потом можно будет наращивать новую команду? Неужели это стоит того?

Тем более обменять Тэйвза или Кейна сейчас, даже если они сами выразят желание, даже если сохранить за собой половину их зарплаты, будет не так и просто. Интерес и возможности клубов должны совпасть с интересами самих игроков, которые вряд ли захотят переходить куда-то, где не будет шанса побороться за чемпионский титул. Так почему не дотянуть до дедлайна, когда и Кейн, и Тэйвз в любом случае могут оказаться более сговорчивыми по части обмена?

И даже если стратегия Кайла Дэвидсона в конечном счёте окажется верной, его драфт-пики вырастут в новых суперзвёзд, «Чикаго» не будет с сожалением вспоминать о Дебринкэте или Строуме и спустя несколько лет вновь заявит о себе как о мощной силе на Западе, всё равно Кейн и Тэйвз не заслужили такого отношения к себе.