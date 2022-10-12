Возвращение русского таланта в «Рейнджерс» — драма: получил травму, не сыграв двух минут

Путь Виталия Кравцова в НХЛ был тернистым. С самого старта нового сезона у него, к сожалению, снова проблемы.

Чем больше американские болельщики ждали от Виталия Кравцова, тем труднее был его путь в НХЛ. В Нью-Йорке в последние годы видели слишком много высоко задрафтованных игроков, которые и близко не играли так, как должны были. Это коснулось даже парочки Алекси Лафренье — Каапо Какко, которые пока не выглядят теми суперзвёздами, какими их рисовали до драфта.

Мы уже видели три аренды Кравцова из системы «Рейнджерс» обратно в «Трактор». Первая, осенью 2019-го — незапланированная и провальная, когда Кравцов попал в разболтанную команду без своего любимого тренера Гатиятулина. Вторая — запланированная и неплохая, уже с Гатиятулиным. Третья — внезапная: Кравцов, казалось, проходил в основу «Рейнджерс», его отправка в фарм представлялась бумажной формальностью, но хоккеист отказался туда ехать. Его снова арендовал «Трактор»: если суммировать регулярку и плей-офф, там он набрал 23 очка в 32 матчах прошлого сезона.

После успешного периода в КХЛ место Кравцова в основе «Рейнджерс» на новый сезон казалось почти гарантированным. У клуба были проблемы с потолком: новые солидные контракты Мики Зибанеджада, Адама Фокса и пришедшего как НСА Винса Трочека оставляли крайне мало места для усиления. Из-за этого летом ушли парни, которые приходили в команду на дедлайне и очень помогли пробиться в финал конференции. Кравцов же получает скромные $ 875 тысяч.

Виталий провёл лишь 20 игр в НХЛ и всё ещё считался новичком. Недавно журнал The Hockey News включил его в лонг-лист претендентов на «Колдер», описывая игру Кравцова так: «У крупного форварда есть талант, и он продемонстрировал способность сочетать физическую мощь и мастерство при игре в атаке. Кравцов может использовать свои габариты, чтобы добраться до ворот, и свои быстрые руки, чтобы обыграть вратаря».

Виталий Кравцов (справа) в предсезонной игре Фото: Mary Altaffer/AP Photo/ТАСС

В команде серьёзных конкурентов на позиции правого вингера у Виталия не было. Какко на безрыбье занял место в первом звене, Лафренье удобнее действовать слева, а остальные правые крайние «Рейнджерс» — чистые чекеры для боттом-6. Кравцова с первых дней тренировочного лагеря наигрывали в звене с Панариным и Трочеком. Артемий говорил прессе: «Наши с ним смены определённо прошли хорошо. Мы просто будем стараться поддерживать этот уровень».

Однако новый этап Кравцова в «Рейнджерс» начался не очень хорошо. Виталий провёл на льду лишь 1.28 игрового времени в матче с «Тампой» и покинул лёд. Ситуация была довольно обычной — борьба у борта с Виктором Хедманом, но шведский защитник зачем-то начал давить на шею русскому форварду. В комментариях к этому эпизоду даже местные фанаты не понимают, зачем шведу надо было это делать. Больше это походило на атаку игрока, не владеющего шайбой, но судьи ничего не свистнули.

ВИДЕО.

После матча главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявил, что травма Кравцова — из разряда «со дня на день», но для более подробного прогноза нужно немного подождать. Во время матча место во втором звене занял Лафренье, но отличиться тройке не удалось. Большой вопрос, кем клуб может заменить своего форварда — вариантов на его позицию, как говорилось выше, очень мало.

В целом за всю карьеру Виталия просто обидно. Если вы помните, первой громкой хоккейной новостью, связанной с ним, стало сенсационное отчисление из юниорской сборной по смехотворной причине «низкой успеваемости». После этого за редкими исключениями удачных плей-офф, и в «Тракторе» он не мог стать полноценным лидером, получал какие-то нелепые травмы, иногда пропускал силовые, зазевавшись.

«После той мелодрамы, что мы видели в отношениях между Кравцовым и «Рейнджерс» за последние два года, будет очень жаль, если форвард после первого же матча пропустит солидную часть сезона», — пишет журналист Артур Стэйпл. Но кто знает — возможно, это испытание только закалит вернувшегося в лигу Кравцова, ведь его талант никуда не испарился.