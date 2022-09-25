«Должен искупить вину». «Рейнджерс» дарят уникальный шанс строптивому форварду из России

Кажется, что Виталий Кравцов наконец-то взялся за ум и теперь готов сделать главный шаг в карьере. Артемий Панарин ему в помощь.

В ночь с 24 на 25 сентября за океаном стартовала традиционная серия предсезонных матчей. Тренировочные лагеря клубов на старте предсезонки обычно напоминают огромный муравейник. В них, помимо железных игроков основного состава, приезжают как лучшие молодые проспекты команд, так и те, кому руководители команд просто дают небольшой шанс немного и недолго повариться в общей кухне.

Так, например, это сделали в «Нью-Йорк Рейнджерс» с тем же младшим братом Ивана Барбашёва – Максимом – время которого в НХЛ в лучшем случае настанет не ранее, чем через несколько сезонов, если вообще настанет. 19-летний форвард принял участие в турнире новичков, провёл несколько тренировок с основой, после чего накануне уже был отправлен в расположение клуба юниорской хоккейной лиги Квебека «Монктон Уайлдкэтс».

После отъезда Барбашёва-младшего в тренинг-кэмпе команды Жерара Галлана осталось трое российских хоккеистов – это голкипер Игорь Шестёркин, а также двое нападающих – Артемий Панарин и Виталий Кравцов. 26-летнему Шестёркину и 30-летнему Панарину совершенно точно ничего не нужно доказывать в выставочных матчах. Российский вратарь на невероятном уровне отыграл минувший сезон и является безальтернативным первым номером «синерубашечников».

Очевидно, что в новом сезоне Игорь пойдёт на установление личного рекорда по сыгранным матчам в регулярке, если россиянина не подведёт здоровье. В прошлом сезоне Шестёркин отыграл 53 матча в гладком чемпионате, тогда как остальные встречи закрыл Александр Георгиев, который теперь находится в составе действующего обладателя Кубка Стэнли – «Колорадо Эвеланш». На смену Георгиева в «Рейнджерс» пришёл ветеран НХЛ – 37-летний Ярослав Галак, и вряд ли в стане «синерубашечников» рассчитывают, что возрастной голкипер будет играть много. Скорее всего, по плану тренерского штаба Галлана Шестёркин должен быть в состоянии взять на себя примерно от 60 до 65 матчей в регулярке.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Что касается оценки игры Панарина, то Артемий провёл довольно неоднозначный сезон. В регулярке он выбил рекордные для себя в НХЛ 96 очков, и только полученное повреждение помешало россиянину впервые в карьере добраться до гроссмейстерской отметки в 100 баллов за гладкий чемпионат.

В плей-офф же Панарин отметился ярким победным броском в овертайме седьмого матча серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз» (4-3), а затем то уходил в тень, то мощно просыпался. На выходе – с одной стороны вполне неплохие 16 очков в 20 матчах, с другой – не лучшая реакция от руководства «Рейнджерс», которое ждало от Артемия ещё более яркой игры в главных матчах сезона.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Главной задачей для Панарина в выставочных матчах будет поиск «химии» с новыми партнёрами по звену. Во второй половине прошлого сезона большей частью россиянин выходил на лёд в номинально второй тройке с Райаном Строумом и Эндрю Коппом. В межсезонье оба североамериканских форварда покинули Бродвей, и в тройке с Артемием будут наигрываться другие нападающие.

В самом начале тренировочного лагеря главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не стал секретничать и открыто рассказал о том, как его тренерский штаб видит оптимальные сочетания на старте нового чемпионата. По крайней мере, именно такие тройки будут наигрываться в топ-9 оставшиеся две недели до начала сезона-2022/2023.

Крайдер — Зибанежад — Бле

Панарин — Трочек — Кравцов

Лафренье — Хитил — Какко

На этом месте сразу же бросается в глаза фамилия Виталия Кравцова на крае второго звена «Рейнджерс». Карьерные пути молодого россиянина за последнее время наверняка успели запутать очень многих. Это и неудивительно, ведь к своим 22 годам воспитанник челябинского хоккея предпринимает уже третью попытку заиграть на уровне НХЛ.

Всё началось три года назад, когда выбранный под девятым номером на драфте НХЛ-2018 Виталий подписал контракт новичка с ньюйоркцами и после пребывания в тренировочном лагере был отправлен в фарм-клуб в АХЛ. Там Кравцов отыграл 39 матчей, так и не получил вызова в основу «Рейнджерс», после чего в расстроенных чувствах решил вернуться в родной «Трактор», чтобы уже там доиграть конец сезона.

В составе челябинцев Кравцов начал и следующий сезон, который прошёл для нападающего по иному сценарию. После вылета «Трактора» из плей-офф КХЛ Виталий снова отправился за океан, успел дебютировать в НХЛ и даже отметился первой заброшенной шайбой в лучшей хоккейной лиге на планете. Но руководство «Рейнджерс» своей игрой всё равно не убедил, гарантий заиграть в основном составе на следующий сезон не получил и в октябре был отправлен в «Трактор» по договору аренды.

Причём в Россию год назад Кравцов отправлялся с огромным скандалом. После неплохо проведённого тренировочного лагеря Виталий надеялся на попадание в основу, но вместо этого был снова отправлен в АХЛ. От этой поездки российский форвард отказался и начал требовать обмена из «Рейнджерс». Агент хоккеиста в красках рассказывал о десятках клубов, заинтересованных в услугах нападающего, вот только до реального предложения «синерубашечникам» о трейде дело так и не дошло. В итоге Кравцов провёл сезон в Челябинске, а затем был вынужден подписать новый контракт с «Рейнджерс». Так как мечта заиграть в НХЛ от него никуда не делась, а права на игрока за океаном были закреплены за ньюйоркцами.

И вот он, кажется, лучший шанс для Виталия наконец-то закрепиться в основе «Рейнджерс». 22-летнего форварда хотят использовать во втором звене в тройке с одним из лучших ассистентов и дирижёров лиги Панариным и отличным двусторонним центром Трочеком, который обладает роскошными навыками игры на пятаке и подправления шайб после прострелов. В такой конфигурации звена у обладающего очень приличным броском Кравцова наверняка будет много возможностей для завершения атак. Главное пользоваться своими шансами. Более идеальной возможности Кравцов уже точно не получит. По крайней мере, в «Рейнджерс».

«Он приложил большие усилия, чтобы приехать сюда, усердно работать и делать то, что мы хотим для нашей команды. Я немного поговорил с ним, около месяца назад, и просто сказал ему: «Здесь есть возможность. Мы хотим, чтобы ты был хорошим игроком в нашей команде, но ты должен принять это. Все видели, как наша команда играла в прошлом году. Это то, чего мы ожидаем от каждого игрока». Отзывы о его игре, которые я получил от всех здесь, были очень положительными», — сказал Галлан о перспективах Кравцова заиграть в команде в этом сезоне.

Главный вопрос, на который может ответить исключительно сам нападающий, – сумел ли он разобраться в своей голове и готов ли приложить все усилия, чтобы наконец закрепиться в НХЛ. Бесконечные движения по маршруту Нью-Йорк – Хартфорд – Челябинск должны прекратиться. Иначе российский форвард так и не выйдет на новый уровень в своей карьере. И кажется, до Кравцова это понимание наконец дошло.

«Я определённо наделал много шума в прошлом, поэтому необходимо искупить свою вину», — сказал Виталий в ходе вчерашнего общения с журналистами.

Теперь настало время переходить от слов к делу и игрой доказывать свою состоятельность. Первый матч «Рейнджерс» на предсезонке состоится в ночь на вторник, в соперниках – «Нью-Йорк Айлендерс». Именно с этого дня для Кравцова и начнётся один из главных периодов в его карьере.