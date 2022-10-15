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Результаты матчей КХЛ 14 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 15 октября

Знарок проиграл пятую игру подряд, «Северсталь» побеждает без Разина. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
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«Ак Барс» в кризисе, хотя главный тренер доволен их игрой.

14 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись два матча. Подводим краткие итоги игрового дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов – 16:44 (5x5)   1:1 Баранцев (Гуркин, Романцев) – 30:00 (5x5)   2:1 Голышев – 65:00 (ПБ)

Мини-серия «Автомобилиста» и «Ак Барса», волей календаря уместившаяся в две недели, завершалась сегодня в Екатеринбурге. Хозяева победили в трёх прошлых играх с командой Знарка, но подходили к матчу совсем обескровленными: список их травм пополнился Георгием Белоусовым, и «Авто» проводил встречу без шести (!) форвардов основного состава. Казалось бы, идеальная ситуация для того, чтобы Казань прервала неудачную серию, но не сложилось.

При этом гости открыли счёт: Михаил Глухов неожиданно исполнил красивую спинораму, с неудобной руки забив Игорю Бобкову в «домик». У хозяев Денис Баранцев ответил щелчком в результате молниеносной комбинации после вбрасывания. Большую часть игры команды обменивались быстрыми вертикальными контратаками, но больше поразить ворота не смогли. В овертайме «Ак Барс» создал пару отличных моментов, но реализовать их не сумел — и после успешных буллитов Виктора Неучева и Анатолия Голышева команда Знарка терпит пятое поражение подряд.

Однако Знарок после матча сказал, что игрой он доволен. «Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист», — сказал тренер на пресс-конференции. Только что делать с реализацией, Олег Валерьевич не сообщил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Броссо (Поллок) – 07:00 (5x4)   1:1 Абросимов (Вовченко) – 10:09 (5x5)   1:2 Морозов (Гераськин, Пресс) – 13:14 (5x4)   2:2 Броссо (Челиос, Пу) – 28:23 (5x4)   2:3 Пилипенко (Пресс, Петунин) – 30:25 (5x5)   2:4 Тимашов (Лишка, Гуслистов) – 34:25 (5x5)   3:4 Ип (Верек, Родевальд) – 57:36 (6x5)   3:5 Моисеев (Колмыков, Думбадзе) – 58:17 (en)

Главная новость дня — одноматчевая дисквалификация Андрея Разина. Лига отправила его на временный отдых за комментарий, который казался сравнительно невинным. Тренер в ответ записал видеообращение с яростной филиппикой в адрес неназванного Алексея, а череповецкую команду на матч вывел Евгений Михалкевич, который один раз уже делал это в сезоне.

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«Куньлунь» в последних матчах разогнался, и счёт в большинстве открыл форвард «драконов» Девин Броссо. Однако гости довольно быстро счёт сравняли и сами вышли вперёд — помог забавный гол Егора Морозова, который с отрицательного угла прицелился в пятую точку Джереми Смита, от которой шайба зашла в ворота.

Всё тот же Броссо счёт сравнял, но гости снова вышли вперёд, забросив дуплетом за четыре минуты — победным голом стал сильный щелчок от Николая Тимашова. Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип чуть скрасил счёт, забросив в шестом матче подряд и побив рекорд Яромира Ягра в возрастном диапазоне 35+, но на исход матча это уже не повлияло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Расписание на 15 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 15:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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