Знарок проиграл пятую игру подряд, «Северсталь» побеждает без Разина. Итоги дня КХЛ

14 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись два матча. Подводим краткие итоги игрового дня.

Мини-серия «Автомобилиста» и «Ак Барса», волей календаря уместившаяся в две недели, завершалась сегодня в Екатеринбурге. Хозяева победили в трёх прошлых играх с командой Знарка, но подходили к матчу совсем обескровленными: список их травм пополнился Георгием Белоусовым, и «Авто» проводил встречу без шести (!) форвардов основного состава. Казалось бы, идеальная ситуация для того, чтобы Казань прервала неудачную серию, но не сложилось.

При этом гости открыли счёт: Михаил Глухов неожиданно исполнил красивую спинораму, с неудобной руки забив Игорю Бобкову в «домик». У хозяев Денис Баранцев ответил щелчком в результате молниеносной комбинации после вбрасывания. Большую часть игры команды обменивались быстрыми вертикальными контратаками, но больше поразить ворота не смогли. В овертайме «Ак Барс» создал пару отличных моментов, но реализовать их не сумел — и после успешных буллитов Виктора Неучева и Анатолия Голышева команда Знарка терпит пятое поражение подряд.



Однако Знарок после матча сказал, что игрой он доволен. «Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист», — сказал тренер на пресс-конференции. Только что делать с реализацией, Олег Валерьевич не сообщил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Главная новость дня — одноматчевая дисквалификация Андрея Разина. Лига отправила его на временный отдых за комментарий, который казался сравнительно невинным. Тренер в ответ записал видеообращение с яростной филиппикой в адрес неназванного Алексея, а череповецкую команду на матч вывел Евгений Михалкевич, который один раз уже делал это в сезоне.

«Куньлунь» в последних матчах разогнался, и счёт в большинстве открыл форвард «драконов» Девин Броссо. Однако гости довольно быстро счёт сравняли и сами вышли вперёд — помог забавный гол Егора Морозова, который с отрицательного угла прицелился в пятую точку Джереми Смита, от которой шайба зашла в ворота.

Всё тот же Броссо счёт сравнял, но гости снова вышли вперёд, забросив дуплетом за четыре минуты — победным голом стал сильный щелчок от Николая Тимашова. Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип чуть скрасил счёт, забросив в шестом матче подряд и побив рекорд Яромира Ягра в возрастном диапазоне 35+, но на исход матча это уже не повлияло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 15 октября