Разин нарвался на крупный штраф и дисквалификацию. За что КХЛ так строго наказала тренера?

Напомним, не так давно главный тренер «Северстали» Андрей Разин получил штраф в 300 тысяч рублей за критику работы судей в матче с «Автомобилистом». На последних минутах встречи при равном счёте судья дал удаление, которое реализовал екатеринбургский клуб, тем самым одержав победу в матче.

«Основная мысль сказанного: забыли, проглотили, едем дальше! Деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, что они пойдут на развитие нашего хоккея!» — написал тогда Разин в своём телеграм-канале.

Вообще же в последнее время главный тренер череповчан регулярно впутывается в какие-то истории: то с агентом Алёшей Пилко поссорится, то наговорит лишнего про судей, в результате чего лишается части заработка.

Андрей Владимирович — интересный и необычный специалист со своими взглядами на жизнь и тренерский процесс (хорошо хоть памятная эпоха розовых пиджаков осталась в далёком прошлом), однако периодически понять логику Разина становится сложно.

Складывается ощущение, будто человек обижен на всех вокруг. Он постоянно рассказывает, что у его команды невысокий бюджет и скромный состав, что бороться с топ-клубами череповчанам сложно, регулярно упоминает судей и судейские решения. Всё это не красит Разина, ведь все и без этого знают, что тренерский штаб «Северстали» проделывает большой объём работы, имея под рукой не слишком много ресурсов. Но ведь человек знал, на что подписывался. Зачем напоминать об одном и том же каждый раз и пенять на это?

Сегодня же стало известно, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч за критику судей после матча с московским «Динамо».

«По окончании матча «Динамо» (Москва) – «Северсталь» главный тренер гостей Андрей Разин допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Разин намекнул, что удаление форварда «Северстали» Кирилла Пилипенко на 55-й минуте матча за симуляцию было спорным. По мнению тренера, судьи решили сбалансировать количество удалений в матче у обеих команд. Благодаря этому большинству «Динамо» сравняло счёт в матче, в котором москвичи одержали победу по буллитам (2:1 Б).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Всем привет, сегодня узнал, что мне дали штраф в размере 500 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч. Хочу обратиться к журналистам и предупредить, что сейчас мои пресс-конференции будут неинтересными, не ждите от меня развёрнутых ответов. Куда деваться. Свои социальные сети я удалять не буду.

И ещё, Алексей, ты знаешь. Я работаю, и это всего лишь деньги. У меня есть интересная работа, я в неё вовлечён, и я думаю, что приношу пользу людям. А ты, как это сказать помягче… Ходишь с подносом и подъедаешь за другими. Я-то денег ещё заработаю, я в хоккее больше 40 лет. А вот когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня, пожалуйста», — с ходу заявил Разин в видеообращении в своём телеграм-канале.

Какой Алексей имеется в виду – додумывайте сами, но всё, на наш взгляд, лежит на поверхности. Действительно, ничего совсем уж крамольного в комментарии Разина не было. Видимо, сказался его «судейский бэкграунд», по результатам которого и был выписан столь солидный штраф, а также дана одноматчевая дисквалификация.

Лучше Андрею Владимировичу больше рассказывать про хоккей или околохоккейные события. Посмотрите, какие подробные пресс-конференции дают Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров, Игорь Никитин, Алексей Кудашов. И ведь никто их не штрафует, потому что темы судейства там не затрагиваются.