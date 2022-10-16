Какой-то позор. «Ак Барс» «горит» матч за матчем, на Знарка тяжело смотреть

«Ак Барс» проиграл в шестой раз подряд – это новая рекордная серия поражений клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. До старта нынешнего чемпионата подобные результаты казанского гранда было сложно представить. Приглашение Олега Знарка, Александра Радулова, Вадима Шипачёва… Список можно продолжать долго.

Но, как оказалось, наличие звёзд, в том числе на тренерской лавке, решает далеко не всё. И сейчас мы с каждым матчем «барсов» убеждаемся в этом всё сильнее. Такое ощущение, что «Ак Барс» играет в какой-то устаревший хоккей по лекалам 90-х годов, который давным-давно никто не проповедует.

«Как ни крути, в первую очередь все смотрят на результат. У нас в команде нет равнодушных. Всех не устраивает та ситуация, в которой мы находимся. Выход только один – болельщикам надо потерпеть, а нам надо переломить игру, встать на позитивные рельсы.

Все всё прекрасно понимают. Каждая команда сейчас играет приблизительно в один и тот же хоккей, каждый разбирает соперника, делает какие-то свои вещи. Нам надо хладнокровнее относиться к нашим голевым моментам, которых мы создаём достаточно много. Как только мы переломим эту неудачную полосу, всё будет хорошо.

Силы тратятся всегда. Другое дело, когда есть победная серия, силы быстрее восстанавливаются. Когда ты выигрываешь, у тебя более позитивные эмоции. Надо сейчас настраиваться на каждого соперника. Необходимо сделать этот шаг, почувствовать уверенность, сбросить этот груз и начать получать удовольствие от хоккея», – говорил один из помощников Знарка Юрий Бабенко.

Однако, когда наблюдаешь за игрой Казани, складывается впечатление, что равнодушный там каждый второй. Не видно скоростей, системы, какой-то прогрессивной современной мысли.

Сегодня «Трактор» буквально разнёс соперника, хотя челябинцы в нынешнем сезоне тоже не блещут. Но на фоне «Ак Барса» уральский коллектив выглядел единым целым. Хоккеисты Анвара Гатиятулина вели 4:1 после двух периодов – это уже говорит о многом.

Копнём глубже: статистика по броскам в створ после первого периода была 18:3 в пользу челябинцев. По общим попыткам бросков счёт после 20 минут был 33:6. Разве это нормально? Конечно же, нет.

На фоне слабой игры в обороне не справляются и вратари – сегодня Тимура Билялова заменили на Амира Мифтахова после четырёх пропущенных шайб. В общем, казанская команда совершенно рассыпалась. Иначе, как позором, нынешние результаты «Ак Барса» не назовёшь.

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«Провальный первый период. А так, моменты были – забивать надо. В этой игре моментами был доволен, но это совершенно не наша игра. Вследствие чего такой провальный первый период? Ну, может, психологически немного просели. Как решать проблемы? Наверное, ещё более сплотиться. Кагарлицкий больной у нас, он уехал из Екатеринбурга домой, он заболел.

Я не думаю, что проблемы в плане физики. Я думаю, что индивидуальные ошибки просто. Видите, мы в третьем периоде всё равно добавляем. Если бы проваливали третий период, а не первый, то нужно было бы говорить о физике.

Ностальгировал ли по родному региону – Челябинску? Я не так много играл за «Трактор». Но, естественно, это Урал – опорный край державы», – заявил после сегодняшнего поражения Знарок.

Такими темпами дело дойдёт до отставки Олега Знарка, ведь результат отсутствует. Вопрос в другом: кого назначать на его место? Кандидатов уровня Знарка на хоккейном рынке сейчас попросту нет.