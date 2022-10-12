Знарок посыпался с «Ак Барсом»! Что происходит с казанскими миллионерами?

В нынешнем регулярном чемпионате наблюдать за матчами «Ак Барса» тяжело. Команда, переполненная звёздными миллионерами, играет далеко не так, как может. А ведь у руля коллектива нынче многоопытный Олег Знарок, которого назначали в казанский клуб с большими надеждами и рассчитывая на серьёзный результат.

Знарок лично формировал тренерский штаб, получил в своё распоряжение хоккеистов уровня Шипачёва, Войнова, Галиева и Радулова. Но где же выполнение задач?

Конечно, оценивать выступление и подводить итоги все будут после плей-офф, куда «барсы», несомненно, попадут (ещё бы они и туда не попали!). Однако тот же Дмитрий Рябыкин в «Авангарде» на днях поплатился работой за свою нестабильность и участившиеся поражения, а ведь у Казани после сегодняшнего фиаско пять неудач в последних шести встречах, пять побед в основное время за 16 матчей и четыре поражения подряд при 59% набранных очков. Нормальным такое выступление точно не назовёшь.

«Что посоветую Знарку? В Казани надо обращать особое внимание на местных. Убрать Лукоянова в ВХЛ — это всё равно что нам в Новосибирске убрать, скажем, тренера Тарасенко куда-то в МХЛ. Такие раздражающие факторы точно не помогут. Тот же Зарипов, на мой взгляд, нервничает. Он хочет приносить больше пользы, как и вся казанская группа. Нужно ей помочь.

В этом и состоит искусство тренера — правильно, с максимальной пользой для команды распределить игровые ресурсы. Кто-то идёт на лавку, кто-то — на лёд. На месте Знарка предложил бы повышение Зарипову — до уровня играющего тренера. Тем самым Знарок усилит свой штаб и окажет дополнительное доверие казанскому лагерю.

Со стороны кажется, что главный не очень доволен своими помощниками. Нового Витолиньша там не просматривается, молодые ассистенты выглядят подавленными. Отсюда и все нервы на пресс-конференциях», — справедливо отметил судья международной категории Юрий Карандин.

Пресс-конференции вообще отдельный вид искусства Знарка. Его нервозность в общении с журналистами, некрасивое поведение с операторами, которых он позволяет себе дёргать за специальные рабочие манишки, говорят о том, что специалист сильно нервничает.

Разумеется, такое поведение главного тренера просто не может не передаваться на всю команду, включая её лидеров.

В сегодняшнем отчётном противостоянии с «Магниткой» гости пропустили три шайбы за два периода – отличились Ерёменко, реализовавший буллит Зернов и Коробкин.

В третьей двадцатиминутке из-за недопонимания Зернова и Голдобина при игре в большинстве в чужой зоне Сафонов на контратаке отыграл одну шайбу, но вскоре Коростелёв восстановил перевес уральцев в три гола. Илья Воробьёв полностью переиграл оппонента, тактически и физически лучше подготовив свою команду.

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4:1 – именно с таким счётом «Металлург» нанёс поражение «Ак Барсу», падение которого вниз по турнирной таблице КХЛ продолжается. Думается, что у руководства казанского клуба всё больше вопросов к Олегу Знарку, которому пора предпринимать какие-то меры для того, чтобы наконец-то взбодрить местных звёзд.