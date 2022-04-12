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Малкин получил 4-матчевую дисквалификацию за удар соперника клюшкой в матче с «Нэшвиллом»

Малкин получил 4-матчевую дисквалификацию за удар соперника клюшкой в матче с «Нэшвиллом»
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35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин наказан 4-матчевой дисквалификацией за удары по рукам и лицу защитнику «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает департамент безопасности на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, после сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. В игре с «Нэшвиллом» Евгению не удалось отметиться результативными действиями.

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