Почему Малкин «пингвин» и откуда дьяволы в Нью-Джерси? История названий клубов НХЛ, Восток

Об обстоятельствах, благодаря которым мы можем называть Свечникова «ураганом», а броски Кучерова — сравнивать с «молниями».

Расшифровываем английские буквы в названиях команд Восточной конференции НХЛ.

«Баффало Сэйбрз» («сабли»/«клинки»)

В «Баффало» не утруждали себя долгим поиском имени. Владельцы нанесли на игровые джерси хоккеистов изображение бизона, ведь английский перевод этого слово максимально созвучен названию города. Впрочем, хозяева хотели также найти ещё один объект для олицетворения.

Тогда они обратились за помощью к болельщикам и из 13 тыс. вариантов остановили свой выбор на «Сэйбрз». Обосновывая его, бизнесмены объяснили, что сабля «представляет собой одновременно острое, проникающее оружие в атаке и надёжное оборонительное».

Картер Хаттон Фото: Alan Schwartz/CSM via ZUMA Wire/ТАСС

«Бостон Брюинз» («медведи»)

«Бостон» сильнее других клубов НХЛ пострадал от Второй мировой. Фронт забрал у клуба четырёх лидеров, и без них команда растеряла своё прежнее могущество. Возвращение на вершину боссы «Бостона» начали с внешнего вида: в 1948 году неуклюжего медведя на логотипе сменила простая английская буква «В», а вокруг неё выросли спицы. Они стали олицетворением сотен дорог, ведущих в Бостон — крупнейший железнодорожный узел США в середине прошлого века.

Патрис Бержерон Фото: Steven Senne/ТАСС

«Вашингтон Кэпиталз» («столичные»)

А как ещё назвать команду, которая защищает честь американской столицы?

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

«Детройт Ред Уингз» («красные крылья»)

Чуть меньше века назад хоккеисты «Детройта» были сначала «пумами», а затем «соколами» и только после появления в команде Джеймса Норриса обрели своё легендарное название. Новый владелец числился в рядах Ассоциации спортсменов-любителей Монреаля. На бытовом уровне организацию называли просто — «Крылатые колёса». Оттуда Норрис и «утащил» название — пусть и слегка изменил его.

Павел Дацюк Фото: Daniel Lea/Cal Sport Media/ТАСС

«Каролина Харрикейнз» («ураганы»)

Владелец «Каролины» Питер Карманос не стал объявлять конкурсы и искать ассоциации. Свою команду он назвал «Ураганами» — судя по всему, только потому, что мог себе это позволить.

Андрей Свечников Фото: John Froschauer/AP Photo/ТАСС

«Коламбус Блю Джекетс» («синие мундиры»)

В Гражданской войне Коламбус участвовал как фабрика по шитью боевой формы. Город снабжал армию Севера синими мундирами, и через 120 лет после завершения вооружённого конфликта здесь появился клуб с аналогичным названием.

Зак Веренски Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

«Монреаль Канадиенс» («канадцы»)

Первый хозяин «Монреаля» Джон Эмброуз О’Брайен назвал его одновременно просто и величественно — Канадский хоккейный клуб. Официальное прозвище — «Канадиенс» — так и закрепилось за игроками из франкоговорящей провинции Канады.

А вот неофициальным — «Хабс» (Habs) — они обязаны французским колонистам, в начале XVII века селившимся у одной из рек Квебека. При этом литера «Н» на клубном свитере не имеет к Habs никакого отношения — это всего лишь «Hockey».

Ник Сузуки Фото: Jason Behnken/AP Photo/ТАСС

«Нью-Джерси Дэвилз» («дьяволы»)

Клуб из Нью-Джерси в своём имидже опирается на дьявольски страшную легенду. Местную детвору нередко пугают существованием в южной части штата некоего существа, известного как Дьявол из Джерси. Историки заработали мозоли на языке, объясняя, что в этих местах не было даже снежного человека. Но клубу всё равно: буквы «N» и «J» на его эмблеме стилизованы под чёрта.

Мартин Бродо Фото: nhl.com

«Нью-Йорк Айлендерс» («островитяне»)

Nassau Colisseum, легендарная арена клуба, располагалась на острове Лонг-Айленд. Вполне естественно, что хоккеисты, которые там выступали, стали «островитянами».

Алексей Яшин Фото: nhl.com

«Нью-Йорк Рейнджерс» («рейнджеры»)

Когда создавался нынешний «Нью-Йорк Рейнджерс», «Мэдисон Сквер Гарден» принадлежал компании Джорджа Льюиса Рикарда. Окружающие называли его «Текс». Журналисты называли хоккеистов его команды «Рейнджерами Текса», как неофициально полицейских Техаса называли «Рейнджерами из Техаса».

Артемий Панарин Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

«Оттава Сенаторз» («сенаторы»)

Объяснить название этой команды можно в два действия. Первое — «Оттава» играет в столице Канады. Второе — в столице Канады заседает её Сенат.

Брэди Ткачук Фото: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP/ТАСС

«Питтсбург Пингвинз» («пингвины»)

Первое время после вступления в НХЛ «Питтсбург» играл на Civic Arena, визуально очень похожей на и́глу — традиционное жилище для эскимосов. Больше 700 человек из 26 тыс. конкурса на название довели логическую цепочку до пингвинов и предложили именно такой вариант. Пенсильванцы не пошли против воли народа, хотя перед этим купили права на прозвище «шершни».

Евгений Малкин Фото: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP/ТАСС

«Тампа-Бэй Лайтнинг» («молнии»)

Представьте: буря мглою небо кроет, и раскаты грома раздаются один за другим. Отец-основатель «Тампы» Фил Эспозито рассказывал, что придумал название именно в таких обстоятельствах. Некоторые синоптики утверждают, что жаркий и влажный регион, где играют «молнии», тоже столица — только не административная, а грозовая.

Никита Кучеров Фото: Jack Dempsey/AP Photo/ТАСС

«Торонто Мэйпл Лифс» («кленовые листья»)

Простота хуже воровства, но вряд ли в этом случае. Легендарный Конн Смайт купил «Торонто» в 1927 году, и первое, что он сделал в должности владельца — сменил название. Бизнесмен добавил к хоккейному имени «Мэйпл Лифс» — в честь солдат Королевского канадского полка, чьим знаком отличия является кленовый лист.

Остон Мэттьюс (слева) Фото: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP/ТАСС

«Филадельфия Флайерз» («лётчики»)

«Филадельфия», в отличие от конкурентов, использовала фантазию фанатов не бесплатно. Автору лучшего названия хозяева клуба обещали телевизор диагональю 21 дюйм и стоимостью $ 400. В итоге название «Флайерз» придумала сестра основателя команды Эда Снайдера. Во время конкурса она посмотрела бродвейскую постановку о лётчиках — и очень впечатлилась. Та же идея параллельно пришла в голову 100 участникам «турнира». Между ними провели лотерею, по результатам которой телевизор достался девятилетнему Алеку Стокарду.

Ноа Кейтс Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

«Флорида Пантерз» («пантеры»)

«Флорида» не была оригинальна в выборе собственного символа: как и многие соперники, южане решили поискать его среди животных. При этом боссы клуба отнеслись к неймингу более осознанно. В начале 90-х, когда создавалась франшиза, зоологи обивали пороги муниципальных учреждений: местный вид пантер оказался на грани вымирания.

Яромир Ягр Фото: Nicholas T. Loverde/CSM via ZUMA Wire/ТАСС

Чтобы помочь защитникам фауны и привлечь к проблеме дополнительное внимание, владелец клуба Уэйн Уизенг сделал своих хоккеистов «пантерами». Выхлоп от благородной кампании получился сомнительным: популяция флоридских пантер продолжает снижаться— их осталось менее ста особей.