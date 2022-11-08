Отлетел как от стенки! Овечкин одним движением плеча снёс американца

Как же хорош в последнее время Александр Овечкин! За последние несколько дней он успел побить рекорд Горди Хоу по голам за один клуб, записать в свои жертвы трёх новых вратарей в НХЛ, подняться в списке бомбардиров всех времён на 19-е место…

В матче с «Эдмонтоном» Александр Великий опять феерил на льду и заставлял зрителей замирать от восторга. Он забросил очередную шайбу из своего офиса, едва не забросил ещё один невероятный гол, который мог бы стать одним из красивейших в своей карьере. Не получилось, но он отдал не менее фантастическую передачу на гол Евгению Кузнецову. И даже занимался совсем непривычным для себя делом – вставал на вбрасывания.

В середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «столичных» Александр встал на точку против центрфорварда Дерека Райана. Поднял ему клюшку и одним движением плеча усадил американца на задницу! Райан отлетел от мощной неломающейся машины как от стенки! К сожалению, партнёры россиянина оказались менее расторопны, чем игроки «Ойлерз», и шайбой завладели гости, но каков же Ови! Это действие ему засчитали как успешный силовой приём.

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Любопытно, что Райан – худший в «Эдмонтоне» по вбрасываниям, в этом сезоне он выиграл менее 40%. Да и в данном эпизоде Овечкин мастерски его нейтрализовал, пусть победу на вбрасывании и засчитали «Эдмонтону». Зато Ови в третьем периоде снова встал на вбрасывание и на сей раз выиграл противостояние с лучшим игроком «нефтяников» на точке – Леоном Драйзайтлем.

За сезон, таким образом, на его счету три вбрасывания (и одна победа), а за карьеру в общей сложности он вставал на точку 147 раз и выиграл почти 35% попыток. Неплохая статистика, учитывая, что игра на точке не является даже второстепенной обязанностью Ови и вряд ли он постоянно практикует её на тренировках. Ови не только переживает вторую (а может, уже третью? Или четвёртую? Как-никак, возраст у него солидный) молодость, но и в очередной раз наглядно продемонстрировал, что является непревзойдённым мастером на все руки, а не просто узкоспециализированным игроком, который только и умеет, что пулять из одной точки в большинстве.