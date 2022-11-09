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«Тампа» проиграла «Эдмонтону», Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей, Кучерова обвинили в жульничестве

«Ребёнок и крупнейший мошенник в НХЛ!» Почему на Кучерова ополчились фанаты в Америке?
Лев Лукин
Кучерова обвинили в жульничестве
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В матче с «Эдмонтоном» Никита продлил результативную серию до 11 матчей и дал новый повод обвинить себя в жульничестве.

Никита Кучеров ударно начал нынешний сезон в НХЛ. Перед игрой с «Эдмонтоном» в активе российской «молнии» было 10 матчей с очками подряд, причём в последних шести играх Куч неизменно отмечался заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Маклауд) – 07:45 (4x5)   1:1 Хагель (Кучеров, Пойнт) – 09:53 (5x5)   1:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 22:09 (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 24:07 (5x4)   2:3 Киллорн (Пербикс, Пойнт) – 40:49 (5x5)

В домашней встрече с «нефтяниками» Никита не стал долго затягивать с тем, чтобы продлить результативную серию до 11 матчей и повторить таким образом рекорд сезона, установленный форвардом «Нью-Джерси» Браттом.

На 10-й минуте Кучеров выложил пас под бросок Хагелю – в «Тампе» с таких передач промахиваться не принято.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Россиянин набрал 21-е очко и вышел на третье место в споре бомбардиров сезона. Впереди – только «сладкая парочка» из «Эдмонтона». И как раз в игре с «Тампой» голы Макдэвида и Драйзайтля интервалом в две минуты стали решающими для «Ойлерз». Причём канадец реализовал удаление Михаила Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А немец использовал штраф Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» показал идеальную реализацию лишнего, но у «Тампы» ещё во втором периоде было три возможности ответить «нефтяникам». Последнюю из них на 35-й минуте заработал Кучеров, получивший по рукам от Дерека Райана. При этом россиянин согнулся пополам, сбросил крагу и сразу поехал к своей скамейке, а дальше — направился в сторону раздевалки. Однако Никита вернулся сразу после коммерческого тайм-аута и более того – вышел на реализацию удаления Райана.

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно

Такие манёвры не понравились значительной части заокеанских фанатов, заподозривших Кучерова в жульничестве. Особенно на фоне случившегося чуть раньше в матче страшного эпизода с Эвандером Кейном, который очень серьёзно порезал запястье в единоборстве с Филиппом Майерсом.

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«Элитный обман от Кучерова. Почувствуйте касание клюшкой по руке, немедленно бросьте перчатку, согнитесь пополам, прокатитесь в раздевалку на рекламную паузу, волшебным образом исцелитесь для игры в большинстве».

«Кучеров – самый мягкий игрок в истории НХЛ. Неудивительно, что ему всегда больно».

«Кучеров что, запястье порезал? Я видел сегодня такую же реакцию от Эвандера Кейна. Этот Кучеров – такой ребёнок».

«Кучеров – крупнейший мошенник в НХЛ».

«Какой тут вообще штраф? Кучеров нарисовал это удаление своей выходкой».

«Кучеров выглядел так, будто выпрашивал удаление, когда сбрасывал перчатку».

«Кейну чуть руку не отрезали, и то он не так реагировал»

И всё в таком духе. Но шалость (даже если это была она) в любом случае не удалась – реализовать большинство «Тампа» не сумела. «Молнии» ушли на перерыв, проигрывая в две шайбы, затем отыграли один гол на 49-й секунде третьего периода, но в оставшееся до сирены время «Эдмонтон» сумел отстоять победу. Одним из главных героев «нефтяников» стал голкипер Джек Кэмпбелл, совершивший 35 сейвов.

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