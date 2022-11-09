«Ребёнок и крупнейший мошенник в НХЛ!» Почему на Кучерова ополчились фанаты в Америке?

Никита Кучеров ударно начал нынешний сезон в НХЛ. Перед игрой с «Эдмонтоном» в активе российской «молнии» было 10 матчей с очками подряд, причём в последних шести играх Куч неизменно отмечался заброшенной шайбой.
В домашней встрече с «нефтяниками» Никита не стал долго затягивать с тем, чтобы продлить результативную серию до 11 матчей и повторить таким образом рекорд сезона, установленный форвардом «Нью-Джерси» Браттом.
На 10-й минуте Кучеров выложил пас под бросок Хагелю – в «Тампе» с таких передач промахиваться не принято.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Россиянин набрал 21-е очко и вышел на третье место в споре бомбардиров сезона. Впереди – только «сладкая парочка» из «Эдмонтона». И как раз в игре с «Тампой» голы Макдэвида и Драйзайтля интервалом в две минуты стали решающими для «Ойлерз». Причём канадец реализовал удаление Михаила Сергачёва.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А немец использовал штраф Кучерова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Эдмонтон» показал идеальную реализацию лишнего, но у «Тампы» ещё во втором периоде было три возможности ответить «нефтяникам». Последнюю из них на 35-й минуте заработал Кучеров, получивший по рукам от Дерека Райана. При этом россиянин согнулся пополам, сбросил крагу и сразу поехал к своей скамейке, а дальше — направился в сторону раздевалки. Однако Никита вернулся сразу после коммерческого тайм-аута и более того – вышел на реализацию удаления Райана.
Такие манёвры не понравились значительной части заокеанских фанатов, заподозривших Кучерова в жульничестве. Особенно на фоне случившегося чуть раньше в матче страшного эпизода с Эвандером Кейном, который очень серьёзно порезал запястье в единоборстве с Филиппом Майерсом.
«Элитный обман от Кучерова. Почувствуйте касание клюшкой по руке, немедленно бросьте перчатку, согнитесь пополам, прокатитесь в раздевалку на рекламную паузу, волшебным образом исцелитесь для игры в большинстве».
«Кучеров – самый мягкий игрок в истории НХЛ. Неудивительно, что ему всегда больно».
«Кучеров что, запястье порезал? Я видел сегодня такую же реакцию от Эвандера Кейна. Этот Кучеров – такой ребёнок».
«Кучеров – крупнейший мошенник в НХЛ».
«Какой тут вообще штраф? Кучеров нарисовал это удаление своей выходкой».
«Кучеров выглядел так, будто выпрашивал удаление, когда сбрасывал перчатку».
«Кейну чуть руку не отрезали, и то он не так реагировал»
И всё в таком духе. Но шалость (даже если это была она) в любом случае не удалась – реализовать большинство «Тампа» не сумела. «Молнии» ушли на перерыв, проигрывая в две шайбы, затем отыграли один гол на 49-й секунде третьего периода, но в оставшееся до сирены время «Эдмонтон» сумел отстоять победу. Одним из главных героев «нефтяников» стал голкипер Джек Кэмпбелл, совершивший 35 сейвов.
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