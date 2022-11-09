Нападающему «Эдмонтона» Эвандеру Кейну порезали руку коньком в матче с «Тампа-Бэй»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена»проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2. По ходу игры произошёл несчастный случай с форвардом гостей Эвандером Кейном.

В одном из эпизодов после силового приёма со стороны игрока соперника Эвандер Кейн упал на лёд. В этот момент проезжавший рядом нападающий «Тампы» Пэт Марун коньком наехал на руку Кейна. У канадца хлынула кровь и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.

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Напомним, на 8-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Уоррена Фёгеле. Но спустя две минуты Брэндон Хагель с передачи российского нападающего Никиты Кучерова сравняли счёт. Потом Коннор Макдэвид на 23-й минуте вывел гостей вновь вперёд. Через две минуты Леон Драйзайтль укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте Алексу Килорну удалось отыграть ещё одну шайбу.