Нападающему «Эдмонтона» Эвандеру Кейну порезали руку коньком в матче с «Тампа-Бэй»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена»проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2. По ходу игры произошёл несчастный случай с форвардом гостей Эвандером Кейном.
В одном из эпизодов после силового приёма со стороны игрока соперника Эвандер Кейн упал на лёд. В этот момент проезжавший рядом нападающий «Тампы» Пэт Марун коньком наехал на руку Кейна. У канадца хлынула кровь и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на You-Tube канале компании Sportsnet.
Напомним, на 8-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Уоррена Фёгеле. Но спустя две минуты Брэндон Хагель с передачи российского нападающего Никиты Кучерова сравняли счёт. Потом Коннор Макдэвид на 23-й минуте вывел гостей вновь вперёд. Через две минуты Леон Драйзайтль укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте Алексу Килорну удалось отыграть ещё одну шайбу.
- 9 ноября 2022
-
06:33
-
06:32
-
06:32
-
06:19
-
05:52
-
05:49
-
05:38
-
04:37
-
04:21
- 8 ноября 2022
-
23:55
-
23:33
-
23:10
-
22:55
-
22:54
-
22:45
-
22:29
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:29
-
20:56
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:37
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:15
-
17:57