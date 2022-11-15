«Он изменил лицо НХЛ». В Америке недоумевают, почему Могильного не признают легендой

Его дерзкий побег из СССР открыл двери другим русским звёздам в лучшую лигу мира, он забивал 76 голов за сезон, но в Зале славы его нет.

В этом сезоне The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию – Уэйн Гретцки). На 89-м месте рейтинга расположился Александр Могильный. «Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«За столетнюю историю НХЛ только шесть игроков забивали больше 75 голов за сезон. Это практически невероятное достижение, особенно в наше время, когда даже 60 голов – уже сногсшибательное достижение. Для этого игрок должен забивать почти гол за игру в течение всего сезона – такую результативность не показывали даже такие легендарные снайперы, как Майк Босси, Александр Овечкин, Павел Буре или Яромир Ягр.

Пять из шести игроков, забивавших 75, включены в Зал славы. Трое из них – Фил Эспозито, Теэму Селянне и Бретт Халл – попали туда так быстро, как это возможно по правилам. Ещё двое, Уэйн Гретцки и Марио Лемье, были включены ещё быстрее, так как Зал славы отменил для них трёхлетний срок ожидания.

Шестой член клуба 75 голов вообще не включён в Зал славы. Пока что нет, хотя он более 10 лет подходит под критерии. Этот одно из самых непростительных упущений Зала, и об этом надо говорить. Но чтобы рассказать историю Александра Могильного, надо отмотать ещё дальше его монструозного сезона-1992/1993 и вернуться в самое начало, к истории о том, как 20-летний феномен навсегда изменил НХЛ.

Нынешнее поколение болельщиков НХЛ воспитано на гении таких русских звёзд, как Овечкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Евгений Малкин. Но были времена, когда советских игроков просто не было в НХЛ.

Александр Могильный на МЧМ-1989 Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

К лету 1989 года только два советских игрока сыграли в НХЛ. Виктор Нечаев провёл три матча за «Лос-Анджелес» в 1982 году, а Сергей Пряхин той весной сыграл два матча за «Калгари». При всём к ним уважении они и близко не были звёздами, и их появление считалось всего лишь историческим курьёзом. Настоящих звёзд в НХЛ не допускало советское правительство, и хоккейным болельщикам приходилось просто мириться с таким положением дел. Временами клубы НХЛ использовали поздние пики на драфте, чтобы выбрать советскую звезду, но это были лишь мечты, рискованная ставка на отдалённое будущее.

Это будущее пришло нежданно-негаданно в мае 1989 года, и начало ему положил Могильный. 20-летняя будущая звезда попал на заголовки международных газет на МЧМ-1989, где играл в неудержимом звене с Павлом Буре и Сергеем Фёдоровым, а потом выиграл золото на весеннем ЧМ в Стокгольме.

Именно тогда Дону Люсу, главе отдела «Баффало» по развитию игроков, поступил судьбоносный звонок. В 1988 году «Баффало» рискнул и задрафтовал Могильного в пятом раунде, а теперь молодая звезда звонил с ошеломительным предложением. Он хотел стать первым сбежавшим из СССР игроком, и хотел сделать это немедленно.

Это были не формальные пустяки. Сбежать – значит рискнуть всем, возможно, навсегда покинуть родную страну. Советское правительство никогда добровольно не отпустило бы такого игрока, как Могильный, и если бы наружу всплыло хоть что-то об этом плане, возмездие было бы суровым. У Могильного и «Баффало» был один шанс, и его никак нельзя было провалить.

Люс и генменеджер «Баффало» Джерри Михан в обстановке секретности отправились в Швецию. Они ещё не были уверены в серьёзности намерений Могильного, но на месте стороны договорились о встрече. Этот план быстро накрылся медным тазом, потому что о нём пронюхали Советы, в итоге всё вылилось в настоящую шпионскую операцию. Могильный и руководство «Баффало» были уверены, что за ними следят, а телефоны прослушивают, и залегли на дно в ожидании самолёта. После двух напряжённых дней они улетели в США.

О побеге писали во всём мире. Поначалу разъярённые советские чиновники грозили возмездием, обвиняли Могильного в дезертирстве. Но вскоре стало очевидно, что исчезновение Могильного стало поворотным моментом, и несколько советских звёзд в итоге получили разрешение уехать в НХЛ. Среди них были Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Сергей Макаров. Дверь приоткрылась, и в следующие годы за ними последовали такие игроки, как Фёдоров и Буре. Через несколько лет наличие советских игроков в составах команд НХЛ стало считаться в порядке вещей.

Дебютный сезон Могильного получился достойным, но не поражал воображение. Он забросил 15 шайб, набрал 43 очка и не получил ни одного голоса в голосовании на «Колдер Трофи». Однако, несмотря на скромную статистику, он уже изменил лицо лиги. Даже если бы он больше никогда не вышел на лёд НХЛ, то всё равно считался бы одним из самых значимых игроков в истории лиги. Но мы здесь чествуем не значимость, а величие. Поговорим об этом.

За средненьким дебютным сезоном последовал второй, в котором Могильный забросил 30 шайб и оформил свой первый хет-трик. Затем он забил 39 голов всего за 67 матчей в сезоне-1991/1992 (10 матчей он пропустил из-за дисквалификации за удар судьи). К тому моменту он поставил на поток зрелищные моменты, был в числе лучших в катании и показывал мастерство, с которым мало кто мог сравниться. Когда он был в ударе, его было не остановить. Можно было только гадать, что бы было, если бы он был в ударе весь сезон.

Это выяснилось в сезоне-1992/1993. Могильный начал сезон с хет-трика против «Квебека» и дальше не снижал темп. В первых 20 матчах он забросил 17 шайб и до декабря не набрал очков только в трёх матчах. На умопомрачительном новогоднем отрезке он забил 13 голов в пяти матчах, а в феврале оформил два покера. Он забросил 74 шайбы в первых 70 матчах, и только в концовке регулярки случилась голевая засуха, которую он закончил дублем в последнем матче. Он завершил сезон с 76 голами.

Это было одно из величайших атакующих выступлений в НХЛ, даже если оно и затерялось за другими событиями лучшего сезона всех времён. Могильный и 148 очков Пэта Лафонтейна превратили скучные «Сэйбрз» в обязательную для просмотра команду. Он стал одной из тех редкостей, за билеты на которую ты готов платить деньги и на которую будешь показывать своим детям, приговаривая: «Следи за этим парнем, наверняка он сделает что-то такое, чего ты никогда не видел».

Сезон мечты «Баффало» продолжился победой в первом раунде над «Бостоном». Однако во втором раунде с «Монреалем» Могильный сломал ногу, а следом Лафонтейн травмировал колено. «Баффало» проиграл ту серию, и, хотя на тот момент этого ещё никто не знал, это положило конец неудержимой связке Могильного и Лафонтейна. Они казались главным столпом будущего «Сэйбрз», но после сыграли вместе только 38 матчей.

Александр Могильный Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что ты будешь исполнять на бис после сезона с 76 голами? Сможешь ли ты когда-нибудь это повторить? Ответ нет, только если ты не Уэйн Гретцки. Он – единственный, который дважды забрасывал по 75 шайб. Результативность лиги стремительно падала, и Могильный больше не смог подобраться к этой отметке за следующие 12 сезонов карьеры. Но его нельзя назвать артистом одного хита. В 1996 году он забросил 55 шайб, в 2001-м, на пике эпохи зацепов, он забил 43 гола и в общей сложности восемь раз забивал не менее 30 голов за сезон.

В 1995 году Могильного обменяли в «Ванкувер», где он воссоединился с Буре. В первом сезоне за «Кэнакс» он во второй раз добрался до отметки в 50 голов и 100 очков, потом травмы стали сказываться на его результативности. В дедлайн-2000 его обменяли в «Нью-Джерси», где он выиграл свой первый Кубок Стэнли. Затем он подписался с «Торонто» на три сезона, после чего вернулся в «Нью-Джерси» на последний сезон.

Александр Могильный Фото: JIM MCISAAC/GETTY IMAGES

В «Торонто» самым запоминающимся стал сезон-2002/2003, когда он набирал более очка за игру и выиграл «Леди Бинг». Но на церемонию он не явился и отказался принимать награду. Он завершил карьеру в 2006 году, не дотянув 10 матчей до 1000. В общей сложности он забросил 473 шайбы, набрал 1032 очка, дважды включался в символическую сборную сезона НХЛ, а по количеству красивых моментов с ним мало кто мог поспорить.

И хотя по статистике он не входит в число лучших всех времён, мало кто мог сравниться с ним, когда он был на пике своих возможностей. Он стал одним из самых уважаемых игроков, чьё мастерство хорошо сохранилось даже в эпоху оборонительного хоккея. Если вы слишком молоды и не видели Могильного, представьте себе магию Павла Дацюка, без доминирующей двусторонней игры, но с большим упором на атаку. И с сезоном на 76 голов, да.

Так почему же этот парень не в Зале славы? Хороший вопрос, мы им задаёмся не первый год. Мы в The Athletic дважды имитировали голосование на включение в Зал славы, и оба раза выбирали Могильного. Но настоящий комитет пока не считает его достойным включения.

Сложно найти аргументы против Могильного. Согласно подсчётам по сходству, Могильный котируется рядом с Фёдоровым, Яри Курри, Полом Карией и Брайаном Троттье. Все четверо — уже в Зале славы. Мы уже писали о шорт-листе игроков, которые выдавали такие же атакующие сезоны, как у него. И добавьте к этому то, что он изменил саму лигу.

Так в чём же дело? Мы не знаем, потому что комитет высокой секретности никогда не рассказывает о своих обсуждениях, но мы можем делать предположения. Возможно, они зациклены на статистике за карьеру и хотят выбирать тех, кто забил 500 голов или набрал сильно больше 1000 очков (хотя это не помешало им выбрать Карию, Ивана Курнуайе или братьев Седин). Может, им просто не интересна историческая значимость первой советской звезды НХЛ (но они, похоже, точно учитывали это, когда в 2019 году выбрали Вацлава Недомански, первого чешского игрока, сбежавшего в НХЛ). Может, им нужно больше включений в символическую сборную или больше голосов на «Харт» (даже если это не имело значения в случае с Дино Сисарелли, Марианом Госсой или Ги Карбонно).

А возможно, дело в том, что Могильного порой называли тем ещё кадром. Что, по сути, было вежливым способом сказать, что иногда он вёл себя как придурок. Некоторые даже сомневаются, удосужился бы он присутствовать на собственной церемонии включения в Зал славы, и считают, что это задело бы членов комиссии. Надеюсь, это не так, но кто знает.

Я всё ещё считаю, что однажды он войдёт в Зал славы. Надеюсь, это случится скоро. А пока что он может утешаться другой почестью – включением в список 100 лучших игроков нашего времени. Алекс, дай знать, если собираешься приехать за своим трофеем».