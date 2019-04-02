Рекорд Могильного держится 26 лет. Каким был тогда хоккей в НХЛ

Лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата Никита Кучеров близок к тому, чтобы побить рекорд, который казался вечным — форвард «Тампы» находится в двух очках от повторения достижения Александра Могильного. 127 очков Могильного, набранные им в сезоне-1992/93, являются лучшим результатом для российских игроков в НХЛ. Даже тогда, в эпоху большой результативности, когда в расцвете сил были Гретцки и Лемье, эти цифры были очень хороши. Давайте вспомним подробности того исторического сезона.

Два очка до Могильного! Такого бомбардира в НХЛ не было 13 лет 125 очков! Ещё Никита Кучеров обошёл Ягра и стал девятым европейцем в истории.

В связке с Лафонтеном

Перед началом сезона-1992/93 Александру Могильному было всего 23 года. Его карьера складывалась более чем удачно, но жизнь упорно испытывала молодого талантливого нападающего бесконечными нехоккейными проблемами.



Тремя годами ранее Александр, которому за океаном дали прозвище Грозный, бежал из Советского Союза в Северную Америку. Кросс-культурные различия, другой язык, угроза преследования на родине — это было ещё половиной всех бед. Кроме этого, побегом Могильного неожиданно заинтересовалось ФБР, и данный процесс завершился арестом и депортацией человека, который помог Александру уехать. Могильный плохо переносил перелёты, без которых немыслима жизнь хоккеиста в НХЛ, и все эти трудности в совокупности представляли собой большой клубок проблем. Однако Могильный, согласно старой русской традиции, вопреки всем преградам, смог выдать прекрасный сезон, который поразил всех.

«Многие хотели его купить у «Сэйбрз», но я всем отвечал, что Алекс не продаётся. Такого игрока нельзя было отпускать ни за какие деньги или выборы на драфте. Многие предлагали людей из первого звена в качестве компенсации, но переговоры по Могильному мы не вели. Это нас просто не интересовало», — отмечал тогда генеральный менеджер «клинков» Джерри Михэн.



Создание тройки, в которую вошли Могильный, Дейв Андречук и центрфорвард Пэт Лафонтен, многие болельщики «Баффало» до сих пор вспоминают со сладкой ностальгией. Это скоростное трио, созданное за год до рекордного сезона россиянина, покорило всех, но просуществовало, увы, недолго — карьеру талантливого Лафонтена сгубили постоянные травмы. «Мы брали Пэта именно для того, чтобы он играл вместе с Могильным и отдали за Лафонтена в «Айлендерс» Пьера Тарджона. Он тоже был отличным игроком, но действовал более академично», — вспоминает Михэн.

Кучеров превзошёл Овечкина и Малкина! Впереди только русские рекорды из 90-х У него продолжается фантастический сезон.

н. Александр Могильный, «Баффало Сэйбрз», Сезон-1992/93.



77 матчей, 127 (76+51) очков, +7, 40 минут штрафа.



1,65 очка за игру, 11 победных голов, 27 голов в большинстве.



7 хет-триков, в том числе 4 покера. , «Баффало Сэйбрз», Сезон-1992/93.77 матчей, 127 (76+51) очков, +7, 40 минут штрафа.1,65 очка за игру, 11 победных голов, 27 голов в большинстве.7 хет-триков, в том числе 4 покера.

Режим супермена

«Помню, как на тренировке перед началом сезона я разговаривал с Лафонтеном и Пэтти сказал: «Алекс в этом году забьёт 70 голов». Я тогда удивился, но потом понял, что он не шутит. У них с Могильным была великолепная химия», — вспоминает бывший вице-президент НХЛ Кен Мартин, который тогда работал в отделе связей с общественностью «Баффало Сэйбрз».



Предчувствия Лафонтена не обманули. В первом же матче сезона-1992/93 Могильный сделал хет-трик в ворота «Квебек Нордикс», и все три шайбы Александра были заброшены с передач Лафонтена. После второго матча «регулярки» с «Хартфордом» Могильный на две недели выбыл из-за травмы, но сумел восстановиться и заиграл с новой силой.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



В октябре он забил 6 голов, в ноябре – 10. Для многих игроков НХЛ 10 шайб за месяц является великолепным результатом, но в тот год Могильный был просто неудержим. После неудачного начала в декабре (1 гол за 3 матча) он перешёл в режим супермена и за 14 последующих матчей забил 24 гола.



«У него был отличный бросок. Приходилось постоянно напоминать ему об этом, просить, чтобы он чаще угрожал воротам. Я постояннно говорил ему: набирай скорость в средней зоне, отдавай шайбу мне, а дальше я тебя найду. Используй свою скорость», — вспоминает сам Лафонтен.



Главным оружием молодого Могильного была его скорость, а вкупе с великолепной техникой и старанием партнёров это обеспечивало нужный результат. Но тогдашний тренер «клинков» Джон Маклер хотел, чтобы Александр набирал очки ещё и в большинстве, и для этого он сформировал спецбригаду на основе первой тройки, поставив на точку Дэйла Хаверчука.



Хаверчук до этого уже 7 раз достигал отметки в 40 голов, но новое сочетание раскрыло его талант диспетчера. «Баффало» стал одним из лидеров по реализации преимущества, Могильный забил 27 голов в большинстве и стал третьим игроком в лиге по этому показателю после Андрейчука и Бретта Халла.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Рекордный год

«Алекс был чистым талантом. На уровне суперзвёзд трудно блистать каждый вечер. Наверное, многие болельщики ждали, что он каждый сезон будет забивать по 76 голов. Из-за этого многие стали разочаровываться в нём. В «Баффало» у него всё получалось, и когда его обменяли в «Ванкувер», у него были смешанные чувства. В конце концов, в том сезон он забил 11 победных голов, а это почти треть от всех побед «Сэйбрз» за сезон», — отмечает Кен Мартин.



За 7 последних матчей сезона Могильный забил всего дважды, но смог вместе с командой пробиться в плей-офф, где в первом раунде «клинки» обыграли грозный «Бостон».

Кубок Стэнли. Часть 101. 1992-1993 Сезон-1992/93 стал юбилейным — в 100-й год своего существования Кубок Стэнли отправился в Монреаль, в НХЛ стало на две команды больше, а кроме того, в лигу вернулась легенда.

Для Могильного сезон-1992/93 стал вершиной спортивной карьеры. В дальнейшем ему постоянно мешали травмы, и показатели того года впоследствии оказались недосягаемыми. В 1995-м его обменяли в «Ванкувер», но воссоединение со старым приятелем по ЦСКА Павлом Буре не оказало чудодейственного эффекта: хабаровчанин забросил 55 шайб (второй результат в карьере) в чемпионате, который Павел почти полностью пропустил из-за проблем со здоровьем.

Стоит добавить, что Могильный не горел желанием выступать за сборную России, что на протяжении всей карьеры заметно отражалось на его популярности дома. В 2000 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси»: за Александра порадовались, но в целом на рубеже веков внимание наших сограждан было сосредоточено на других хоккейных героях, и отношение к форварду до сих пор трудно назвать однозначным.



Тем значительнее будет выглядеть рекорд Никиты Кучерова, которому для единоличного лидерства нужно набрать 3 очка за три оставшихся матча. Когда форвард «Тампы» побьёт рекорд из другой эпохи, то окончательно подтвердит свои амбиции в качестве одного из самых талантливых российских хоккеистов всех времён.