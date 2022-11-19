«Позорище никчёмное!» Хоккеист пнул лежащего судью, пришлось вызвать полицию

Увы, без неприятных инцидентов обойтись в хоккее не получается, но инциденты бывают разными. Порой дело доходит до откровенной грязи, хамства и жестокости. Причём в любительском хоккее уследить за подобными вещами удаётся далеко не всегда. Но хорошо, что мы живём в век информационных технологий, когда любое актуальное видео моментально появляется в социальных сетях и прессе.

Так, сегодня в московской любительской хоккейной лиге «Трудовые резервы» в матче «Леопарды» — НС REVOL ICE произошёл вопиющий случай. Увиденное ярко описал работавший на игре комментатор, который в буквальном смысле слова был ошарашен. «Позорище никчёмное!» – прокричал он в микрофон. Знаете, всякое случается, но дойти до такого рукоприкладства в адрес судьи…

Что же случилось? Хоккеист попросту напал на судью. Главный арбитр удалил игрока «Леопардов» на 10-й минуте второго периода при счёте 5:3 в пользу НС REVOL ICE. Игрок сперва направился на скамейку штрафников, а затем подъехал к рефери и ударил его клюшкой по голове. Когда судья уже упал на лёд, этот, с позволения сказать, спортсмен вдобавок ударил человека ногой. Просто возмутительно!

Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно. Было зафиксировано техническое поражение «Леопардов» – 0:5.

Любительская лига уже выступила с официальным заявлением по поводу инцидента:

«Сегодня, 19 ноября 2022 года, в ледовом дворце «Чкалов Арена» во время матча между командами «Леопарды» и Revol Ice произошёл вопиющий инцидент с участием игрока «Леопардов» – №99 Николая Ризина, который избил судью матча, нанеся ему травмы, вследствие чего арбитр не имел возможности продолжать свою работу.

В связи с грубейшим нарушением регламента матч между вышеупомянутыми командами был прекращён, команде «Леопарды» засчитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения.

Хоккейная лига «Трудовые Резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жёсткие меры по данному факту.

Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру. Такой хоккей нам не нужен», – говорится в заявлении в телеграм-канале лиги.

Конечно, одним дисциплинарным решением в этом случае всё точно не ограничится. Думается, что данному персонажу пожизненно запретят принимать участие в хоккейных матчах, а вот какой вердикт вынесут правоохранительные органы – это уже отдельный вопрос. То, что сотворил этот Ризин, не вписывается ни в какие рамки. Ведь так можно запросто оставить человека инвалидом и нанести непоправимые увечья.

К слову, два года назад, судя по всплывающим в соцсетях видео, этот Ризин в московской любительской лиге РТХЛ уже проявлял агрессию в адрес судей. То есть сегодняшний случай – рецидив, а значит, наказание должно быть ещё строже. Подобные вещи в профессиональном спорте попросту недопустимы. Это уже не спортивная злость, а настоящая ярость и агрессия.