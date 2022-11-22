Невообразимый камбэк в НХЛ! «Каролина» забила три гола с пустыми воротами в концовке

«Каролине» была крышка – по крайней мере, так всё выглядело на 55-й минуте матча. «Виннипег» забросил по шайбе в каждом периоде, уверенно контролировал игру и подводил её к победному завершению. У «ураганов» не получалось ничего, но в последние пять минут началось такое, что закачаешься.

Род Бриндамор заменил Петра Кочеткова на шестого полевого, и понеслось. Практически сразу же Джейккоб Славин размочил счёт пушечным броском через трафик. Отметим и Андрея Свечникова, который поборолся за шайбу у борта и отдал передачу на защитника. Реакция на скамейке «ураганов» на этот гол была сдержанная – до какого-то результата было ещё далеко.

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Но не так далеко, как могло показаться, тем более «Каролина» находилась в цейтноте, и действовать надо было без промедления. Через полторы минуты после первого гола, вновь в формате «шесть на пять», Андрей Свечников подправил шайбу на пятаке и сократил отставание до минимума. Лучший российский снайпер текущего сезона забросил 13-ю шайбу в этом году, а также набрал 20-е очко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

37-й номер «Каролины» исправлялся за ошибки, которые ранее привели к пропущенным голам. В первом периоде он отдал передачу в зоне атаки в ноги Сету Джарвису, и в итоге Пьер-Люк Дюбуа убежал один на один и расправился с Петром Кочетковым. Во втором периоде ситуация повторилась – россиянин наворачивал круг по зоне атаки, когда Давид Густафссон выбил у него шайбу и побежал в контратаку. Сам не забил, но оставил добивание для Майки Эйссимонта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Бриндамор перемешал звенья, но «Каролине» это мало помогло, они пропустили очередную контратаку и уже «горели» 0:3. «Ураганам» нечем было похвастаться, кроме как успешно отыгранными полутора минутами в меньшинстве «три на пять» в середине второго периода.

Но затем был невообразимый камбэк, который всколыхнул воспоминания об «Анахайме». В 2017 году «утки» сотворили примерно то же самое, только это был матч плей-офф, а фантастическое возвращение в игру было оформлено не за пять, а за три с небольшим минуты.

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Пётр Кочетков вновь покинул ворота, и за 40 секунд до конца Мартин Нечас сравнял счёт. «Я играю здесь уже пятый год, и эта команда никогда не сдаётся. Неважно, сколько мы проигрываем, пытаемся выкладываться в каждой смене», — сказал после игры Свечников, который был признан второй звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если «Анахайм» пять лет назад завершил камбэк победой во втором овертайме, то «Каролина» всё-таки не смогла «прибить» «Виннипег» окончательно. В овертайме Дюбуа отправил Моррисси на ещё одно рандеву с Кочетковым, и игра была закончена. «Сумасшедшая игра, никогда не знаешь, как всё повернётся. Мы были не у дел в третьем периоде, но проявили упорство. Отдаю должное ребятам, что не сдались. Да, мы проиграли дополнительное очко, но я горжусь камбэком, это многое говорит о нашей команде. Никогда не хочется «гореть» 0:3, но хорошо, что мы не сдались. К тому моменту нам уже было нечего терять, мы мало что создавали в атаке. Первый гол вдохнул в нас жизнь, в итоге мы смогли сравнять счёт. Нельзя позволять сопернику убегать один на один, но, по крайней мере, мы бились и не сдались. В первой пропущенной шайбе мы действовали слишком агрессивно, во второй оба наших защитника пошли вглубь зоны атаки. Мы хотим подхлестнуть атаку, но нельзя, чтобы оба защитника уходили с синей линии. Мы пытались что-то создать в атаке, но надо быть немного умнее», — отметил Бриндамор.