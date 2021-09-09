«Это невозможно объяснить». Невероятное спасение в НХЛ с 0:3 со снятым вратарём

В 2017-м «Анахайм», проигрывая 0:3 за три с небольшим минуты до конца, совершил фантастический камбэк и вошёл в историю НХЛ.

До нового сезона НХЛ остаётся чуть больше месяца, но все уже успели соскучиться по крутым зарубам, которые дарит нам лучшая лига мира. В ожидании старта чемпионата мы решили вспомнить один из самых потрясающих матчей последних лет – пятую игру серии между «Анахаймом» и «Эдмонтоном» в 2017 году. Третий период этого матча – даже не весь, а последние три минуты с небольшим — оставил всех с разинутым ртом. Что это вообще было? Как такое возможно?

Матч начался с незабитого Райаном Гецлафом буллита – он был одним из лучших игроков «Анахайма» в этой серии. Во втором периоде «Эдмонтон» прибрал игру к своим рукам – по крайней мере, так казалось. Сначала Леон Драйзайтль прошил Джона Гибсона броском из круга вбрасывания, через пару минут Коннор Макдэвид по-теннисному попал по шайбе в воздухе. Ближе к экватору игры Дрейк Каджулла завершил контратаку «три в два», и всё шло к тому, что, следуя традиции этой серии, гостевая команда вновь одержит победу.

Близился конец третьего периода, и домашние трибуны «Анахайма» стали пустеть. Опустели и ворота «уток» — Гибсон сменился на шестого полевого.

Мало кто мог поверить, что эту игру ещё можно спасти. К счастью для себя, игроки «Анахайма» верили и неистово наседали на ворота Кэма Тальбо. Гецлаф поливал с синей линии – первый бросок заблокировал Драйзайтль, но тут же последовал второй, точно в цель.

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«Мы знали, что если забьём один, то будет и второй. Знали, что сможем выгрызть этот матч потом и кровью», — говорил капитан «Дакс».

И всё равно — преимущество в два гола за три минуты 16 секунд до конца выглядело внушительным. Однако через 35 секунд Кэм Фаулер пальнул через скопление игроков и заставил Тальбо капитулировать во второй раз. И ещё больше двух с половиной минут впереди! На лицах игроков «Эдмонтона» читалось смятение, на лицах «уток» — предельная сосредоточенность. «За весь матч я не услышал на скамейке ни одного возгласа разочарования. Ни разу. Мы думали только о следующей смене», — рассказывал Кори Перри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И в третий раз Гибсон покинул ворота, а «Анахайм» принялся добывать третий гол. За 15 секунд до конца, когда Райан Кеслер и Кори Перри (кто же ещё) копали на пятачке и сбили с ног Тальбо, а перед воротами творился совершенный бедлам, Рикард Ракелль нашёл шайбу и с неудобной послал её низом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Были возмущения «Эдмонтона», видеопросмотр в «военной комнате», который определил, что помехи вратарю не было. «Парень падает на нашего вратаря и придерживает рукой его щиток. Я уже и не знаю, что тогда является помехой вратарю. Кто-то, наверное, знает. Пожалуйста, позвоните мне и расскажите, потому что такое решение – это просто позор», — негодовал Милан Лучич.

«Это воля. Мы собрали её в кулак и сделали то, что должны были. Мы бились до конца и смогли вернуться в игру», — говорил Гецлаф.

Потребовалось ещё два овертайма, в которых шикарные шансы были и у тех, и у других. Но точку в матче поставили те, кто не раз становились героями «Анахайма» в плей-офф – Перри и Гецлаф. Крах «Эдмонтона» и триумф «Анахайма» случились именно в пятом матче, хотя серия продлилась все семь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я не знаю, есть ли какой-то рецепт или что-то, за что можно зацепиться, кроме того, что нельзя переставать верить в себя в любой ситуации. Инициатива так стремительно может перейти от одной команды к другой, и это очень много значит. Когда ты забиваешь один, то начинаешь верить, это посылает сопернику определённый сигнал. Ты забиваешь второй и чувствуешь в себе силы победить. Только благодаря нашей воле шайба пересекла линию в концовке», — говорил главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл.

«Анахайм» стал первой командой в истории НХЛ, которая отыгралась, проигрывая три шайбы менее чем за четыре минуты до конца матча. Никто не мог объяснить, как это могло случиться, даже сами герои матча объясняли всё исключительно волей к победе.

«Это невозможно объяснить. Ты выходишь на лёд, и это просто происходит», — пожимал плечами Перри.