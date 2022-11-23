Регулярка КХЛ наконец-то стала захватывающей. Как долго продлится этот праздник?

В этом сезоне есть лишь одна команда, которая не выглядит конкурентоспособной. Помогли и реформы лиги, и внешние факторы.

Летом могло показаться, что 68 матчей в регулярке КХЛ — это некоторый перехлёст. С одной стороны, это было не таким уж большим увеличением с 62 игр, к которым игроки и болельщики вроде бы успели привыкнуть. С другой стороны, в нынешней ситуации казалось, что две заветные восьмёрки могут определиться довольно быстро: в каждой конференции оставалось лишь по 11 команд и явные аутсайдеры вроде бы выделялись быстро.

Проект разделения КХЛ, который родился где-то в недрах ФХР, эту проблему не решал, а только усугублял. Топы бы в нём боролись за малозначащий для себя посев с крайне маленьким риском пропустить самое интересное, а возня середняков была бы никому не интересна. Исторический аналог этого уже был — переход РПЛ на систему «осень-весна» и чемпионат-2011/2012, когда весной вторая восьмёрка команд вызывала ноль интереса.

Прямо сейчас мы находимся как раз в середине регулярного чемпионата, многие команды уже провели 50% матчей или даже чуть больше. Самый приятный для почти всех итог этого отрезка — все команды остаются в игре, кроме одной. Слишком сильно выделяются лишь СКА и «Сочи» — правда, с разных сторон.

СКА — «Сочи» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В прошлом году во время регулярки часто задавались вопросы «почему не работает потолок?». Что ж, потолок вполне себе работает. «Ак Барс» и «Трактор» находятся на грани провала, имея прекрасные составы. «Торпедо» и «Адмирал», оперирующие суммами на грани пола, добиваются успеха кардинально разными стилями и пока что обеспечивают себе верхний посев в плей-офф: кто бы мог представить себе такое в августе?

Ещё один фактор, который обострил борьбу — двухочковая система. Её введение в августе 2018-го, буквально за несколько дней до старта сезона, казалось очередным странным капризом. В НХЛ двухочковая система в последние годы подвергается огромной критике за нелогичность: в одних матчах разыгрывается два очка, а в других почему-то три. Кроме того, некоторые недоумевают, почему проигравший всё равно получает балл.

В КХЛ же, зная склонность некоторых наших тренеров к автобусам, такая инициатива могла привести к валу игр с делёжкой очков ко взаимной пользе. Казалось даже, что это возродит давно забытые на уровне лиги договорняки, когда некоторым было бы просто удобнее обмениваться победами в овертайме. Однако эти опасения не оправдались, матчей с дополнительным временем и буллитами сильно больше не стало, а плотность в таблице увеличилась.

Прошлые же сезоны лиги, наоборот, показали небольшой всплеск результативности — в этом году его не наблюдается из-за массового отъезда легионеров и очевидного падения уровня мастерства в лиге. Но, вполне возможно, именно этот фактор и стал помощником для многих середняков, которые в этом году выглядят мощно.

Молодые новички «Торпедо» Василий Атанасов и Богдан Конюшков Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Когда мы говорим о «Торпедо» и «Адмирале», то в первую очередь, конечно, упоминаются их тренеры. Но и селекция двух команд сработала на уровне: скауты нижегородцев нашли в глубинах ВХЛ того же Богдана Конюшкова, который опускался даже в НМХЛ, но сейчас стал постоянным защитником топ-4 команды Ларионова. Дальневосточный менеджмент летал к иностранцам, проводя беседы, чтобы убедить легионеров, что в России играть нормально и безопасно — и у «Адмирала» полный комплект иностранцев, в отличие от клубов побогаче.

О том, что клубам надо работать мозгами, а не только деньгами, говорится и пишется давно. Даже взлёт СКА связан не с какой-то читерской селекцией, как в прошлые годы (разве летом все верили в то, что Жафяров и Хайруллин раскроются?). Но в Петербурге подобрали штаб, где каждый помощник — специалист в своей узкой сфере, а игроки подобраны под понятную концепцию жёсткого и агрессивного хоккея на грани или зачастую за гранью фола. А ведь когда-то СКА просто собирал все громкие имена и жил с этой замечательной концепцией достаточно долго.

Новые инструменты, введённые КХЛ, тоже помогли клубам. Тот же «Амур», например, исторически всегда доводил у себя чужих игроков в скрытой аренде (почти всегда — из системы Ярославля). Вспомните, как понуро Хабаровск выглядел на старте сезона и как недавно преобразилась команда, когда в ней заиграл не только Лихачёв, но и Гребёнкин с Дубакиным.

Ярослав Лихачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пока ничего не помогает только «Сочи», но с этой командой всё давно ясно. Рассказы о том, что это такая специальная команда для развития молодёжи, болельщиков вряд ли устраивают. Вот какой толк болеть за клуб, где условный Никита Попугаев после десятка удачных матчей мгновенно уезжает в Петербург, а клуб получает взамен очередного сырого игрока из «СКА-Нева»? Что он выиграет и чего добьётся с такой концепцией, где молодые парни не имеют поддержки от опытных игроков и обречены только набивать шишки?

У КХЛ наконец-то получилась прекрасная регулярка с равенством возможностей для примерно всех — на этом фоне опять же смешно вспоминать странные летние предложения о разделении. Но, вполне возможно, скоро мы увидим ещё парочку гениальных идей — не только сократить лимит, но и ввести паузы для подготовки для товарняков с Беларусью и Казахстаном, которые в ближайшей исторической перспективе от нас никуда не денутся.