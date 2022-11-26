Капризов выстрелил новым рекордом в НХЛ! Он не устаёт переписывать историю «Миннесоты»

Кирилл в третий раз в карьере довёл результативную серию минимум до восьми матчей. И вышел в лидеры сезона по голам в большинстве.

«Миннесота» получила мощный заряд уверенности после предыдущего матча, который можно назвать лучшим для них в этом сезоне. Они вынесли «Виннипег» со счётом 6:1, а сегодня к ним в гости пожаловал «Торонто», который только что прервал историческую серию практически непобедимого «Нью-Джерси» (пусть и не без изрядной доли удачи с тремя отменёнными голами соперника).

Сегодня в составе команды дебютировал Райан Ривз, которого недавно выменяли из «Рейнджерс», а также после травмы вернулся вратарь Марк-Андре Флёри. «Мэйпл Лифс» организовали ему радушную встречу – несмотря на сильное начало в исполнении «Миннесоты», именно гости открыли счёт. На четвёртой минуте Митч Марнер запустил шайбу издалека, она пролетела через скопление игроков на пятачке и залетела в сетку. Флёри даже не видел шайбы!

Чуть позже команды обменялись удалениями – «Миннесота» выстояла в своём меньшинстве, а затем реализовала большинство. Кирилл Капризов, как всегда, был в самой гуще событий, сначала попытался вывести на гол партнёра, а затем сам сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Россиянин в этом году – один из главных специалистов лиги по игре в большинстве, это его седьмая шайба. Больше нет ни у кого, столько же – у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля, Мики Зибанеджада и Джона Тавареса.

Кроме того, Капризов продлил результативную серию до восьми матчей, установив необычный клубный рекорд. Он – первый игрок «Миннесоты» с тремя сериями по 8+ игр. На текущем отрезке у него 10 (4+6) очков, побьёт ли он личный рекорд (12 матчей с очками), установленный прошлой зимой? Пока же Кириллу остаётся забить всего одну шайбу, чтобы сравняться с Андреем Свечниковым, который является лучшим российским снайпером сезона.

К несчастью для хозяев, ничья продержалась меньше минуты. Капризов потерял шайбу за своими воротами, а Зак Астон-Риз застал Флёри врасплох, бросив с острого угла. «Дикари» смогли отыграться уже во втором периоде – Мэтт Болди замкнул великолепную передачу Алекса Голигоски. В следующей смене «Миннесота» не пропустила, но всё равно оказалась в роли догоняющего, прозевав Калле Йернкрока на добивании на пятачке. Да и в целом «Торонто» смотрелся предпочтительнее, тем более гости ещё дважды поиграли в большинстве. Под занавес периода Коннор Дьюар убегал «один в ноль», но не смог переиграть Мэтта Мюррея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде вся надежда была на звено Капризова, которое и в предыдущие 40 минут наводило шороху практически в каждой смене. Кирилл заряжал со вбрасывания, потом выводил на бросок Матса Цуккарелло, но голы для «Миннесоты» закончились, а последнее слово осталось за «Торонто». Астон-Риз убегал один на один в меньшинстве и мог делать дубль, но позже забил Вильям Нюландер, облегчив своей команде концовку встречи.

Четвёртый гол им пригодился, когда Эвасон снял вратаря за четыре минуты до конца, и Цуккарелло сократил отставание до минимального. Капризов отметился передачей и вышел на чистое второе место в списке лучших российских бомбардиров сезона (24 очка), опередив Артемия Панарина. «Миннесота» давила до последнего, Капризов бросал в упор на последних секундах (всего за матч на его счету 9 из 28 бросков команды), но «Торонто» смог удержать победный счёт.