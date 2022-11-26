Ну как он это делает? Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, насквозь прошив шведского вратаря!

После домашнего успеха в игре с «Филадельфией» в канун Дня благодарения «Вашингтону» не терпелось продлить серию побед. В столицу США пожаловал крепкий «Калгари», и матч с «огоньками» представлялся хорошей проверкой для «Кэпиталз».

Как всегда, много внимания было приковано к Александру Овечкину, громогласно прервавшему голевое молчание в овертайме игры с «Флайерз». И Ови отличился уже в первом периоде! Нет, не голом, но мы же помним, что Великая Восьмёрка – это ещё и командный игрок. Александр здорово начал на восьмой минуте результативную атаку, на острие которой оказался Ти Джей Оши. Ови в этом эпизоде набрал 20-е очко в сезоне, уравняв количество голов и передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Получив преимущество, «Вашингтон» принялся достаточно уверенно играть по счёту, хотя без нескольких мощных спасений Дарси Кемпера «Кэпиталз» пришлось бы очень несладко. Но голкипер подтащил, а во втором периоде хозяева забили второй гол — да какой! Евгений Кузнецов на 37-й минуте пошёл в несколько авантюрный поход сразу на трёх соперников, но сумел доехать с шайбой до ворот, а затем в падении отправил её за спину Якобу Маркстрёму!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот красивый голище отправил команды в раздевалку при комфортном для «Вашингтона» преимуществе, которое «Кэпс» удалось развить в третьем отрезке. Удаление Милана Лучича насквозь прошивающим кистевым броском из левого круга вбрасывания реализовал, разумеется, Александр Овечкин. Нет, ну как он это делает снова и снова?!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кстати, очередной личный успех Великая Восьмёрка первым делом отпраздновала со старшим сыном, отбив тому кулачок через заградительное стекло.

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11-й гол Ови в сезоне и 791-й в карьере. Чтобы занять второе место в списке снайперов НХЛ всех времён, россиянину осталось совершить 11 точных бросков, до рекорда Уэйна Гретцки – 103 шайбы.



Эта шайба сняла все вопросы о победителе матча. «Вашингтон» сверхспокойно довёл дело до ума, сохранив шат-аут для Кемпера. 3:0, второй подряд успех «Кэпиталз», оформленный русскими лидерами «столичных».