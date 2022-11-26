Канадца втоптали в лёд за нападение на Василевского! Сразу четыре игрока скинули перчатки

Оформивший ассистентский хет-трик российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который завершился победой команды Джона Купера со счётом 5:2. Про блистательную игру 29-летнего форварда и реакцию североамериканских журналистов уже был написан отдельный материал. Но в сегодняшнем матче хватало и других интересных событий с участием наших соотечественников.

Самым горячим и интересным получился первый период, страсти в котором вспыхнули уже спустя две минуты после начала встречи. На третьей минуте в средней зоне было произведено вбрасывание, после чего форвард «Тампы» Кори Перри откровенно зацепил ногу российского нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва и постарался его подсечь, но в итоге они оба оказались на льду.

Если бы это был не Перри, а любой другой хоккеист «молний», вполне возможно, что Барбашёв и не стал бы так резко реагировать на поведение оппонента. Но приёмчики Кори уж слишком хорошо известны в НХЛ. Являющийся действительно большим мастером 37-летний канадец частенько прибегает к подобного рода действиям, поэтому в случайность момента Барбашёв не поверил и моментально вызвал ветерана лиги на бой.

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В драке более молодой российский форвард смотрелся намного предпочтительнее канадского хоккеиста, и Перри очень быстро упал на лёд. Примечательно, что арбитры оценили момент исключительно пятиминутными штрафами за драку. С одной стороны, не став наказывать Перри за эпизод после вбрасывания, а с другой – не став дополнительно санкционировать Барбашёва, который выступил зачинщиком драки, что в НХЛ порой карается очень строго.

Не прошло и трёх минут после драки, как счёт на табло изменился радикальным образом, а страсти на льду накалились до предела. Точные броски Брейдена Пойнта и Алекса Киллорна разделили всего 28 секунд, благодаря чему «Тампа» оперативно захватила преимущество в две шайбы. «Сент-Луис» полез отыгрываться усилиями защитника Роберта Бортуццо, пустившегося в слаломный проход к воротам Андрея Василевского.

Драка с участием Ивана Барбашёва Фото: AP/TASS

Канадский защитник пошёл до конца и вписался в российского голкипера в площади ворот, что спровоцировало настолько сильное негодование со стороны игроков «Тампы», что сразу четыре хоккеиста «молний» сбросили перчатки, решив разобраться с наглецом. Большой разборки не получилось, потому что после контакта с Василевским Бортуццо и сам упал на лёд, а бить лежачего крайне нежелательно, но для профилактики затоптать Роберта у самого борта хозяева сумели.

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«Никогда раньше такого не видел. Это весело, если честно. У нас лучший вратарь в мире, так что я думаю, всё было справедливо», — прокомментировал момент нападающий «Тампы» Брэндон Хагель.

«Четыре наших хоккеиста преследовали одного соперника? Это случилось тогда, когда вы больше всего хотите это увидеть. В такой ситуации никто не хочет быть парнем, лежащим в углу», — добавил главный тренер «молний» Джон Купер.

Самым активным оказался защитник Кэл Фут, получивший от арбитров две минуты штрафа за грубость. Внимательные любители хоккея могут обратить внимание на то, что перед столкновением с Василевским Бортуццо получил небольшой удар в спину от Михаила Сергачёва. Но этот удар не был настолько чувствительным, чтобы игрок «Блюз» даже не пытался предпринять усилий, чтобы избежать атаки вратаря.

К тому же непосредственно перед контактом с российским голкипером канадский защитник совершил движение плечом, которое и сбило Василевского. По крайней мере, именно такую позицию в трактовке инцидента занял и главный арбитр Эрик Фурлатт, выписавший защитнику гостей удаление за нападение на Василевского.

Дальнейший ход матча уже не изобиловал таким количеством различных противостояний, а в чисто хоккейной плоскости «Тампа» была сильнее «Сент-Луиса», удержав преимущество до финальной сирены. Проигрывая 0:3, «Сент-Луис» ненадолго возродил интригу в матче усилиями набравшего 2 (1+1) очка Павла Бучневича, но «Лайтнинг» быстро погасили порыв гостей голом Брэндона Хагеля, которому ассистировал Кучеров. Точку в игре поставил Ник Пол, поразивший пустые ворота.

Для самого Василевского этот матч стал 200-й домашней игрой за свой клуб. В этих встречах российский голкипер одержал 135 побед, что является вторым показателем среди вратарей в истории НХЛ по количеству домашних побед в первых 200 матчах. Больше побед (138) только у бывшего голкипера «Монреаль Канадиенс» Жака Планта. На третьем месте по данному показателю остался легендарный Патрик Руа (134).