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Четыре игрока «Тампы» сбросили перчатки, защищая Василевского в матче с «Сент-Луисом», драка Барбашёва с Перри. видео

Канадца втоптали в лёд за нападение на Василевского! Сразу четыре игрока скинули перчатки
Сергей Емельянов
Четыре игрока «Тампы» сбросили перчатки
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Иван Барбашёв задал тон матчу ярким боем с Кори Перри, а затем игроки «Тампы» мощно защитили Василевского от чужой агрессии.

Оформивший ассистентский хет-трик российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который завершился победой команды Джона Купера со счётом 5:2. Про блистательную игру 29-летнего форварда и реакцию североамериканских журналистов уже был написан отдельный материал. Но в сегодняшнем матче хватало и других интересных событий с участием наших соотечественников.

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Самым горячим и интересным получился первый период, страсти в котором вспыхнули уже спустя две минуты после начала встречи. На третьей минуте в средней зоне было произведено вбрасывание, после чего форвард «Тампы» Кори Перри откровенно зацепил ногу российского нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва и постарался его подсечь, но в итоге они оба оказались на льду.

Если бы это был не Перри, а любой другой хоккеист «молний», вполне возможно, что Барбашёв и не стал бы так резко реагировать на поведение оппонента. Но приёмчики Кори уж слишком хорошо известны в НХЛ. Являющийся действительно большим мастером 37-летний канадец частенько прибегает к подобного рода действиям, поэтому в случайность момента Барбашёв не поверил и моментально вызвал ветерана лиги на бой.

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В драке более молодой российский форвард смотрелся намного предпочтительнее канадского хоккеиста, и Перри очень быстро упал на лёд. Примечательно, что арбитры оценили момент исключительно пятиминутными штрафами за драку. С одной стороны, не став наказывать Перри за эпизод после вбрасывания, а с другой – не став дополнительно санкционировать Барбашёва, который выступил зачинщиком драки, что в НХЛ порой карается очень строго.

Не прошло и трёх минут после драки, как счёт на табло изменился радикальным образом, а страсти на льду накалились до предела. Точные броски Брейдена Пойнта и Алекса Киллорна разделили всего 28 секунд, благодаря чему «Тампа» оперативно захватила преимущество в две шайбы. «Сент-Луис» полез отыгрываться усилиями защитника Роберта Бортуццо, пустившегося в слаломный проход к воротам Андрея Василевского.

Драка с участием Ивана Барбашёва

Драка с участием Ивана Барбашёва

Фото: AP/TASS

Канадский защитник пошёл до конца и вписался в российского голкипера в площади ворот, что спровоцировало настолько сильное негодование со стороны игроков «Тампы», что сразу четыре хоккеиста «молний» сбросили перчатки, решив разобраться с наглецом. Большой разборки не получилось, потому что после контакта с Василевским Бортуццо и сам упал на лёд, а бить лежачего крайне нежелательно, но для профилактики затоптать Роберта у самого борта хозяева сумели.

ВИДЕО

«Никогда раньше такого не видел. Это весело, если честно. У нас лучший вратарь в мире, так что я думаю, всё было справедливо», — прокомментировал момент нападающий «Тампы» Брэндон Хагель.

«Четыре наших хоккеиста преследовали одного соперника? Это случилось тогда, когда вы больше всего хотите это увидеть. В такой ситуации никто не хочет быть парнем, лежащим в углу», — добавил главный тренер «молний» Джон Купер.

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Самым активным оказался защитник Кэл Фут, получивший от арбитров две минуты штрафа за грубость. Внимательные любители хоккея могут обратить внимание на то, что перед столкновением с Василевским Бортуццо получил небольшой удар в спину от Михаила Сергачёва. Но этот удар не был настолько чувствительным, чтобы игрок «Блюз» даже не пытался предпринять усилий, чтобы избежать атаки вратаря.

К тому же непосредственно перед контактом с российским голкипером канадский защитник совершил движение плечом, которое и сбило Василевского. По крайней мере, именно такую позицию в трактовке инцидента занял и главный арбитр Эрик Фурлатт, выписавший защитнику гостей удаление за нападение на Василевского.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 03:29 (5x5)   2:0 Киллорн (Пол, Стэмкос) – 03:57 (5x5)   3:0 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 08:04 (5x4)   3:1 Бучневич (Томас, Кайру) – 16:50 (5x4)   3:2 Кайру (Томас, Бучневич) – 26:24 (5x5)   4:2 Хагель (Кучеров, Пойнт) – 26:42 (5x5)   5:2 Пол (Киллорн, Стэмкос) – 56:12 (en)

Дальнейший ход матча уже не изобиловал таким количеством различных противостояний, а в чисто хоккейной плоскости «Тампа» была сильнее «Сент-Луиса», удержав преимущество до финальной сирены. Проигрывая 0:3, «Сент-Луис» ненадолго возродил интригу в матче усилиями набравшего 2 (1+1) очка Павла Бучневича, но «Лайтнинг» быстро погасили порыв гостей голом Брэндона Хагеля, которому ассистировал Кучеров. Точку в игре поставил Ник Пол, поразивший пустые ворота.

Для самого Василевского этот матч стал 200-й домашней игрой за свой клуб. В этих встречах российский голкипер одержал 135 побед, что является вторым показателем среди вратарей в истории НХЛ по количеству домашних побед в первых 200 матчах. Больше побед (138) только у бывшего голкипера «Монреаль Канадиенс» Жака Планта. На третьем месте по данному показателю остался легендарный Патрик Руа (134).

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