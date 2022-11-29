«Злить Кучерова — плохая идея». Российского форварда вывели из себя — он прибил «Баффало»

Эмоции Никиты Кучерова не всегда ему помогали – вспомнить только знаменитую серию с «Коламбусом», где россиянин сорвался и закопал свою команду ещё глубже в критический момент. Но сегодня не тот случай.

В первом периоде события разворачивались парадоксально – «Тампа» играла небрежно и позволяла сопернику создавать слишком много опасных моментов, нанесла всего четыре броска по воротам и тем не менее вела 2:0 за три минуты до перерыва. Спасибо большинству и Брэйдену Пойнту, который на носовом платке вывернул наизнанку четырёх соперников, включая вратаря.

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Затем был гол Кори Перри с шикарной передачи Стивена Стэмкоса, но не стоит обманываться – в равных составах «Тампу» возили по льду. Голы «Баффало» зрели, и было лишь вопросом времени, когда хозяев прорвёт. Так что неудивительно, что «клинки» отыгрались, причём управились за какие-то две минуты. Сначала Тейдж Томпсон оказался на пятаке и показал прекрасное владение клюшкой, затем Джек Куинн реализовал быструю атаку.

Во втором периоде «Тампа» немного пришла в себя, но ещё недостаточно для того, чтобы эффективно сдерживать «Баффало». И когда в середине периода Михаил Сергачёв лишился клюшки, хозяева тут же этим воспользовались – Тайсон Джост вывел свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хорошо, что большинство работало как часы — Кучеров и Пойнт разыграли вторую попытку как по нотам. Но в третьем периоде Брайан Эллиотт пропустил две не самые сложные шайбы – в ближний угол и с острого угла, и «Баффало» вёл матч к победе. Но «Тампа» — это «Тампа», в ней таланта и опыта так много, что даже при не самой выдающейся игре они способны цепляться за результат. Прошло всего лишь 16 секунд с последнего гола, как Стэмкос затолкал в ворота ответную шайбу.

За четыре с половиной минуты до конца Расмус Далин зачем-то толкнул Кучерова на Укко-Пекку Луукконена, а затем ещё и полез его за это «наказывать». Завязалась всеобщая потасовка, даже Эллиотт выкатился далеко из ворот, раздумывая, не нужна ли на другом конце площадки его помощь. Кучерову по итогам выписали две минуты за атаку вратаря и в хорошем смысле вывели его из себя.

Отсидев в штрафбоксе, россиянин вышел на лёд и прибил «Баффало» (как раз подоспело очередное большинство). Никита выстрелил из правого круга вбрасывания, а на пятачке шайбу подправил Брэндон Хагель. «Злить Кучерова – всегда плохая идея», — отметил ведущий NBC Дэн Лукас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это был ассистентский хет-трик Кучерова, а последняя передача стала юбилейной. Никита добрался до 650 очков за карьеру, став 14-м россиянином, которому покорилась эта отметка. В овертайме зарешал Стэмкос, поставив победную точку в камбэке. «Будут матчи, когда ты не заслуживаешь двух очков. Сегодня – такой матч, но мы бывали и в обратной ситуации. В любом случае это победа на характере. Берём два очка и идём дальше, будем стараться быть лучше», — сказал Стэмкос.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Не такую игру мы хотим показывать. Такая игра, как сегодня, в этой лиге не сойдёт с рук. Нам повезло в концовке, сравняли счёт. В этой лиге чертовски тяжело выиграть, поэтому мы довольны двумя очками, но, если продолжим играть так же, нам будет непросто на этом выезде. Мы проигрывали 3:5 за шесть минут до конца, но смогли найти путь к победе. Мы, тренеры, недовольны игрой, но довольны победой», — отметил главный тренер Джон Купер.