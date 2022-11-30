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Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам на выезде, видео

Овечкин – зверь! Обставил Гретцки за 6 минут, лишив легенду НХЛ одного из великих рекордов
Елена Кузнецова
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Тренер «Ванкувера» боялся не зря.

«О нет!», — выдохнул главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро, когда перед матчем с «Вашингтоном» ему напомнили, что Александр Овечкин находится в одном шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки по выездным шайбам. Будро понимал, что это не сулит его команде ничего хорошего. Всё-таки сам в своё время он пять лет тренировал Великую Восьмёрку и из первых рук знает, какая это сокрушительная машина по забиванию голов. И боялся он не зря.

Ови не стал томить всех в ожидании и одним махом повторил не один, а сразу два рекорда великих хоккеистов. На шестой минуте игры он пошёл в прессинг, обокрал Куинна Хьюза за воротами «Ванкувера» и махнул по шайбе мимо Спенсера Мартина в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин – 05:35 (5x5)   0:2 Овечкин (Строум, Манта) – 11:52 (5x5)   1:2 Хёгландер (Миллер) – 13:55 (5x5)   1:3 Манта (Юханссон, Эллер) – 14:35 (5x5)   1:4 Карлсон (Дауд, Хэтэуэй) – 38:47 (5x5)   1:5 Фехервари – 55:57 (en)

Таким образом, Овечкин повторил достижение Яромира Ягра по количеству первых голов в матче, теперь у обоих по 135. А бедняга Мартин стал 165-й вратарской жертвой россиянина в НХЛ. «Великий», — отреагировали в соцсетях Sportsnet, но на этом Овечкин решил не останавливаться.

Всего шесть с небольшим минут ему потребовалось, чтобы побить рекорд Гретцки по выездным голам. Это была классическая пушка из круга вбрасывания, шайба просочилась сквозь Мартина в сетку. 403 гола на выезде – ни один хоккеист в мире не забивал в НХЛ больше на выезде. Фантастика!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Помимо основной гонки, Ови также нацелен на рекорд Гретцки по матчам с двумя или более голами. Он уже идёт вторым в истории с 160 такими встречами, до Уэйна осталось провести 29 таких матчей. Уже стало привычным, что Овечкин в 37 лет продолжает подниматься к вершинам, которые ещё пару лет казались незыблемыми, но это не перестаёт восхищать. Посмотрите только на его эмоции после голов, которые позволили ему превзойти рекорд Гретцки по голам на выезде.

ВИДЕО

В великой гонке Ови приблизился к Горди Хоу на расстояние в восемь шайб – сейчас у капитана «Вашингтона» 793 гола. Нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко перед матчем спросили про своего знаменитого соотечественника, и тот выразил уверенность, что догнать Гретцки для Ови будет раз плюнуть: «Овечкин – легенда в России и в НХЛ. Прекрасный игрок, лучший в мире. До рекорда 103 гола? А, ну для Овечкина это легко».

Уже не 103, а 101. Вечный рекорд всё ближе.

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