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Безумный матч с 17 голами вошёл в историю НХЛ, «Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу», видео голов, обзор матча

Такого не случалось 12 лет! Безумный матч с 17 голами вошёл в историю НХЛ
Егор Бульчук
Безумный матч с 17-ю голами
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Аномальное явление в Калифорнии – шайбопад невероятной силы!

Если в столбик выписывать имена и фамилии всех хоккеистов, отличившихся в матче «Лос-Анджелеса» с «Сиэтлом», то не стоит удивляться, если у вас закончится бумага. Команды, от которых никто не ждёт сюрпризов, внезапно выдали огненное представление, забрасывая по шайбе каждые 3 минуты и 45 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 9
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Копитар (Фиала, Даути) – 00:16 (5x5)   1:1 Бенирс (Веннберг, Шульц) – 05:21 (5x4)   1:2 Макканн (Эберле, Шульц) – 08:42 (5x5)   2:2 Арвидссон (Дурзи) – 09:16 (5x4)   2:3 Веннберг (Спронг, Шульц) – 12:55 (5x4)   3:3 Виларди (Фиала, Даути) – 18:52 (5x4)   3:4 Бенирс (Эберле) – 21:31 (5x5)   4:4 Грундстрём (Лизотт, Уокер) – 22:48 (5x5)   4:5 Макканн (Ларссон, Эберле) – 24:56 (5x5)   5:5 Кемпе (Фиала) – 26:45 (5x5)   5:6 Спронг – 27:27 (5x5)   5:7 Бьёркстранд – 29:50 (5x5)   6:7 Виларди (Копитар, Андерсон) – 35:41 (5x4)   6:8 Бураковски (Веннберг, Борген) – 39:39 (5x5)   7:8 Дурзи (Рой, Фиала) – 51:36 (5x5)   8:8 Андерсон (Кемпе, Даути) – 53:39 (5x5)   8:9 Бураковски (Эберле, Данн) – 62:08 (4x3)

Тон встрече задал капитан «Кингз» Анже Копитар: словенец отличился уже на 17-й секунде. Но пять минут спустя под сводами калифорнийской Crypto.com Arena словно прозвучал магический приказ: «Выпускайте кракена». Тогда Мэтти Бенирс и Джаред Макканан выстрелили дуплетом. Утратив лидерство, «Лос-Анджелес» на протяжении оставшегося времени исключительно догонял. «Кингз» сравнивали счёт пять (!) раз. При этом «Сиэтл» дважды вёл с преимуществом в два гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Самым насыщенным отрезком матча оказался второй период. В течение восьми минут соперники отгрузили совместными усилиями шесть шайб. Болельщики, вероятно, были вне себя от счастья, а если кто-то в этой ситуации и вызывал больше жалости, чем вратари, то, наверное, диктор стадиона.

В третьей двадцатиминутке команды ощутимо сбавили темп. «Лос-Анджелес» буднично забил два гола и перевёл игру в овертайм. В начале дополнительного раунда «короли» допустили непоправимую ошибку – нарушение численного состава. «Сиэтл» усилиями Андре Бураковски использовал большинство и поставил точку в сумасшедшей перестрелке – 9:8.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В активе бывшего партнёра Александра Овечкина по «Вашингтону» дубль. Кроме того, по две шайбы за «кракенов» забросили Бенирс и Макканн. У «Кингз» только один дубль, его автор – Габриэль Виларди. И, кажется, без внешних сил эта аномалия не была бы возможной: 13-я шайба в матче стала 13-й в сезоне для Виларди, выступающего под 13-м номером. Так, во втором периоде Габриэль реализовал лишнего. Всего же в неравных составах команды отличились шесть раз. Остальные шайбы нашли путь за ленточку в формате 5х5.

Голевое цунами, спровоцированное «Лос-Анджелесом» и «Сиэтлом», нашло своё почётное место в истории НХЛ. Их матч стал 12-м с 14 шайбами за два периода. В то же время за последние 35 лет такое случалось только один раз – во встрече «Тампы» и «Флориды» в октябре 2010-го.

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