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Результаты матчей КХЛ 5 декабря, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 6 декабря

Белорусский провал и крутой рекорд вратаря «Амура». Итоги игрового дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги игрового дня КХЛ
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Хабаровск выиграл первое дальневосточное дерби сезона, а «Северсталь» вспомнила про свой характер.

5 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось два матча регулярки. Кратко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2022, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Николишин (Бочаров) – 35:29 (5x5)   0:2 Лапин (Шаров) – 54:24 (en)

Первое дальневосточное дерби сезона состоялось во Владивостоке. «Адмирал», продолжающий держаться в топ-4 конференции, принимал борющийся за место в плей-офф «Амур» и уступил «тиграм». Команды обходились без голов до 36-й минуты, когда Иван Николишин забил с пятачка после отличного прохода Станислава Бочарова, и эта шайба оказалась для хабаровчан победной. Евгений Аликин отразил 37 бросков и оформил сухой матч, а точку в игре поставил Сергей Лапин, поразивший пустые ворота «Адмирала» за пять с половиной минут до финальной сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Амур» после этой победы вернулся в кубковую восьмёрку Востока, при этом у хабаровчан на три сыгранных матча меньше, чем у конкурентов «Барыса» и «Трактора». «Адмирал» же впервые с начала октября проиграл два матча подряд, и уже вечером 6 декабря «моряки» потеряют четвёртую строчку, так как отстающие на одно очко преследователи «Авангард» и «Салават Юлаев» сыграют между собой.

Турнирная таблица КХЛ

Ну а главный герой матча Евгений Аликин добился ещё и внушительного личного достижения.

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Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу сухих матчей за клуб в КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2022, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Подшивалов (Вовченко) – 02:19 (5x5)   1:1 Спунер (Сапего, Мартынов) – 12:10 (5x5)   2:1 Алистров (Сапего, Пинчук) – 21:28 (5x5)   3:1 Лалонд (Демков, Варфоломеев) – 25:37 (5x5)   3:2 Суворов (Гераськин, Пресс) – 32:20 (5x5)   3:3 Денисов (Гераськин, Гуслистов) – 36:18 (5x5)   3:4 Пилипенко (Абросимов) – 54:00 (5x5)

В вечерней части игрового дня в Минске «Динамо» принимало «Северсталь», которая утонула в пучине поражений и всё дальше отдаляется от зоны плей-офф. В столице Беларуси подопечные Андрея Разина забили быстрый гол, однако затем в ворота Александра Самонова влетели три хозяйские шайбы, создав для «Динамо» к 26-й минуте комфортный задел.

Но во второй половине игры «Северсталь» вспомнила, что вообще-то является командой с характером. Александр Суворов и Павел Денисов ещё до второго перерыва сравняли счёт, а в третьем отрезке Кирилл Пилипенко забросил решающую шайбу. И сделал это очень красиво.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 6 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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