Белорусский провал и крутой рекорд вратаря «Амура». Итоги игрового дня КХЛ

5 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось два матча регулярки. Кратко рассказываем о каждом из них.

Первое дальневосточное дерби сезона состоялось во Владивостоке. «Адмирал», продолжающий держаться в топ-4 конференции, принимал борющийся за место в плей-офф «Амур» и уступил «тиграм». Команды обходились без голов до 36-й минуты, когда Иван Николишин забил с пятачка после отличного прохода Станислава Бочарова, и эта шайба оказалась для хабаровчан победной. Евгений Аликин отразил 37 бросков и оформил сухой матч, а точку в игре поставил Сергей Лапин, поразивший пустые ворота «Адмирала» за пять с половиной минут до финальной сирены.

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«Амур» после этой победы вернулся в кубковую восьмёрку Востока, при этом у хабаровчан на три сыгранных матча меньше, чем у конкурентов «Барыса» и «Трактора». «Адмирал» же впервые с начала октября проиграл два матча подряд, и уже вечером 6 декабря «моряки» потеряют четвёртую строчку, так как отстающие на одно очко преследователи «Авангард» и «Салават Юлаев» сыграют между собой.

Ну а главный герой матча Евгений Аликин добился ещё и внушительного личного достижения.

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В вечерней части игрового дня в Минске «Динамо» принимало «Северсталь», которая утонула в пучине поражений и всё дальше отдаляется от зоны плей-офф. В столице Беларуси подопечные Андрея Разина забили быстрый гол, однако затем в ворота Александра Самонова влетели три хозяйские шайбы, создав для «Динамо» к 26-й минуте комфортный задел.



Но во второй половине игры «Северсталь» вспомнила, что вообще-то является командой с характером. Александр Суворов и Павел Денисов ещё до второго перерыва сравняли счёт, а в третьем отрезке Кирилл Пилипенко забросил решающую шайбу. И сделал это очень красиво.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 6 декабря