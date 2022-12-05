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Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу сухих матчей за клуб в КХЛ

Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу сухих матчей за клуб в КХЛ
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Голкипер «Амура» Евгений Аликин опередил Юху Метсолу по количеству сухих матчей за хабаровский клуб в КХЛ.

Сегодня хабаровчане одолели «Адмирал» в дальневосточном дерби (2:0), а Аликин записал на свой счёт 16-й шат-аут в матчах за клуб. У предыдущего рекордсмена «Амура» Юхи Метсолы до сегодняшнего дня было 15 матчей без пропущенных шайб в КХЛ за коллектив с Дальнего Востока. Финский страж ворот выступал за хабаровский клуб с 2015 по 2018 год.

Аликин провёл свой третий сухой матч в этом сезоне. Он является восьмым на данный момент вратарём КХЛ по проценту отражённых бросков (93,3).

«Амур» набрал 36 очков и переместился в зону плей-офф. «Адмирал» с 46 очками остался на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

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