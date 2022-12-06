На носу дедлайн, но что делать на пустом рынке? 6 клубов КХЛ, которым требуется усиление

В обычном сезоне КХЛ мы бы уже прикидывали, какую позицию усилить каждой команде лиги. Но сейчас есть две большие проблемы. Во-первых, рынок иностранцев просто пуст. «Трактор» как будто сломал железный занавес, договорившись с Робом Хэмилтоном, который был на действующем контракте в Америке, но этого пока мало — другие ехать сюда не торопятся.

Во-вторых, в лиге пока нет аутсайдеров, которые могли бы выступить кормовой базой. В прошлом году мини-распродажу устроило рижское «Динамо», получившее хорошие деньги за Маттссона и Гормли. Сейчас вне игры остался только «Сочи», где и продавать особо некого, да и оставшиеся игроки не совсем клубу принадлежат.



«Сочи», конечно, уже усиления искать не будет. «Ак Барсу» и «Трактору» надо лучше использовать уже имеющиеся ресурсы. Многие топ-клубы и так имеют глубокие составы с развитыми фарм-системами, другие уже активно закупаются по ходу сезона. Остаётся несколько команд, которым декабрь желательно провести на телефоне.

«Торпедо»

Прямо сейчас команда Игоря Ларионова уже идёт в топ-4 Запада и имеет прекрасные шансы на итоговый верхний посев — и это уже намного превосходит ожидания многих. Однако вряд ли в Нижнем Новгороде захотят останавливаться только на регулярке. Игры со СКА и ЦСКА, которые уже в «гладком» сезоне играют в плей-оффный хоккей, показывают, что может случиться с «Торпедо» в Кубке Гагарина.

«Торпедо» хотело привезти в Россию уже упомянутого выше Хэмилтона, но он выбрал Челябинск. Деньги у нижегородцев есть — им надо потратиться для того, чтобы превысить пол зарплат, есть и легионерские вакансии. Возможно, парочка чистых домоседов типа того же Джо Морроу из «Сочи» слегка сбалансирует юную защиту «Торпедо», которая больше любит играть с шайбой, а не в тело.

«Авангард»

«Авангард» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В Омске всё понятно — вратарская драма там тянется давно, из-за неё якобы лишился работы Алексей Волков, которому не дали утвердить своих кандидатов. Сейчас новый генменеджер Рашид Хабибулин якобы нарезает круги вокруг Евгения Аликина из «Амура», но есть огромные сомнения, что Хабаровск, который борется за восьмёрку во многом благодаря Евгению, отпустит его в такой важный момент.

С учётом узости вратарского рынка в КХЛ можно сказать, что переплачивать придётся за любого голкипера, которого захочет взять «Авангард». Имён легионеров не всплывает, и в голове есть один экзотический вариант с непонятной пока степенью вероятности — возвращение в Россию Антона Худобина, который пока играет в АХЛ без особых шансов вытеснить из основы кого-нибудь.

«Сибирь»

Новосибирский клуб стал одним из немногих в лиге, который по ходу сезона не приобрёл вообще ни одного новичка, только пока лишился двух форвардов. Конечно, скамейка у «Сибири» со старта сезона была достаточно глубокой, но сейчас ситуация в Новосибирске развивается неожиданно оптимистично для местных.



В начале сезона болельщики требовали иностранного центра — эта проблема частично решилась переводом Бека с фланга, но зато это оголило позиции вингера, в топ-6 есть явный прогал. При этом новосибирцам не обязательно нужен звёздный игрок в первые два звена, но обязательно креативный, чего не хватает честным трудягам из нижних звеньев «Сибири». Возможно, поможет аренда или обмен кого-то из защитников, которых у сибиряков достаточно.

«Автомобилист»

«Автомобилист» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

На фоне проблем почти всех грандов Востока перед «Авто» открывается невиданное ранее окно возможностей. У команды Николая Заварухина не всё гладко, но это однозначно самая стабильная команда Востока с системной защитой и малым количеством уязвимостей. С такими исходными данными можно задумываться не только о проходе первого, но и второго раунда.



«Авто» — это команда с огромным количеством класса, что помогает в регулярке. Возвращение после травм Макеева и Голышева неизбежно переполнит вингерами топ-9, и клуб уже якобы рассматривал вариант обмена Георгия Белоусова. Если «Автомобилист» обменяет технаря из Коркино, то клубу надо усилить позиции в нижних звеньях, поискав классного энерджайзера, который добавил бы скорости и усилил меньшинство, подвисающее в этом году. Ролевая модель — Павел Дедунов из плей-офф-2021.

«Салават Юлаев»

Три года назад самым популярным вопросом про «Салават» было «Когда сыграет Шэн?». Сейчас же вопрос иной — «где трансферы?». Конечно, радуют парни из «Тороса», которые уже доросли до основы и делают результат. Конечно, у Уфы есть джокер в рукаве — Хо-Сэнг, который рано или поздно всё-таки выздоровеет и вполне может стать человеком, который зарешает единолично.

При этом сейчас «СЮ» только обменял не вписавшегося в состав Станислава Бочарова, но в то же время не спешит с пополнением. Если бы «Салават» играл в НХЛ, то мог бы отдать кого-то из своих многочисленных юниоров за опытного игрока, но в России, судя по трансферу Никишина, цена на такие переходы не откалибрована. «СЮ», по некоторым сообщениям, не торопится с трансферами, но новички команде нужны, особенно в свете недавних игр, где команда мучается в атаке.

«Северсталь»

«Северсталь» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Андрей Разин на одной из пресс-конференций сказал, что отдаст свежекупленного Самонова только за Эрика О’Делла из «Динамо». Понятно, почему бородатый канадец так мил боссу «Северстали»: О’Делл не только набирает достаточно очков, но и даёт королевский уровень игры на «точке». Вбрасывания — давняя проблема «Северстали», и она обострилась после отъезда Йоонаса Няттинена из КХЛ.



Прямо сейчас лишь один центр «Северстали» даёт больше 50% на вбрасываниях — это Александр Жабреев, который не всегда попадал в состав команды. Такая игра на «точке» крайне затрудняет розыгрыши спецбригад и отнимает больше сил при попытке отобрать шайбу у соперника. Череповцу ужасно нужен центрфорвард, да кто ж его отдаст? Это самая дефицитная позиция на рынке, но необходимая для амбиций «Северстали» на восьмёрку.

Бонус: «Локомотив» и Артём Анисимов

Опытнейший центр пока играет на условиях просмотрового контракта в АХЛ. Уже есть ощущение, что в «Филадельфию» путь закрыт, даже с учётом того, что её тренирует прекрасно знакомый Торторелла: позиция центра там забита прочно. А горячему «Локо» в плей-офф крайне пригодится опытнейший центр — и есть ощущение, что ближе к дедлайну стороны договорятся.