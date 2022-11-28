Романтика или жёсткий откат? Две главные сенсации КХЛ преподают важный урок

Две главные российские лиги, РПЛ и КХЛ, традиционно считались если не «автобусными», то чемпионатами, где предпочитают играть осторожно, не за счёт мастерства, а за счёт физики, борьбы и обороны. В футболе положение дел стало меняться недавно — и в элите, и в Первой лиге стало появляться всё больше тренеров, которые ставят на активный стиль игры.

В хоккее первая часть регулярки прошла под знаком восторгов в адрес Игоря Ларионова. Легенда, которая дебютировала в КХЛ почти в 60 лет, продолжила романтичный эксперимент из молодёжки — причём ставя на ведущие роли в клубе игроков, которые всё ещё попадали бы под ценз U20. «Торпедо» не пытается ни под кого подстроиться, выставив автобус под топ-клубы, а гнёт свою линию весь сезон.



Сейчас восторги перетекают в адрес «Спартака» и Игоря Гришина. Тренер, который проводит лишь второй сезон в качестве главного тренера взрослых команд, за две недели перевернул оборонительный стиль красно-белых, и теперь парни из молодёжки творят магию на льду. Парни типа 17-летнего Никиты Сусуева появляются в основе ещё и из-за проблем основы с травмами, но забивают голы, а не просто отбиваются.

На Востоке же появилась команда, которая абсолютно чужда какой-то романтике. «Адмирал» в прошлом году воспрял уже после прихода Леонида Тамбиева — но латвийский тренер пришёл уже ближе к концу сезона в тот момент, когда «моряки» потеряли шансы на кубковую восьмёрку. В этом году «Адмирал» не особо удачно начал сезон, но на отрезке в последние 20 матчей дальневосточники — лучшая команда Востока и вторая во всей лиге после ЦСКА.

Матч «Адмирал» — СКА Фото: hcadmiral.ru

Сложно найти более противоположные вообще во всём команды, чем «Торпедо» и «Адмирал». Ларионов порой прощает за наиглупейшие ошибки, давая свободу импровизации — у Тамбиева строжайшая дисциплина, выученные действия и вероятность быстро выпасть из фавора тренера (как это произошло с рыжебородым бойцом Марком Вербой). У «Торпедо» играет полно молодёжи как в атаке, так и в защите — «Адмирал» даже не заявляет на игру двух лимитчиков и играет 6+12, как в НХЛ.



Ларионов всегда требует от команды организованного и чёткого выхода из зоны с шайбой — неудивительное желание от человека, который говорил тренерам: «Если эта маленькая чёрная штучка будет у меня на крюке, нам не нужно будет играть в обороне». У Тамбиева выход из зоны максимально упрощён, шайба часто просто выбрасывается по стеклу, защитники «Адмирала» пасуют реже всех в лиге и с одним из худших процентов точности.

Наконец, «Торпедо» играет от атаки — и сам Ларионов не раз говорил, что хоккей должен приносить радость как зрителям, так и хоккеистам. «Адмирал» же играет от жесточайшей обороны. В матчах с участием «Торпедо» забивают в среднем 5,1 шайбы за игру, в играх «Адмирала» — 3,8. Но самое главное для обеих команд то, что оба этих стиля приносят практически идентичный результат: у «Адмирала» на два очка больше и есть лишняя игра.



При этом математика и статистика говорят нам о том, что текущие успехи «Адмирала» практически нереальны. Если взять те самые 20 матчей, в которых «моряки» превратились в угрозу для всей лиги, то в равных составах они создали 32 ожидаемых гола, а допустили 51. Это 38,5% xG: если бы «Адмирал» играл в НХЛ, то с такой процентовкой был бы последним в лиге, даже ниже «Аризоны» и «Анахайма».



В конкретных матчах разница просто поражает: с минским «Динамо» счёт по xG – 0,7–6 (в реальности 4:3), с «Автомобилистом» — 1–4,3 (в реальности 2:1), с «Авангардом» — 1,6–4,9 (в реальности 1:0), ну и так далее. Почти в каждом матче этой победной серии «моряков» мощно перебрасывают, «Адмирал» получает в среднем по 33 броска по воротам, блокирует каждый матч ещё под 20 — и никто как будто не понимает, как это взломать.

Никита Серебряков Фото: hcadmiral.ru

Ещё сильнее выделяется статистика Никиты Серебрякова. Этот голкипер всегда показывал солидные результаты даже в слабых клубах, но главное слово «солидные» — его карьерный показатель сейвов в КХЛ до этого сезона составлял 91,6%. А 95% отражённых бросков Никиты в этом сезоне — это результат из топ-10 в истории КХЛ. Выше вратаря «Адмирала» идут голкиперы, игравшие в командах, которым уровень состава и система игры позволяли просто минимизировать угрозу для своих ворот в целом.



Если учитывать ещё и статистику Александра Лазушина с Павлом Хомченко, то вратарское трио «Адмирала» отражает безумные 94,4% бросков. Здесь важен каждый процент: например, если бы он составлял более земные 93,2%, как у дуэта из «Салавата», то «Адмирал» пропустил бы лишние 13 шайб. Для клуба, который в основном одерживал минимальные победы, это грозило бы падением к границе зоны плей-офф.

Невольно возникают параллели с сезоном-2019/2020. Тогда к середине сезона «Адмирал» на более конкурентном Востоке шёл пятым, к 34 матчам набрав 42 очка. Та команда Сергея Светлова не обладала большими ресурсами, но была прекрасно организована, основной атакующей силой были легионеры Мартин Бакош и Маркус Юнг. MVP «Адмирала» был вратарь Юхо Олкинуора. «Адмирал» повалился после того, как финн получил травму в сборной, и вместо плей-офф клуб опустился на последнее место.



Насколько оправданы параллели между тем сезоном и нынешним? На фоне проблем «Трактора» и «Ак Барса» уже сложно представить вариант, при котором команда Тамбиева вылетит из кубковой восьмёрки. Однако не менее сложно представить, что такая же удивительная эффективность сохранится надолго — такая игра выматывает. Регрессия при сильном переборе очков просто неизбежна, кроме того, в дело могут вмешаться и такие дальневосточные прелести, как усталость после перелётов. С другой стороны, «Адмиралу» только предстоит главное шоу этого сезона — 10 матчей с более депрессивным «Амура».

Защитник «Торпедо» Максим Федотов — Ларионов предлагал ему смотреть нарезки игры Макара Фото: hctorpedo.ru

Сложно критиковать «моряков» за такую систему игры, но она вызывает чисто эстетический протест. Понятно, что талант без пахоты — это печальное зрелище, и вкалывать необходимо, но игра команды Тамбиева — это на 95% тяжёлая пахота. При этом у «Торпедо» и «Адмирала», в принципе, схожие финансовые ресурсы. Когда Ларионов сравнивает своих неоперившихся защитников с Кейлом Макаром и скидывает им нарезки игры звёзд НХЛ, это звучит смешно — но это помогает игрокам прогрессировать, делает их лучше. Чему научит «Адмирал», кроме крайнего упрощения и упования на вратаря?

С другой стороны, как показывает пример «Трактора» этого сезона, чтобы играть от обороны, тоже нужна система — применение отката «1-4» не гарантирует тебе не то что победу, но даже и сохранение победного счёта. Системность в «Адмирале» зашкаливает, есть ощущение, что Тамбиев лично водит игроков по льду и показывает им, где стоять, словно Курбан Бердыев в футболе.



И тогда урок «Торпедо» и «Адмирала» становится более понятен. Можно играть пассивно, активно, от атаки, от обороны — но для успешной игры нужна выверенная до мелочей тренерская система — как в равных составах, так и в спецбригадах. На фоне проблем с мастерством в КХЛ и огромных проблем у таких титулованных тренеров, как Олег Знарок, важность тактической выучки увеличивается вдвое-втрое.