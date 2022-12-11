Первый триумф Ротенберга-тренера и волшебный буллит в очках. Как прошёл Матч звёзд КХЛ

Почти три года КХЛ не проводила Матчи всех звёзд. К этому мероприятию многие болельщики успели остыть, однако совсем без него тоже нельзя: от рутины регулярного чемпионата полезно отвлечься не только хоккеистам, но и болельщикам. Да и надо отдать должное КХЛ, которая пытается сохранить зрительский интерес к МВЗ, меняя форматы соревнования, выдумывая новые конкурсы для мастер-шоу и приглашая на праздник хоккея звёзд шоу-бизнеса.

Правда, в этот раз вышел затык с трансляцией: права на неё лига продала другой площадке и поэтому не показала действо на своих каналах. В самом факте этой коммерческой сделки нет абсолютно ничего предосудительного, вот только сильно подкачало информирование болельщиков о том, где и как можно посмотреть Матч звёзд. Люди включали КХЛ ТВ, удивлялись, что там ничего нет, и выливали потоки критики на лигу. Но тут вопрос в том, кто отвечал за рекламу переноса трансляции на другую платформу.



В 2022 году право проведения Матча звёзд досталось Челябинску. Уральский город уже имел опыт девятилетней давности и сейчас снова отлично справился с организацией. В фойе домашней арены «Трактора» было не протолкнуться от множества точек активности, у болельщиков был огромный выбор, чем заняться в перерывах от просмотра шоу. Да и в целом в немного тесноватом, но очень уютном и компактном челябинском дворце было комфортно и хоккеистам, и журналистам, и болельщикам. Последние, правда, не дотянули посещаемость до аншлага ни в первый, ни во второй день, зато порадовали разнообразием: внутри арены встречались люди в самых разных джерси, хотя подавляющее преимущество здесь имели поклонники «Трактора», «Автомобилиста» и «Салавата».

Болельщики на Матче звёзд КХЛ – 2022 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Матч звёзд стартовал с шикарного ролика-представления команд, который специально для МВЗ-2022 записали ST, Nazima, Анет Сай и Slame. Наверняка не всем по душе рэп, однако этот трек был весьма уместен, здорово сделан и отлично зарядил трибуны перед выходом на лёд главных героев. Да что говорить, даже Сергей Фёдоров оказался шокирован в хорошем смысле стартом праздника. Кстати, музыканты продолжили живое участие в уикенде, став помощниками главных тренеров команд дивизионов: Романа Ротенберга, Виктора Козлова, Сергея Фёдорова и Ильи Воробьёва.

ST, Nazima, Анет Сай и Slame на Матче звёзд КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В отличие от предыдущих лет, мастер-шоу было разбито на оба дня уикенда, как и матчи дивизионов. Это оживило программу: в прошлые годы явный перекос по интересу падал на конкурсы, где игроки старались что-то выдумать, а на матчи выходили довольно степенно.

После некоторого перерыва в программу Матча вернулся буллитный конкурс, да ещё и в раздвоившемся виде. В прошлые годы вместо технических элементов шёл перекос в театральные пантомимы, поэтому буллитеры были поделены на чисто хоккейных и «театралов». В первой части выиграл Джереми Бракко, который завел шайбу в ворота, прижав её ко льду крюком. Особых конкурентов по задумке он не получил — в 2022-м сложно выдумать что-то невиданное.



Зато в плане креативности игроки постарались. Андрей Алтыбармакян забивал гигантским шашлыком, Сергей Толчинский взял в охранники Алексея Береглазова, который с непроницаемой маской бодигарда стоял рядом с ним и в микст-зоне. Роман Ротенберг исполнял вместе с Романом Романовичем под «Крылатые качели».

Андрей Алтыбармакян и его клюшка-шашлык Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Алексей Береглазов охраняет Сергея Толчинского Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако народное голосование выиграл Николай Голдобин, позаимствовавший очки у Ильи Воробьёва — они придали форварду «Магнитки» сходство с Гарри Поттером. Гол тоже был забит «волшебно» — намагниченной шайбой: после буллита с леской от Тарасенко технологии продвинулись далеко.

Николай Голдобин в очках Ильи Воробьёва Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Остальные конкурсы прошли ровнее. Лига возродила конкурс капитанов — и если в 2013-м нынешний президент КХЛ пробовал себя в парном фигурном катании, то сейчас четыре обладателя нашивки соревновались в хоккейных трюках. Самой сложной частью конкурса стало «баскетбольное» попадание в импровизированную корзину: лучше всех с этим справился защитник СКА Александр Никишин, который и выиграл капитанский конкурс.

Александр Никишин выиграл конкурс капитанов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Уже упомянутый выше Андрей Алтыбармакян попал в историю, пробегая круг на скорость — форварда «Сочи» занесло на повороте, и он врезался в борт. Естественно, это родило шутки о том, что забег Андрея стал сезоном «леопардов» в миниатюре. Алтыбармакян даже перебежал круг, но это не помогло — выиграл Павел Порядин, который смотрелся намного быстрее всех конкурентов.

Матчи проходили намного спокойнее: игроки не упирались в плане скоростей и игры в защите — но это общая проблема всех матчей звёзд во всех видах спорта. В довольно ненапряжных полуфиналах дивизион Харламова обыграл «чернышёвцев» (8:5), а дивизион Боброва — «тарасовцев» (9:7).



Если бы здесь выбирали MVP, как в НХЛ, то этот приз стоило бы вручить Максиму Дорожко, игравшему за «бобровцев». Вратарское открытие сезона КХЛ играл без дураков, пропустив за десять минут полуфинала лишь дважды. «Я вообще хотел выйти закуситься, ничего не пропустить. Но чуть-чуть не подфартило», — сказал голкипер после первого матча.

Максим Дорожко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кроме голкиперов, особо старались ребята, попавшие на Матч звёзд после успешной игры на Кубке вызова (где игра не была шоу) — для них этот матч был и лишней возможностью доказать тренерам необходимость своей игры в основе. Хет-трик в финале оформил один из главных молодых талантов «Металлурга» Роман Канцеров, хет-трик и победный буллит в матче за третье место у Ивана Демидова из СКА, которому 17 исполнилось лишь вчера.

Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звёзд КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Финал был вполне напряжённым — некоторые овертаймы в регулярке играются более пассивно. Преимущество дивизиону Боброва обеспечили шайбы игроков СКА и игра всё того же Дорожко в первом периоде. «Харламовцы», за которых болела арена, в концовке чуть не организовали камбэк, но не реализовали выгодный момент в концовке. 7:6 — выиграли «бобровцы», которые радовались после игры вполне серьёзно.