Владелец «Вашингтона» обратился к Овечкину после рекордного гола россиянина за клуб

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал рекордный гол российского нападающего Александра Овечкина.

«Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Овечкин. История сотворена заново», — написал Леонис в своём «твиттере».

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» и побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по количеству голов за один клуб НХЛ.

Для россиянина эта шайба стала 787-й в составе «Вашингтона». Хоу, в свою очередь, 786 раз отличился в составе «Детройт Ред Уингз».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал четыре результативные передачи.