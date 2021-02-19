«Ягр обменян на три мешка шайб». История «бездарной» сделки, осчастливившей два клуба НХЛ

За долгую историю НХЛ между клубами лиги было совершено множество обменов хоккеистами. Логичные и заведомо провальные, крупные и мелкие, ожидаемые и внезапные — тысячи трейдов за более чем столетнюю историю организации. Они касались эпохальных личностей, поражали своим масштабом, несли в себе глубокий стратегический смысл или же и вовсе разворачивали историю НХЛ в новое русло. «Чемпионат» продолжает серию текстов об обменах, которые можно назвать великими. Сегодня поговорим об обмене Яромира Ягра из «Питтсбурга» в «Вашингтон» летом 2001 года. Трейд, на который «пингвины» пошли во многом от безысходности, сам по себе стал одним из самых бездарных в истории лиги, зато его перспективные последствия принесли счастье обеим франшизам.
Яромир Ягр появился в «Питтсбурге» в 1990 году, в тот момент, когда «пингвины» уже вырулили из тяжёлых 80-х и строили коллектив, способный всерьёз претендовать на Кубок Стэнли. В центре клуба, разумеется, стоял великолепный Марио Лемье, находившийся на пике и ничем не уступавший Уэйну Гретцки, но уже начинавший испытывать большие проблемы со спиной. Впрочем, первую (и крайне неудачную) операцию Супермарио провели только в июле 1990 года, а месяцем ранее 18-летний чешский талант Яромир Ягр на драфте целенаправленно шёл в команду Лемье. О том, как выбиравшему только пятым «Питтсбургу» удалось заполучить главную звезду ярмарки юниоров, мы рассказывали не так давно.
Хитрость, на которую пошёл Ягр, сполна оправдалась в первые два сезона Яромира в «Питтсбурге». «Пингвины» выиграли два Кубка Стэнли подряд, а существенный вклад в этот успех внесло звено Фрэнсис — Лемье — Ягр, получившее от фанатов название «Золотой треугольник» в честь деловой части города. Интересно, что молодой чех был очень хорош, но всё же пока не являлся для «пингвинов» вторым богом после Лемье. Так, в дебютном сезоне Ягру редко доверяли игру в большинстве, а во внутренней гонке бомбардиров
Яромир уступал не только Марио, но и Кевину Стивенсу, Марку Рекки, Джо Маллену и даже защитнику Ларри Мёрфи.
Но всем было очевидно, что Ягр — это большая восходящая звезда и будущее «Питтсбурга». После двух Кубков подряд игроки вслух мечтали о команде-династии, главными амбассадорами которой станут Лемье и Ягр. Но, как вы знаете, больше это поколение «пингвинов» титулов не выигрывало. И дело даже не в постоянных мучениях Марио со здоровьем — даже с дикой болью в спине Лемье был безусловно лучшим и выбивал фантастическую статистику. Просто уровень конкуренции в НХЛ того времени уже не позволял какой-то одной команде доминировать хотя бы три года подряд, и в течение 90-х всякий раз находились клубы, тормозившие «пингвинов» в плей-офф.
Ягр же тем временем расцветал, выходил, как принято говорить, на проектную мощность. «Пользуясь» регулярными пропусками игр Лемье, Ягр закреплял себя в статусе главного бомбардира НХЛ и безоговорочного лидера «Питтсбурга». С 1994 по 2001 годы чех взял пять «Арт Росс Трофи» и проделал путь до капитана «пингвинов». Хотя последнему достижению, конечно, поспособствовало завершение карьеры Лемье.
Уход Марио вообще оказал ключевое влияние на судьбу «Питтсбурга» в конце 90-х и, собственно, будущее Ягра. После решения Лемье в 1997-м обвалились продажи абонементов, упала посещаемость, и финансовое состояние «пингвинов», и без того тяжёлое, превратилось в катастрофическое. Дело в том, что владелец «Питтсбурга» Говард Болдуин подписывал со звёздами огромные контракты, но большую часть платежей откладывал как бы на потом. В результате, когда Лемье и другие пришли к хозяину клуба за деньгами, Болдуин оказался не способен им заплатить.
Добивали «Питтсбург» потери из-за локаута в 1994-м и провальной телевизионной сделки, и в октябре 1998-го «пингвинз» начали процедуру банкротства. Спас команду великий Лемье, простивший франшизе громадный долг перед ним и ставший совладельцем «Пингвинз», а позднее и вовсе триумфально вернувшийся в качестве игрока. Это было в сезоне-2000/2001, и именно тот чемпионат стал последним в «Питтсбурге» для Ягра. Почему же всё-таки «пингвины» обменяли лучшего на тот момент хоккеиста НХЛ, да ещё и на совсем неликвидный «товар»?
Фото: Getty Images
Во-первых, денежный вопрос сыграл свою ключевую роль. С Лемье-владельцем «Питтсбург» смог выжить, но платить Ягру по гигантскому контракту (почти $10 млн за сезон, треть (!) платёжки клуба) «пингвинам»
становилось всё тяжелее и тяжелее. Когда на Яромира появился спрос, «Питтсбург» его отпустил, хотя ещё по ходу сезона-2000/2001 Лемье заявлял, что «никогда не трейданёт лучшего хоккеиста планеты».
Во-вторых, «Пингвинз» становилось трудновато со своей главной звездой не только в финансовом, но и в бытовом, и в эмоциональном плане. Он скандалил с тренерами — показательно игнорировал Кевина Константина, выводил из себя Херба Брукса и даже с соотечественником Иваном Глинкой, с которым Ягр брал золото Олимпиады Нагано, у Яромира отношения не сложились.
Ягр чувствовал себя звездой №1, и эпичное возвращение Лемье в конце 2000 года вряд ли было воспринято Яромиром однозначно позитивно. Он моментально ушёл в тень легенды, в НХЛ вновь стали говорить только про Супермарио, и это било по амбициям чешского нападающего.
Ягр капризничал, трижды по ходу сезона-2000/2001 публично просил обмена, так что в межсезонье у «Питтсбурга» было только одно правильное решение — расстаться с Яромиром. К тому же, нашёлся клуб, страстно желавший получить чешскую звезду.
Это был «Вашингтон». Тед Леонсис, купивший «Кэпиталз» в 1999-м, полагал, что главный бомбардир НХЛ — это как раз то, что его команде не хватает для успеха. Владелец «столичных» даже слушать не хотел мнение генменеджера клуба Джорджа Макфи, который с самого начала считал эту сделку слабой.
«Тогда я выразился о Ягре, что это именно тот игрок, который нам нужен. Но на самом деле я вовсе не был в этом уверен. Это можно сравнить со строительством дома — строишь-строишь из кирпича, а на середине вдруг начинается другой материал. Это не был правильный шаг. Кроме того, и сам Ягр был не рад оказаться здесь, у него был непростой период, он переживал, что пришлось уйти из «Питтсбурга». Я помню, что сказал тогда Леонсису: «Тед, у меня уже есть опыт такого обмена». Когда я работал в «Ванкувере» мы обменяли трех молодых игроков на Алекса Могильного и очень быстро об этом пожалели. Когда я ему все это рассказал, он ответил: «Это моя команда, мои деньги, и я хочу совершить этот обмен». Мне только и оставалось, что сказать: «Хорошо», — вспоминал Макфи уже после увольнения из «Вашингтона» в 2014 году.
11 июля 2001 года «Питтсбург» и «Вашингтон» совершили обмен. Ягр отправился в столицу США, в обратном направлении проследовала троица совершенно заурядных игроков — Крис Бич, Михал Сивек и Росс Лупачук. «Питтсбург» обменял Ягра на три мешка шайб», — прокомментировала эту сделку одна из североамериканских газет. И это было недалеко от истины, в том смысле, что ни у одного из этих трёх участников обмена не сложилась карьера ни в «Питтсбурге», ни где бы то ни было ещё в НХЛ.
«Нужно было сохранить других ребят, чтобы остаться реальной силой и претендовать на выход в финал. Они были важнее меня. Я провел неважный плей-офф. Марио только вернулся на лед. Клубу не нужно было лицо команды, так как Марио был намного лучше. Не было причин держаться за меня»», — так комментировал обмен сам Ягр, спустя несколько лет. В этих словах сквозит некоторая обида и, пожалуй, безысходность. Яромиру было жаль расставаться с «Питтсбургом», но и умерить свой гонор и финансовый аппетит в те годы он просто не мог. «Пингвинз» тоже с тихой грустью расставались с чехом, но сохранить команду в тот момент, безусловно, было приоритетнее.
На сэкономленные от зарплаты Ягра деньги «Питтсбург» продлил контракты с Алексеем Ковалёвым, Мартином Стракой, Робертом Лангом, Дарюсом Каспарайтисом и другими важными хоккеистами. В финансовом плане клуб задышал гораздо свободнее, однако в спортивном — рухнул на дно, на пять лет забыв про плей-офф НХЛ. Впрочем, если бы не рухнул, то ни за что бы не насобирал высокие пики драфтов, позволившие «Питтсбургу» открыть новую эпоху. Марк-Андре Флёри, Евгений Малкин, Сидни Кросби — костяк, собранный «пингвинами» на ярмарках юниоров, позволил клубу превратить кризисные времена в три новых Кубка Стэнли.
Забавно, что обмен Ягра косвенно повлиял на светлое будущее не только «Питтсбурга», но и «Вашингтона». Придя в столичный клуб, чех тут же начал делать те же вещи, что и в прошлой команде: капризничать, качать права и заниматься самолюбованием. В результате Ягр спровоцировал уход капитана «Кэпиталз» Адама Оутса, поспособствовал отравлению атмосферы внутри коллектива, и «Вашингтон» быстро превратился в одного из главных аутсайдеров НХЛ. Но не будь этого, «столичные» ни за что бы не задумались о «сливе» сезона-2003/2004 ради потенциальной победы в драфт-лотерее. Ягра отправили в «Рейнджерс» по ходу того чемпионата, «Вашингтон» в итоге занял третье место с конца в регулярке, но, благодаря везению, получил первый пик, материализовавшийся в Александра Овечкина.
Вот такой удивительный обмен — ужасный по своей сути, но великий, если смотреть на него с высоты прожитых лет.
- 19 февраля 2021
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