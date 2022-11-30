Переписал историю за один период! Двумя бросками Овечкин потеснил сразу четыре легенды НХЛ

Всего шести минут в матче с «Ванкувером» хватило российской звезде, чтобы в очередной раз вписать своё имя во все статистические летописи.

37-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже давно вышел на такой уровень своих достижений, что буквально каждый его голевой бросок знаменует собой очередной рекорд в североамериканской лиге. А если российский форвард в одном матче производит два подряд точных попадания, то в потоке статистической информации даже можно легко запутаться.

В гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) Овечкину удалось оформить дубль уже к 12-й минуте первого периода, причём вторая из шайб россиянина в результате оказалась победной для столичной команды. В одном материале изучаем все сегодняшние достижения лучшего снайпера НХЛ в истории российского хоккея.

Установил рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах, превзойдя Гретцки

Заброшенные шайбы стали 402-й и 403-й для форварда «Вашингтона» в гостевых матчах. Благодаря этому Овечкин побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде. На счету великого канадца 402 такие шайбы, и теперь он переместился на второе место в данном рейтинге.

«Всегда классно превзойти достижение Великого. Неважно, о каких вехах идёт речь. Это история», – сказал Овечкин после матча.

Повторил рекорд Ягра по голам, которые открыли счёт в матче, и обошёл его по голам в первых периодах

Этот матч стал для капитана «Вашингтона» 135-м, в котором он открыл счёт. Благодаря этому Овечкин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который за свою карьеру в НХЛ также 135 раз забрасывал первую шайбу в матче.

Овечкин забил 217-й и 218-й гол в карьере в стартовой двадцатиминутке матча. Благодаря этому нападающий «Вашингтона» вышел на единоличную седьмую строчку по этому показателю, обогнав того же Ягра (216). Больше него в первом периоде забивали только Теэму Селянне, Марк Мессье (оба — по 220), Стив Айзерман (223), Хоу (229), Бретт Халл (237), Фил Эспозито (240) и Гретцки (241).

Сократил отставание от Хоу в гонке снайперов всех времён

После матча с «Ванкувером» в активе российского форварда стало 13 голов в нынешнем сезоне и 793 гола за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до восьми шайб.

Лидирует канадец Гретцки, на счету которого 894 гола. Таким образом, следующий гол Овечкина позволит ему сократить отставание от легендарного достижения Гретцки до красивой отметки – в 100 шайб. И это событие вполне могло произойти уже сегодня, но сначала шайба после броска россиянина угодила в каркас, а затем какие-то сантиметры отделили Александра от хет-трика, когда он атаковал уже пустые ворота.

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Сравнялся с Халлом по суммарным победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ

Все уже давно привыкли, что за океаном статистика заброшенных шайб в первую очередь ведётся исключительно по регулярному чемпионату. Для матчей Кубка Стэнли создана отдельная летопись, и лишь изредка заброшенные шайбы в плей-офф суммируются к голам в гладком сезоне.

Сегодня как раз тот самый случай. Россиянин сравнялся с Халлом по сумме победных голов за регулярку и плей-офф НХЛ. Таких голов на счету Овечкина отныне 134. На первом месте в этом списке расположился легендарный Ягр со 151 победной шайбой.

Оформил как минимум дубль 160-й раз за карьеру в НХЛ

Российский форвард в 160-й раз за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ забросил как минимум две шайбы за игру. По числу матчей с 2+ голами в регулярках Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Гретцки (189). В топ-5 также входят Халл (158), Марио Лемье (154) и Хоу (147).

Обогнал Мессье по пробитым вратарям

Российский форвард дважды поразил ворота, которые защищал канадский голкипер Спенсер Мартин. Вратарь «Ванкувера» стал 165-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Только двоим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, Патрик Марло — 177. Сегодня Овечкин превзошёл результат Мессье, который забивал 164 голкиперам за карьеру в лиге.

«Беру на себя вину за это поражение. У вратаря есть уникальная возможность влиять на игру, и сегодня я был недостаточно хорош», — заметил Мартин в микст-зоне.

Примечательно, что чуть больше года назад – 21 ноября 2021-го – Овечкин поразил ворота голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Эдина Хилла. Тогда канадский вратарь стал 151-м голкипером, которому когда-либо в НХЛ забивал Овечкин. 12 месяцев назад российский снайпер занимал девятое место в истории лиги по пробитым вратарям. И всего за год список жертв Овечкина пополнился сразу 14 новыми вратарями.

За все свои сегодняшние достижения Овечкин был признан первой звездой матча с «Ванкувером». Следующий матч команда Питера Лавиолетта проведёт 2 декабря – в Сиэтле – с местными «кракенами», которые сегодня приняли участие в самом результативном матче сезона НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (9:8 ОТ). Если подопечные Дэйва Хэкстола захотят повторить аналогичную результативность и в следующем матче, то в этом случае у Овечкина появится отличная возможность продолжить сокращать отставание от рекорда Гретцки, который с каждым новым голом россиянина кажется всё более достижимой целью.