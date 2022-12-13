Россия готовит прорыв в «3х3». Что нужно знать о турнире, где сыграет Мичков

16 декабря в Москве стартует Кубок Первого канала – популярный декабрьский хоккейный турнир, ведущий историю с 1967 года. Сколько всяких ярких страниц было вписано в эту историю за прошедшие десятилетия, и юбилейный, 55-й розыгрыш, не станет исключением: в пятницу, 16 декабря, произойдёт событие большого масштаба – состоится первый международный турнир в формате «3х3». Первый не только в нашей стране, но и в мире, так что Россия в своём национальном виде спорта вновь окажется впереди планеты всей.

Хоккей, одна из самых популярных командных игр в мире, давно заслужил право иметь свою разновидность, этакого «младшего брата», какие есть у многих видов спорта: регби, футбола, волейбола, баскетбола… Все эти разновидности отнюдь не угрожают классическим вариантам игр, не пророчат их перерождение или исчезновение, а лишь придают дополнительный интерес, расширяют аудиторию, привлекая как новых участников, так и новых зрителей. А в некоторых случаях даже успешно соседствуют в олимпийской программе, в которую пляжный волейбол входит уже давно, а недавно вошёл и баскетбол «3х3».

Фото: fhr.ru

И у хоккея «3х3» прекрасные олимпийские перспективы: давно идущие разговоры о том, что он будет включён в программу Игр 2030 года, возникли не на пустом месте. ИИХФ благосклонно относится к новому формату и даже провела эксперимент во время зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне. Тогда был организован смешанный турнир: команды-участницы были сформированы из представителей разных стран, так что среди победителей и призёров есть и россияне. Проводился он по правилам, совсем не похожим на нынешние – в общем, развлекательный эксперимент в чистом виде.

Но 16 декабря пройдёт турнир другого уровня. Это будет первое в истории состязание национальных сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая, настоящий прообраз будущих олимпийских турниров. В составе российской команды мы увидим многих будущих звёзд: Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова, Никиту Чибрикова и других парней, уже сделавших себе имя в большом хоккее. Чем ответят соперники? Это мы скоро узнаем, но главное – то, что откроется новая глава в истории мирового хоккея.

Матвей Мичков Фото: fhr.ru

Хоккей «3х3» в нашей стране развивается уже не первый год, существует соответствующая лига, XHL, проводящая различные соревнования. В нынешнем году этот формат взяла под своё крыло ФХР. За прошедшие полгода были проведены два крупных турнира – в Москве и Балашихе, проходили и выставочные матчи в рамках предсезонных турниров, и вот теперь хоккей «3х3» выйдет на международный уровень.

«Быстрее, короче, веселее» – таков девиз этой искромётной игры. Три периода по семь минут обеспечивают стремительность и непрерывность хоккейного действа, отсутствие пробросов и запрет силовых приёмов делают игру динамичнее, буллиты вместо удалений также способствуют зрелищности и непредсказуемости. В общем, всем хороша эта игра и олимпийской прописки заслуживает вне всяких сомнений. «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», безусловно, эту прописку ускорит, а Россия навсегда останется в истории как первопроходец.

Илья Коновалов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Состав сборной России на турнир «3х3»

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо» М).

Защитники: Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА).

Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо» М), Даниил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все — СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).