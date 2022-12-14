«Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже». Мама Овечкина – о 800 голах сына в НХЛ

Сегодня капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выдал фантастический матч, набрав четыре балла за результативность и оформив хет-трик (3+1) в гостевой встрече своей команды с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3 в пользу «столичных»). Таким образом, российский форвард добрался до отметки в 800 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является шикарным результатом. Выше только Горди Хоу (801 гол) и рекорд всех времён Уэйна Гретцки (894 гола).

Разумеется, в ближайшее время Ови догонит и перегонит Хоу, а затем впереди останется лишь одна заветная цель. С такой скорострельностью и заряженностью на каждый эпизод у нас нет сомнений, что достижение великого канадца Гретцки в будущем обязательно падёт. И тогда официально наступит новая эпоха во всём мировом хоккее.

После покорения Овечкиным отметки в 800 голов обозреватель «Чемпионата» дозвонился до Татьяны Овечкиной – двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу и мамы гениального российского нападающего, не пропускающей ни одной игры с участием сына.

— Татьяна Николаевна, прежде всего хочется вас поздравить с очередным достижением сына.

— Спасибо за поздравления.

— Вы уже успели связаться с Сашей?

— Конечно, мы его поздравили с утра. Сашка позвонил, нас поздравил, мы его тоже поздравили. Всё нормально.



— Помимо хет-трика, он ещё и голевую передачу отдал!

— Да, хорошо.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

— Наколотить 800 шайб в НХЛ – фантастический показатель. Даже капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби восхищается результатами Овечкина.

— Молодец, Саша, порадовал, мы довольны.

— Матч с «Чикаго», как обычно, смотрели вместе с папой Саши – Михаилом Викторовичем?

— Конечно.

— «Вашингтон» набрал ход – уже пятая победа подряд.

— Да, ребята молодцы. Вся команда старается, побеждает. У каждого есть шанс: и у молодых игроков, и у более опытных ребят. У них у всех хорошо получается.

— Саше осталось сделать шажок – и вот оно, достижение Горди Хоу.

— Наверное (смеётся).

— А там и до Гретцки недалеко. Кстати, видели, что сын отдал клюшку, которой оформил хет-трик, маленькому болельщику?

— Да, видели этот момент, молодец!

— Сегодня, кстати, ещё и Дима Орлов забил за «Вашингтон»!

— Он тоже молодчик, сегодня все ребята очень порадовали.