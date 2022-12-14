Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!

Перед началом гостевого матча с «Чикаго Блэкхоукс» в активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина была уникальная результативная серия. 37-летний нападающий отличился в трёх предыдущих встречах, забросив на столь удачном отрезке четыре шайбы. При этом четыре подряд шайбы российского форварда были заброшены в пустые ворота, чего ранее с лучшим снайпером НХЛ в истории отечественного хоккея ещё не случалось.

Россиянин повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который до него принадлежал трём хоккеистам: Джейку Гюнцелю (сезон-2022/2023), Владиславу Наместникову (2020/2021) и Густаву Нюквисту (2019/2020). По общему же количеству голов в пустые ворота Овечкин продолжил занимать второе место в истории НХЛ, уступая только легендарному Уэйну Гретцки – 53 против 56.

Уже на первой минуте выездного матча с «ястребами» Овечкин решил прервать серию голов в пустые ворота. И сделать это максимально приятным образом, то есть забить вратарю и установить новый рекорд в североамериканской лиге. Спустя всего 20 секунд после начала встречи «столичные» заработали вбрасывание в чужой зоне. Центральный нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум выиграл «точку» у бывшего одноклубника Джонатана Тэйвза и организовал момент для Конора Шири, с броском которого чешский голкипер хозяев Петр Мразек справиться сумел, однако атака «Вашингтона» получила продолжение – американский защитник Джон Карлсон довёл шайбу обратно на пятак, где Овечкин оказался самым расторопным под воротами «Блэкхоукс» и броском с близкого расстояния поразил цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

37-летний россиянин в 136-й раз за карьеру в НХЛ открыл счёт в матче, что отныне является новым рекордом лиги. Прежнее достижение принадлежало чешской легенде Яромиру Ягру, который 135 раз становился автором первого гола в матче регулярных чемпионатов в североамериканской лиге.

При этом на первой минуте российский форвард отличился в 12-й раз – и это на данный момент третий показатель в истории НХЛ. Рекорд по голам на первых минутах принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (14), на втором месте располагается Марк Мессье (13), а Овечкин делит третье место с Дэйвом Тэйлором, Горди Хоу и Филом Эспозито (по 12).

Погоню за Хоу в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ капитан «Вашингтона» продолжил в тот момент, когда команда Питера Лавиолетта получила первое в матче большинство. Овечкин своевременно накатил на пятак, получил передачу от Шири и затолкал шайбу в ворота, оформив 799-й гол за карьеру в НХЛ. До занимающего второе место Хоу (801) осталось два точных броска.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Если же говорить о сумме голов с учётом плей-офф, то Овечкин достиг отметки в 871 гол за карьеру, и в этой номинации он уже сегодня превзошёл результат Хоу (869). На первом месте – Гретцки, у которого на счету 1016 голов. Канадский форвард является единственным игроком в истории НХЛ, в общей сложности разменявшим отметку в 1000+ голов.

«Какие ощущения от близости 800-го гола? Приятные. Очевидно, что у нас получилось хорошее начало матча. Первая смена, хороший отскок. То же самое произошло и в эпизоде со вторым голом», – кратко заметил Овечкин в перерыве.

Под занавес стартового периода хозяева отыграли один гол усилиями Тайлера Джонсона, но уже на пятой минуте второй трети гости восстановили равновесие в две шайбы. Участие в голевой комбинации «Вашингтона» снова принял Овечкин, на сей раз выступивший в роли ассистента. Александр произвёл бросок по воротам Мразека – чешский голкипер отразил шайбу в сторону, где первым на добивании оказался защитник Тревор ван Римсдайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин набрал третье очко в матче, сумев улучшить позицию ещё и в зачёте лучших ассистентов в истории НХЛ. Российский форвард записал на свой счёт 644-ю результативную передачу в карьере, превзойдя результат не игравшего сегодня форварда «Оттавы Сенаторз» Клода Жиру. Заодно Овечкин вплотную приблизился к показателю великого защитника Бобби Орра, сделавшего 645 ассистов в НХЛ.

До перерыва «Чикаго» снова отыграл одну шайбу благодаря голу Джонатана Тэйвза, а «Вашингтон» вновь вернул комфортный перевес в счёте после удачной игры в исполнении четвёртого звена команды – отличился Ник Дауд. Главный вопрос на третий период заключался в том, сумеет ли Овечкин оформить хет-трик и уже сегодня достичь отметки в 800 голов в регулярках НХЛ.



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Ответ на этот вопрос российский форвард дал на седьмой минуте периода, когда получил передачу от Энтони Манты и в третий раз в матче отправил шайбу в ворота Мразека. После чего на льду начался настоящий хаос. Вся команда «Вашингтона» высыпала на площадку, чтобы поздравить своего капитана с историческим событием. Матч был прерван почти на шесть минут, в течение которых Овечкина поздравляли даже болельщики «Чикаго», скандируя его имя. Исход встречи уже не вызывал никаких сомнений и вообще ушёл на второй план. На наших глазах свершилась история мирового хоккея. И это ни разу не преувеличение.