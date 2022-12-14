«Он великий снайпер, 800 — это безумное число». Кросби — о голах Овечкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби восхитился снайперскими способностями российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который оформил хе-трик в матче с «Чикаго» (7:3) и довёл количество своих голов в НХЛ до 800.

«Вы знаете, какой он великий снайпер. Мы воспринимаем это почти как само собой разумеющееся, потому что он продолжает делать это год за годом. 800 голов – это безумие. Безумное число», — цитирует Кросби ESPN.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.