18-летний дебютант привёл «Локомотив» к победе, а «Авангард» нашёл способ, как увозить очки из Уфы.

Канадцы спасли «Магнитку», в Челябинск пришёл ещё один праздник. Итоги игрового дня КХЛ

19 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись 10 матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Одно из главных открытий первой части сезона – «Адмирал» – продолжил своё движение по сенсационному пути. Дальневосточники в гостях обыграли «Автомобилист».

До 50-й минуты команда Леонида Тамбиева вела с обескураживающими 3:0. Однако в последней десятиминутке екатеринбуржцы забили дважды и обеспечили зрителям жаркую концовку. Правда, окончательно нагнать соперника им так и не удалось.

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«Амур» тоже готовился преподнести сюрприз. До середины третьего периода хабаровчане лидировали с минимальным преимуществом. Впрочем, даже заключительных 10 минут «Металлургу» хватило, чтобы перевернуть всё с ног на голову. Голы канадских легионеров – Майе, Карри и Лайпсика – принесли уральцам волевую победу.

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«Авангард» во второй раз за регулярный сезон одержал верх над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов. Хозяева забили первыми – Александр Хмелевски отличился в большинстве. Во втором периоде гости отыгрались усилиями Ткачёва. Третий период и овертайм завершились без голов, а автором решающего послематчевого броска оказался всё тот же Ткачёв.

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«Трактор» начал новый отрезок чемпионата с долгожданной победы. Челябинцы пересилили «Сибирь». Ключевым отрезком встречи стали 16 секунд во второй половине первого периода, когда уральцы забросили сразу две шайбы. В следующей двадцатиминутке соперники обменялись результативными уколами. В третьем периоде сибиряки устроили успешный штурм ворот «Трактора», но ограничились только одним взятием ворот – этого было мало. Для челябинцев это всего лишь 16-я победа в сезоне – ещё один праздник вслед за проведённым Матчем звёзд лиги.

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«Ак Барс» справился с одной из худших команд лиги – «Куньлунем». Казанцы обеспечили себе комфортный отрыв ещё в первом периоде: сначала Станислав Галиев использовал численное преимущество, а затем Дмитрий Воронков забил гол в меньшинстве. Аккурат в середине игры Александр Радулов снова отличился в расстановке 5х4: сначала он неспешно прокатился по зоне соперника, а затем нанёс резкий и точный бросок.

Одним из ярких моментов дня могла бы стать драка между Ильёй Сафоновым и Гаретом Хантом. Однако противники, скинув перчатки, не смогли нанести акцентированных ударов и через несколько секунд разошлись по штрафным боксам.

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«Локомотив» с трудом преодолел сопротивление «Сочи». Ярославцы с минимальным счётом уступали до середины заключительного отрезка. Но подопечным Игоря Никитина хватило мастерства и воли, чтобы изменить ход встречи. Сперва паритет восстановил Михаил Беляев, а вскоре Максим Шалунов ювелирно подставил клюшку под бросок от синей линии. 18-летний вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов выиграл в своём дебютном в КХЛ матче.

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ЦСКА отлично съездил в Минск, хотя в целом встреча с местным «Динамо» не оказалась для москвичей лёгкой прогулкой – не верьте итоговому результату. Благодаря голу Павла Варфоломеева динамовцы вели вплоть до конца второго периода. Но за одну секунду до перерыва Андрей Светлаков реализовал большинство. В третьем периоде ЦСКА был неудержим и забил ещё четыре гола. Светлаков добавил к своим достижениям два ассиста.

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«Нефтехимик» и «Барыс» на протяжении половины встречи не могли разжиться голами. Первым успеха достиг Ансель Галимов, но его гол не особенно помог нижнекамцам. В третьем периоде хозяева потеряли нити управления игрой и совершенно расклеились. Главным героем стал Майкл Шапю – в его активе дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Торпедо» и «Северсталь», в отличие от многих других команд, сделали ставку на первый период. Уже на второй минуте череповчане вышли вперёд благодаря точному броску Даниила Пыленкова. Следующее взятие ворот Пыленков организовал уже при помощи тривиального наброса. Но на перерыв команды ушли при счёте 1:2 – Деннис Ян не позволил «Северстали» уйти в отрыв. В середине второго периода Антон Сизов восстановил паритет.



В третьем отрезке команды разошлись миром, а вот овертайм завершился почти что в одно мгновение. Уже на 40-й секунде Николай Коваленко сделал «Торпедо» победителем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

СКА пришлось потрудиться, чтобы взломать оборону «Витязя». В первом периоде все попытки петербуржцев были бесплодными, но во втором всё изменилось. Впечатляющий финт Никиты Гусева в большинстве помог отличиться Дамиру Жафярову. Позднее своё имя в протокол вписал Марат Хайруллин. Он же забросил и в третьей двадцатиминутке. Между двумя голами лучшего российского бомбардира КХЛ уместился единственный гол в исполнении «Витязя». Эффектную точку в матче поставил Владислав Цицюра – ему удался отличный слаломный проход через полплощадки с таким же превосходным завершением.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матч 20 декабря