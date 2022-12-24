Сначала Ови не выпускали на лёд, когда «Виннипег» снял вратаря, а потом вместо броска все начали пасовать.

«У меня и так много ненавистников». Почему Кузнецов и Овечкин не хотели забивать этот гол

Когда Александр Овечкин пачками забивал в пустые ворота (четыре гола в трёх матчах подряд), приближаясь к 800 шайбам в НХЛ, в Северной Америке развернулось бурное обсуждение, насколько будет правильно и соответствующе моменту, если и исторический гол будет забит не вратарю.

Ови снял вопросы полновесным хет-триком в ворота Петра Мразека, но дальше замолчал на четыре матча, а сегодня выдал дубль. Шайба, которая поравняла его с Горди Хоу, была заброшена в ворота Давида Риттиха, а в концовке, когда голкипер «Виннипега» уехал на скамейку, в составе «Вашингтона» словно никто не хотел забивать!

Первые две смены впятером против шестерых Питер Лавиолетт даже не выпускал Овечкина на лёд, но потом тот уже выходил через смену. И ведь бросил – пусть из своей зоны, но такие Александр должен легко щёлкать. Однако шайба облизала штангу и прошла мимо.

В следующей смене момент был такой, что уж хочешь – не хочешь, а не забивать было нельзя. Тем более болельщики всё громче скандировали «Ови, Ови», требуя гол. Овечкин заехал с шайбой в зону, цель была прямо перед глазами, но вместо этого он отдал передачу Евгению Кузнецову.

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Кузя решил, что только испортит момент, если забьёт сам. «Не знаю, я бы чувствовал себя виноватым, если бы забил. На меня бы, наверное, полмира ополчилось. Ну, знаете, у меня же и так много ненавистников. Дело репутации. Так что я бы скорее потерял там шайбу и пошёл в бэкчек, если бы он не забил», — объяснил Евгений.

Так что он отдал всё в руки главного голевого мастера. На сей раз Ови уже не стал колебаться и перемахнул через планку, установленную Горди Хоу. Комментаторы NBC Sports Washington поделились, что в последние дни Овечкин уходил от ответа на вопрос, станет ли забивать в пустые 801-й или 802-й голы. Теперь мы уже знаем ответ на этот вопрос. «Такая ситуация, что, если есть шанс, надо им пользоваться. Я отдал шайбу Кузе, а он типа: «Не, не хочу». После этого я забил – это нечто особенное», – рассказал Овечкин о 802-м голе в НХЛ.

В пустые или не в пустые, ничто не могло нарушить грандиозность этого момента. Болельщики аплодировали стоя, жена и дети Овечкина радостно махали с трибуны, болельщики аплодировали стоя, а сын Горди Хоу поздравлял нового второго снайпера в истории с экрана видеокуба.

Дилан Строум сказал, что вся команда почувствовала облегчение от того, что дело сделано, и можно двигаться дальше. Сам же Овечкин в раздевалке потёр глаза рукой и выдал эмоциональную речь: «Я всегда говорю – без вас, ребята, ничего этого бы не было. Я сейчас расплачусь. Люблю вас, ребята. Спасибо вам».