Лидер СКА установил рекорд КХЛ! Он обогнал даже самого крутого форварда в истории лиги

Всё-таки не зря армейцы пригласили в свои ряды Дмитрия Яшкина. Более того, в СКА во главе с Романом Ротенбергом приняли решение назначить чешского нападающего капитаном команды. Некоторые болельщики и журналисты тогда, на старте сезона, говорили, что, дескать, эта роль не подходит для Дмитрия, толковый капитан из него вряд ли получится. Но, как видим, нападающий доказывает ровно обратное.

Справедливости ради отметим, что Яшкин начал «зажигать» в КХЛ ещё в составе московского «Динамо». Достаточно вспомнить, что вытворяла на льду тройка Шипачёва, в которой также солировали два Дмитрия – Яшкин и Кагарлицкий. Но те времена остались в прошлом, а чешский форвард ныне является неотъемлемой частью клуба из Питера.

Дмитрий не только является лидером и оправдывает вложенные в него средства (он – самый высокооплачиваемый хоккеист команды с жалованьем почти 80 млн рублей в год), но и ставит новые рекорды, при этом обгоняя в том числе легенд КХЛ уровня Сергея Мозякина.

Так, в сегодняшней встрече СКА на домашней площадке принимал «Спартак» и победил со счётом 4:2.

На 13-й минуте первого периода шайбу забросил форвард армейцев Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина. Эта шайба стала для 29-летнего хоккеиста юбилейной, 100-й за карьеру в КХЛ. Для этого ему понадобилось провести 176 матчей, тем самым он установил рекорд лиги.

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На второе место по скорости достижения 100 шайб сдвинулся Сергей Мозякин (202 матча), на третьем месте — Брэндон Боченски (204). Далее по списку идут нынешний президент лиги Алексей Морозов (209) и Найджел Доус (224).

«Яшкин быстрее всех забил 100 шайб в КХЛ, такие мастера, как Мозякин, Морозов позади. Это о многом говорит, это очень серьёзное достижение, поздравляем Дмитрия всей командой, желаем ему удачи, здоровья, чтобы он вышел на новый уровень и следующие 100 шайб забил ещё быстрее», — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Интересно, что на этом Яшкин не успокоился (видимо, решил взять пример со своего товарища Александра Овечкина, который установил очередной рекорд в НХЛ) и отличился ещё раз уже в концовке матча. В результате чех оформил дубль и записал в свой актив 101-й гол в КХЛ.

Мощно, ничего не скажешь. СКА, имея всего одного легионера в составе, продолжает победную поступь. Но у армейцев в целом очень мощный состав: тут вам как опытные и мастеровитые россияне, так и талантливая, набирающая ход отечественная молодёжь. Посмотрим, как команда выступит в плей-офф. Сможет ли она в таком виде завоевать Кубок Гагарина? Все предпосылки имеются, но и соперники времени зря не теряют.