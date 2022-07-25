СКА купил снайпера-рекордсмена КХЛ. Будет ли Яшкин суперзвездой и в Петербурге?

В телеграм-канале СКА выложен очередной отрывок из «Джентльменов» — а это означает, что в Петербург едет ещё один новичок. Менеджмент СКА в лице Романа Ротенберга обещал привезти в Петербург трёх легионеров, но самых топовых. Лучший снайпер позапрошлого сезона КХЛ Дмитрий Яшкин (38 голов в регулярке-2020/2021 — лучший результат в истории «Динамо» и второй в КХЛ после 48 шайб Сергея Мозякина) относится к таким как минимум на бумаге.

Весь прошлый год мы не слышали про Дмитрия. Хотя он был неограниченно свободным агентом в НХЛ, но выбрал «Аризону», которая дала ему $ 3,2 млн на год. Уже после 12 игр Дмитрий выбыл до конца сезона из-за грубейшего приёма со стороны Марка Боровецки из «Нэшвилла». За эти матчи Яшкин набрал лишь одно очко — и возвращение в КХЛ стало довольно ожидаемым.

Форварда, который был чехом только по паспорту, слухи успевали отправить почти во все топ-клубы КХЛ. Назывался и родной для Яшкина Омск, и «Ак Барс», куда переехал Вадим Шипачёв. Права же были закреплены за «Динамо» по очень хитрой схеме — клуб, который был сам должен форварду, зафиксировал в базе КХЛ долг в один рубль с его стороны. Это приводило к появлению статуса «конфликт», с которым права на игрока могут сохраняться до какого угодно возраста.

Дмитрий Яшкин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Первые новости об интересе СКА появлялись ещё в мае, и уже сегодня стало известно о переходе Дмитрия в петербургский клуб — сначала из поста его жены, а сейчас и официально. C Яшкиным подписали однолетний контракт.



В КХЛ в своё время Дмитрий приезжал со статусом крепкого энхаэловского ролевика, Большую часть своей американской карьеры он провёл в «Сент-Луисе» — команде, которая очень ценит оборонительные способности форвардов. В топ-6 «Блюз» всегда было кому забивать, и русский чех проводил большую часть игрового времени в нижних звеньях. Чаще всего его центрфорвардом был Патрик Берглунд — игрок с уклоном в оборонительные действия



У Яшкина при этом была довольно узкая специализация — силовые. Сезон-2017/2018 он провёл полностью, сделав за него 207 хитов, и этого было достаточно, чтобы войти в топ-10 лиги среди форвардов, хотя Дмитрий за матч играл меньше большинства конкурентов. Неудивительно, что в такой утилитарной роли Яшкин набрал лишь 17 очков — он не проводил времени в спецбригадах как большинства, так и меньшинства.

Переход в «Динамо» для Яшкина стал первой на взрослом уровне возможностью постоянно играть с лучшими партнёрами, получать солидное игровое время и большинство. На ЧМ-2018 форвард играл в тройке с Крейчи и Пастрняком, набрал достаточно очков, но это был довольно краткосрочный союз.

Дмитрий Яшкин в сборной Чехии Фото: Andre Ringuette/World Cup of Hockey via Getty Images

В КХЛ он получил в партнёры Вадима Шипачёва, который после неудачной командировки в «Вегас» только вырос, став с отрывом лучшим диспетчером КХЛ. За два года в «Динамо» Яшкин забил 69 шайб. Показательно, что большинство шайб Яшкина не приходили после шикарных бросков — карта бросков Дмитрия плотно утыкана около самого пятачка соперника.



«От меня требовалось доставлять шайбы для Вадика, который знал, что с ними делать. Также много работал на пятаке, с которого 75% голов забил. Все были довольны, и каждому было приятно играть», — описывал сам Яшкин свою игру в первой тройке «Динамо». Владимир Крикунов говорил: «Яшкин может играть в НХЛ. Наверное, роль у него там была другая. Он играл в четвёртом звене. Ну и очень большое значение имеет, к какому тренеру там попадёшь. А здесь ему повезло, что он с Шипачёвым играет».

В КХЛ, которая не особо богата топовыми силовыми форвардами, энхаэловские навыки Яшкина были достаточны для того, чтобы занимать первые места в чартах — да и передачи Шипачёва порой были филигранными. В «Аризону» Яшкин возвращался в статусе того же ролевика, которым и был в НХЛ до этого. Его основным центром был обычный чекер Юхан Ларссон, который точно обороняется лучше Шипачёва, но по хоккейному IQ к нему не близок.

Ну а в СКА форварда уровня Шипачёва нет (впрочем, как и во всей КХЛ). В принципе, креативных центров в Петербурге вообще маловато — Прохоркин мог быть таким, но ляжет на операционный стол. Что будет с якобы купившим военный билет Воробьёвым — тоже непонятно. Остальные центры СКА — это либо оборонительные игроки (типа Бардакова), либо парни, которых пока не использовали в центре, а только на фланге (Хуснутдинов).



Есть вариант, при котором главным креативщиком в звене будет другой вингер — как в НХЛ свои звенья тянут Панарин или Годро, а не номинальные центры. Но в СКА пока таких тоже не наблюдается — если, конечно, в команду не вернётся Гусев. Таким мог бы стать Жафяров, но пока непонятно, как он впишется в новую систему после нижегородской атакующей анархии.

Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Вряд ли Яшкин провалится в СКА — хотя, конечно, петербургская ротация перемалывала многих. Его силовые качества позволяют царить на пятачке в КХЛ, но пока всё же лучше убавить ожидания и не давить на игрока ожиданием повторения динамовских подвигов.