Каким должен быть новый тренер сборной России? Мы нашли лучшего кандидата

Алексей Жамнов пока остаётся главным тренером сборной России. Однако свою чёрную метку он уже получил, когда тренерский совет ФХР, составленный в основном из почтенных ветеранов, поставил главному тренеру «неуд» за турнир. После такого сложно представить, что контракт Жамнова, истекающий летом, будет продлён.

Да и горит ли желанием Алексей Юрьевич работать в национальной команде? Его назначение в сборную год назад родилось внезапно — как компромисс фракций внутри нашего хоккея. Жамнов уже говорил, что хотел бы поработать в клубе — возможно, ему привычнее и удобнее вернуться на менеджерскую позицию.

Алексей Жамнов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Весной ФХР надо будет искать нового главного тренера сборной — какие-то товарищеские матчи у нашей команды все равно будут, пусть уже с привычным и маленьким пулом нейтральных соперников. Однако надо учитывать, что в хоккее ситуация с потенциальным возвращением России отличается от других видов. Если брать спортивные игры, то разве что в бенди удельный вес нашей страны больше, однако это крайне нишевый вид. Поэтому ИИХФ — та организация, которая может вернуть Россию одной из первых, пусть даже без флага.

Поэтому странно читать, как за подписью Бориса Майорова выходят вещи типа «С точки зрения тренерского совета, в национальной команде на домашнем турнире должны выступать все сильнейшие. Зритель не поймет, если не будет результата, если не будет яркой игры». Конечно, других турниров, кроме Кубка Первого канала, у нас сейчас просто нет. Но все всё понимают: пустоватые трибуны на московском турнире скрывали тем, что отправили зрителей с верхнего яруса арены на нижний. На «стандартном» Евротуре такого представить было нельзя.



Такого не было даже в советское время — несмотря на всю сборноцентричность того времени, руководители советского хоккея понимали разницу между главными стартами и этапами подготовки. Никто не снял бы Виктора Тихонова или его предшественников за поражения на «Известиях» (а они случались), даже в те времена, когда этот приз считался «малым чемпионатом мира».



Да и зачем гонять лучших игроков КХЛ на матчи, которые для людей, уже выигрывавших медали и кубки, явно представляют сомнительную ценность? Понятно, что с низкой мотивацией они будут менее ценными на льду, чем заряженные парни, которые сборной пока не нюхали. Сборная России пока должна быть молодой — а это значит, что ею должен руководить тренер, который доверяет молодёжи и в клубе.



Другая посылка — умение использовать имеющихся хоккеистов на 120%. Не в первый раз мы видим, что тренеры сборной России почему-то выжимают из игроков КХЛ куда меньше, чем тренеры других сборных из таких же или даже хуже качеством игроков КХЛ. Наглядно это было показано в матчах с Финляндией, где два турнира нашим злым гением становился Марко Анттила. Он в своё время посреди сезона-2013/2014 вылетел из «Кузни», тогда предпоследнего клуба в КХЛ.

Марко Анттила Фото: photo.khl.ru

Завывания времён полноценного Евротура про какой-то невероятный уровень той же Лииги легко бьются тем, что многие из евротур-Финляндии или евротур-Швеции в КХЛ проваливались и уезжали домой. Каждый раз получается, что хоккеисты, которые 40 матчей показывают, что они индивидуально лучше соперников, в джерси российской сборной оказываются какой-то коллективной серостью. Этот тренд надо ломать.

Ну и, заглядывая в будущее, нужен человек, который умеет ставить современный хоккей. Это определение чудовищно размыто, но мы точно знаем, какой хоккей остался в прошлом — тот, что мы часто видели в Пекине и некоторых турнирах сборной до этого. Если есть какое-то качество, которое уходит из игры в целом — так это пассивность. Финская сборная при всей её оборонительности защищалась весьма агрессивно.



Учитывая то, как развиваются процессы в нашем хоккее, многие прогнозируют, что рано или поздно на скамейку встанет Роман Ротенберг. Но сейчас это представить сложно, так как вторая фракция, борющаяся за власть в сборной, вряд ли одобрит такого кандидата. Кроме того, условия в СКА нереально повторить: в сборной нет длинной скамейки и ротации, которая сейчас позволяет петербургскому клубу поддерживать высокий игровой темп, да и «Сочи», из которого можно будет выдёргивать сверкнувших игроков посреди сезона, тоже нет. Посмотрим, как проявит себя сборная U25, которую вроде анонсируют на весну.



Год назад первым претендентом в этом плане был бы Андрей Разин, тем более он уже привлекался к сборной в качестве консультанта. Разин запускал карьеры многих игроков, которые моментально сдувались после перехода в другие клубы (этому можно посвятить отдельную статью), а «Северсталь» играет мобильно, дерзко и зарабатывает множество удалений. Однако сейчас у команды из Череповца локальный кризис, который связан и с потерями легионеров, и с вратарскими провалами. Может быть, костяк команды, который долгое время остаётся неизменным, уже слишком привык к тренеру?

Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Сейчас такой кандидатурой очевидно кажется Игорь Ларионов. На фоне его «Торпедо» все как-то и забыли, какую массовую критику получил Профессор после медальных матчей МЧМ-2021, где у его команды тупо кончился бензин. Сейчас многим казалось, что после лайтовой предсезонки нижегородцы сядут уже к ноябрю, но у команды интенсивный тренировочный процесс, о котором недавно рассказал стажировавшийся в «Торпедо» футбольный тренер Евгений Калешин.

Больше всего в «Торпедо» поражает даже не атака — можно сделать бегущую команду, которая пропускает чуть-чуть меньше, чем забивает (таким и был клуб при Дэвиде Немировски). Но при Ларионове у клуба крепкая защита, при этом с совсем зелёными парнями в составе, многие из которых проводят только первый полноценный сезон в КХЛ. Как раз в современном хоккее первый пас от защитника и их подключение к атаке становятся ключевым моментом игры, динозавры-домоседы, которые умели только хитовать и ложиться под шайбу, почти вымерли.



Что может помешать Ларионову попасть в сборную? Кажется, из системы ФХР он ушёл не совсем полюбовно: по крайней мере, такой вывод можно сделать из пары скрытых шпилек, которые Ротенберг направлял в адрес тренера «Торпедо» на интервью и пресс-конференциях. Если предположения о подковёрном конфликте верны, то тогда путь назад, по-видимому, закрыт — хотя на бумаге прямо сейчас это самый очевидный вариант.



Кроме того, долгие годы руководство ФХР просто ставило в сборную самого успешного клубного тренера, даже если он особенно не горел желанием: того же Зинэтулу Билялетдинова пришлось уговаривать на высших этажах власти. Если брать последние сезоны, то таким тренером однозначно является Игорь Никитин, который уже работал в сборной помощником — но он недавно продлил контракт с «Локомотивом» и, кажется, получил возможность для спокойного строительства своего проекта.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Назначение Жамнова, однако, уже могло показать нам, что многие процессы в хоккейной России происходят загадочно. Любые прогнозы настоящего могут быть посрамлены — и на вершине может оказаться самая неожиданная кандидатура.