Поразительный трансфер «Локомотива» и огромный ряд новых контрактов. Итоги дедлайна в КХЛ

По большому счёту ещё за несколько недель до закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге стало абсолютно очевидно, что дедлайн в сезоне-2022/2023 получится наиболее скучным за всю историю организации. Самое маленькое число команд-участников в истории КХЛ и небывалая плотность на границе попадания в плей-офф в обеих конференциях привели к тому, что к концу декабря только ХК «Сочи» на 100% распрощался с надеждой на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Все остальные клубы к этой отсечке сезона сохранили шансы на выступление в плей-офф, а потому совсем не спешили выступать в роли продавцов для богатых покупателей. Например, именно по этой причине сорвался трансфер голкипера «Амура» Евгения Аликина в «Авангард», который так сильно нуждался в усилении вратарской линии.
Как итог ключевым событием вторника так и осталось решение «Ак Барса» официально вернуть на пост главного тренера Зинэтулу Билялетдинова, в прошлом трижды приводившего казанский клуб к завоеванию Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Исполнявший после отставки Олега Знарка обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжит работу в клубе на позиции ассистента Билялетдинова.
Если говорить непосредственно о селекционных решениях, то последний день окна переходов получился невероятно скупым на интересные события. Тем не менее разберём всё, что произошло в российской лиге 27 декабря.
н. Михаил Варнаков — в «Локомотив»
Последнее упоминание о 37-летнем Михаиле Варнакове на лентах российских спортивных СМИ было датировано 3 сентября, когда тольяттинская «Лада» объявила о расторжении контракта с многоопытным нападающим. В тот момент казалось, что карьера одного из лучших снайперов в истории КХЛ подошла к своему логическому завершению, ведь перед разрывом с «Ладой» Варнаков уже крайне бледно смотрелся и в родном «Торпедо». В сезоне-2021/2022 он сыграл всего восемь матчей, последний из которых пришёлся на октябрь 2021 года, не отметился ни одной заброшенной шайбой, после чего контракт с игроком был расторгнут.
По сути, уже и сам Михаил готовился повесить коньки на гвоздь и последнее время катался с любителями в родном Нижнем Новгороде, но тут на помощь игроку неожиданно пришёл «Локомотив». Ведущий борьбу за второе место в Западной конференции ярославский клуб испытал проблемы с травмированными нападающими и решил воспользоваться услугами Варнакова. Вряд ли Игорь Никитин сильно рассчитывает, что 37-летний форвард вдруг начнёт играть как в свои лучшие годы.
По всей видимости, логика тренера заключается в том, что Варнаков заткнёт брешь в составе на несколько матчей, а затем отправится на трибуны. Но в любом случае подписание Михаила смотрится довольно странно, учитывая, насколько сильна ярославская школа хоккея. Неужели в молодёжной команде «Локомотива» нельзя было найти одного нападающего и запустить его сейчас на орбиту взрослого хоккея? Тем более что положение железнодорожников в таблице КХЛ является очень устойчивым.
з. Михаил Мамкин — в «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» в последний день окна переходов ограничился заключением двустороннего контракта с 32-летним защитником Михаилом Мамкиным. Этот хоккеист оставался безработным после ухода из «Спартака», в составе которого Михаил провёл 32 матча в минувшем сезоне. Подписание Мамкина смотрится страховочным вариантом на случай возможных травм в обороне уфимцев.
Михаил Мамкин
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
В списке травмированных уже находится канадский защитник Райан Мёрфи, а Григорий Панин и Павел Коледов получили повреждения в последнем матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Оба российских защитника включены в состав делегации уфимцев на заключительную выездную серию 2022 года, но только медицинский штаб «Салавата» знает точные подробности состояния здоровья хоккеистов. Да и где гарантия, что травмы обойдут стороной команду после дедлайна? Если же все будут здоровы, то вряд ли Мамкин получит железное место в составе уфимцев.
в. Евгений Иванников — в СКА
СКА заключил контракт с российским голкипером Евгением Иванниковым. С 31-летним вратарём подписали двусторонний контракт до конца сезона. С конца 2021 года Иванников выступал в чемпионате Словакии в составе «Липтовски-Микулаш». Прошлый сезон голкипер начинал в «Нефтехимике», за который провёл три встречи Континентальной хоккейной лиги. Евгений также выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», где сыграл девять матчей.
Евгений Иванников
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Воспитанник петербургского СКА, помимо армейцев, выступал за «Адмирал», тольяттинскую «Ладу», московский «Спартак», ханты-мансийскую «Югру», нижнекамский «Нефтехимик» и ижевскую «Ижсталь». Всего в карьере Иванников провёл 151 матч в Континентальной хоккейной лиге.
Здесь всё предельно просто и легко объяснимо. Очевидно, что контракт с 31-летним голкипером подписан с прицелом на выступление в ВХЛ. На данный момент фарм-клуб СКА располагается за чертой виртуальных участников плей-офф, и подписание Евгения должно стабилизировать вратарскую линию «СКА-Нева». Учитывая петербургское происхождение голкипера, этот переход смотрится понятным решением. В главной же команде системы СКА Иванников может появиться разве только в случае форс-мажорных обстоятельств.
з. Никита Зоркин — из СКА в «Динамо» Мн (аренда)
В номинации курьёз дня побеждает другое решение СКА, а именно отправление защитника Никиты Зоркина в аренду в минское «Динамо». На старте нынешнего сезона у 22-летнего хоккеиста просто прекрасно шли дела в ХК «Сочи», где он играл ведущую роль в обороне, получал солидное игровое время в большинстве и являлся самым результативным защитником в своей команде. Как это обычно бывает в последние годы с самыми заметными хоккеистами «леопардов», на игру Зоркина моментально положил глаз главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Санкт-петербургский клуб экстренно забрал Никиту в свои ряды и доверил хоккеисту провести целых два матча в армейской команде. Зоркин отыграл 15 минут с «Куньлунь Ред Стар» (0 очков при показателе полезности «-1»), получил дисквалификацию за вторую драку в сезоне, а потом вышел на 37 секунд в игре с минским «Динамо», допустил голевую ошибку и с 8 декабря больше на льду не появлялся. На этом пребывание Зоркина в СКА оказалось исчерпанным.
Никита Зоркин
Фото: ska.ru
Вернуть хоккеиста в «Сочи» было невозможно по регламенту КХЛ – до 1 ноября следующего года он не может сыграть за южан – поэтому СКА нашёл другой выход, отдав защитника в аренду в минское «Динамо». По сути, остался всего один вопрос – ради чего стоило забирать игрока из «Сочи»?
Массовое продление контрактов
Это всё. Никаких других переходов между клубами в дедлайн так и не случилось, если вынести за скобки аренду из «Спартака» в «Куньлунь» молодого нападающего Германа Точилкина, а также аналогичный переход из «Автомобилиста» в «Нефтехимик» нападающего Семёна Кизимова. В остальном российские команды ограничились массовым переподписанием старых контрактов. Самыми заметными из которых стали следующие соглашения:
- «Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Евгением Митякиным, соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года. Форвард перешёл в нижнекамский клуб перед началом сезона-2021/2022, всего в КХЛ у него – 132 матча и 41 (17+24) очко.
- СКА расторг контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским и заключил с ним новое соглашение до 30 апреля 2025 года. Голкипер пополнил состав питерских армейцев в результате обмена с «Северсталью», в нынешнем сезоне провёл 25 матчей и одержал шесть побед при 89,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,62.
- «Локомотив» расторг контракты с защитниками Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым и заключил с ними новые соглашения до 30 апреля 2025 года. Рафиков в нынешнем сезоне сыграл 44 матча и набрал 16 (5+11) очков, у Осипова – 42 игры и 3 (1+2) очка. На новых условиях переподписан действующий контракт ещё одного защитника Андрея Сергеева, который будет действовать конца сезона-2023/2024.
- «Торпедо» расторгло контракт с нападающим Денисом Яном и заключило с ним новое соглашение до 30 апреля 2025 года. В нынешнем сезоне, который стал для него дебютным в КХЛ, форвард провёл за клуб 36 матчей и набрал 27 (12+15) очков. Также «Торпедо» расторгло контракт с нападающим Кириллом Ворониным и заключило с ним новое соглашение до 30 апреля 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 43 матча и набрал 20 (8+12) очков.
- Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Виталием Пинчуком и заключило с ним новое двустороннее соглашение до 30 апреля 2025 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 12 (7+5) очков в 44 матчах за «зубров», всего у него 61 игра в КХЛ.
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