Всё главное о трансферах в КХЛ. Каких ещё сделок ждать в дедлайн?

Завтра в КХЛ последний день заявочной кампании. Клубы активно работают на рынке, а новостей и слухов по-прежнему хватает. Рассказываем про основные возможные переходы за сутки до Юрьева дня.

в. Евгений Аликин и Янис Калниньш («Амур»)

Кто бы мог раньше подумать, что в «Амуре» соберётся вратарская бригада, за которой будет охотиться добрая половина команд КХЛ? И это совсем не преувеличение, так как даже на легионера Калниньша многие положили глаз. Например, не стоит исключать его перехода в тот же «Авангард». А уж про Аликина сказано уже многое.

После нынешнего сезона у Евгения заканчивается контракт с хабаровчанами, на 99% голкипер найдёт себе новое место работы. Спрос просто огромен! Сейчас руководство «тигров» делает всё, чтобы не допустить перехода своего вратаря в другую команду. Но кто знает, какая в итоге компенсация будет предложена грандами на финише сезона? Может, от неё нельзя будет отказаться.

н. Павел Порядин («Нефтехимик»)

Никак не вырвется из нижнекамского плена талантливый нападающий Павел Порядин. «Нефтехимику» поступала уже уйма предложений об обмене хоккеиста, но руководство нижнекамцев наотрез отказывается вести какие-либо переговоры. Хотя очевидно, что Павлу пора расти дальше и добиваться большего прогресса. В «Нефтехимике» этот нападающий явно пересидел. К тому же на плей-офф занимающим последнее место на Востоке «волкам» рассчитывать вряд ли приходится. Посмотрим, может, здравый смысл всё же возобладает.

Павел Порядин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Егор Коршков («Локомотив»)

Не прочь обменять своего нападающего в «Локомотиве». В том случае, если за Егора дадут хорошую компенсацию. На финансовую составляющую в Ярославле никогда не жаловались, а вот от молодого и талантливого игрока Игорь Никитин точно не откажется. Егор – хороший форвард, но в нынешнем сезоне он сильно сдал. При этом с хоккеистом проводили уже несколько разговоров, дабы выяснить причины такого спада. Всё-таки Коршков уже давно играет в лиге, знает все требования. Но для решения высоких задач ему однозначно нужно прибавлять или менять обстановку. И чем быстрее, тем лучше.

з. Зак Лесли («Куньлунь»)

Очень много добротных хоккеистов играет в «Куньлуне». Один из них – канадский защитник Зак Лесли, на которого в КХЛ приличный спрос. Достаточно вспомнить, что расчистили платёжку в «Авангарде», распрощавшись с Шевченко, Брюквиным и Ярошем. Да, первостепенная цель «ястребов» – сильный первый вратарь, но и про оборону в омской команде явно не забывают. Не удивимся, если Лесли окажется именно там. Вопрос, согласятся ли «драконы». К примеру, своими вратарями в китайской команде точно не торгуют, хотя Смита и Джурасика забрали бы многие.

з. Егор Зайцев («Динамо» Москва)

В «Динамо» всегда было много сильных воспитанников. Один из них – защитник Егор Зайцев. Нельзя сказать, что этот хоккеист является системообразующим звеном столичного клуба, но просто так с ним расставаться явно не хотят. Причём даже от финансовой компенсации в «Динамо» отказываются – именно её предлагает сильно заинтересованный в игроке «Салават Юлаев». Динамовцы готовы рассмотреть разве что обмен на не менее талантливого и сильного игрока, но такой вариант не устраивает Уфу, поэтому сейчас москвичи отказываются от сделки. На то, чтобы в результате всё же ударить по рукам, у сторон ещё есть время. Может, трейд всё же состоится?