Историческое фиаско Канады и унижение Австрии. Итоги первого дня МЧМ-2023

Стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2023, и первый же день принёс несколько сенсаций, а также один форменный разгром. Подводим итоги игрового дня.

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У хорошо знакомого российским болельщикам Томи Лямся первый блин на МЧМ получился комом. С новым наставником финская молодёжка сразу же проиграла Швейцарии. Всё было по делу – победители перебросали соперника, душили их атаку, а сами у чужих ворот действовали крайне настырно. Финны забили первыми, но в середине третьего периода уже им самим пришлось отыгрываться. Овертайм надолго не затянулся – на первой же минуте Аттилио Биаска прошил Аку Коскенвуо.

«Мы боялись выиграть, недостаточно атаковали, недостаточно выигрывали единоборства, недостаточно владели шайбой, играли недостаточно быстро. Мы – быстрая команда, но играли слишком медленно и осторожно, и поплатились за это», — отметил финский нападающий Брэд Ламберт.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

У соседей финнов – сборной Швеции – соперник сегодня был куда проще, и они всласть покуражились в матче с Австрией. Что неудивительно – австрийцы не выигрывают в элите МЧМ на протяжении 28 матчей. Только за первый период «Тре Крунур» перебросали соперника 21-3, а за матч – 51-13, и в итоге отгрузили бедным австрийцам 11 шайб. 16 из 20 полевых игроков и вратарь записали на свой счёт результативные баллы.

«Отстой так проигрывать, но наша цель на этом турнире – биться в каждом матче, а не смотреть на табло. Но сегодня мы допускали много ошибок, слишком многое позволяли сопернику, упростили им задачу», — отметил нападающий Австрии Иан Шерцер.

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Совсем по-другому складывалась игра между другими неравными по силе соперниками. Сборная Латвии дала настоящий бой американцам, на протяжении 40 минут не отпуская их ни на шаг. Латвийцы мужественно держали оборону и дорожили своими моментами, поэтому к старту третьего периода счёт был 2:2. Только в последние 20 минут американцев прорвало, они забили три безответных гола и выиграли.

«Мы не гордимся тем, что проиграли, но мы дали сопернику хороший бой, так что это была хорошая игра. Мы допустили ошибки, особенно нам не удался третий период. Но сегодня мы всем показали, что умеем играть в хоккей», — сказал латвийский нападающий Анри Равинскис.

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Главную же сенсацию дня преподнесла сборная Чехии, которая впервые в истории МЧМ обыграла Канаду в основное время (прежде единственной победой был матч МЧМ-2014, который закончился по буллитам).

С первых минут чехи продемонстрировали, что готовы на равных бодаться с действующим чемпионом. Пропустив первыми, они ответили двумя быстрыми голами под занавес первого периода, а после перерыва забросили и третью шайбу. Канада не стала медлить с ответом, счёт стал 3:2, но затем последовало удаление Зака Дина до конца матча, которое чехи реализовали дважды. Это, а также блестящая игра вратаря Томаша Суханека (36 спасений) определили результат встречи.

«Ощущения нереальные! Мы впервые их обыграли в основное время. После пятого гола мы контролировали игру, но это только первый матч. Мы знаем, что для выхода в плей-офф нужны две победы, нам надо выигрывать ещё», — сказал защитник Станислав Свозил.