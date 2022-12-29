Изоляция России — трагедия наших хоккейных талантов. Их карьеры под серьёзной угрозой

К сожалению, дуэль Коннора Бедарда и Матвея Мичкова на МЧМ не состоялась из-за вынужденной неявки второго. За полтора года, которые прошли после крайне интригующего ЮЧМ-2021, Матвей несколько уронил свои акции, пока сидел в «СКА-Нева». Канадский здоровяк Адам Фантилли уже обходит его почти во всех рейтингах, а в некоторых списках выше Мичкова прорываются и другие юниоры.

Бедард доминирует на молодёжном уровне уже сейчас и потихоньку подогревает экстаз фанатов тех команд, которые сейчас ковыряются на дне НХЛ. Фаворит драфта-2023 выбил семь очков против сборной Германии. Конечно, несчастные немцы на молодёжном уровне с Канадой играют совсем плохо, после впечатляющего поколения последних лет у них наметился некоторый спад, но всё-таки семь очков — это семь очков. Кроме того, с учётом предыдущего МЧМ, Коннор уже близок к тому, чтобы побить национальный рекорд по голам, забитым на молодёжных первенствах.

Прямо сейчас нет никаких сомнений в том, кто будет первым номером драфта — а у многих нет сомнений и в том, кто построит лучшую карьеру после перехода во взрослый хоккей. Коннор играет против лучших в мире юниоров и доказывает свою состоятельность перед софитами, направленными на него.

Коннор Бедард Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В этом плане даже думать про Мичкова становится грустно. Вчера он в окружении аж двух тысяч зрителей стал частью команды, которая потерпела 15-е поражение в КХЛ подряд, даже против аутсайдера Востока вымучив 15 бросков за матч. Играл Матвей в звене не с топовыми центрами страны, а с Сергеем Поповым, ещё недавно выступавшим во второй финской лиге — небесталанным молодым игроком, но явно не элитным.

Каждый такой матч со стороны клуба Сергея Светлова будет менять восприятие аренды Мичкова с возможности показать себя на какое-то хоккейное наказание. Совсем недавно мы уже задавались этим вопросом и повторимся: чему можно научиться в команде, которая проигрывает всем подряд? Даже пример «Кузни» здесь не подходит: очевидно не тянущий КХЛ состав в Новокузнецке собирался разве что в их последний год в лиге.



Для многих игроков молодёжный чемпионат мира становится классным трамплином для всей дальнейшей карьеры. Из относительно свежих примеров можно вспомнить Петра Кочеткова, который вовсе не воспринимался как элитный талант уровня Василевского или Шестёркина, в подростковом возрасте сменил школу «Ак Барса» на родную Пензу и в момент МЧМ-2019 играл в высшей лиге. Однако элитная игра на том турнире помогла Петру получить шансы в КХЛ, а с помощью них стать и новой надеждой «Каролины».

МЧМ — это ведь далеко не про медали: если вы не становитесь чемпионом, то разницы между серебром и бронзой уже не так много. Это шанс заявить о себе перед скаутами не только НХЛ, но и КХЛ, познакомиться с мировыми тактическими трендами, попробовать свои силы против игроков разных школ. Сейчас наши топовые юниоры такой возможности будут лишены.



Конечно, в КХЛ в последнее время сделан качественный шаг в сторону ухода от пассивного хоккея — даже кажущийся сверхоборонительным «Адмирал» может спокойно выдавать много качественных матчей по движению и прессингу. Однако молодёжь не будет получать достойного уровня сопротивления. В КХЛ она должна играть против лучших, а если верить тем, кто говорит про омоложение, то получается, что молодёжь будет играть против другой молодёжи, как и в лигах пониже, только с другим шильдиком на джерси.



Вообще, для развития молодёжи у нас есть совсем другие лиги — это не только МХЛ, которую наилучшие таланты перерастают быстро, но и ВХЛ. Несколько лет назад ФХР приняла решение ввести лимит на возрастных игроков, подобный тому, что в АХЛ, тем самым вызвав массовую миграцию взрослых хоккеистов в лиги Румынии и Польши. Вызвало ли это поток крутой молодёжи? Да пока нет.



Более того, даже в НХЛ самые крутые таланты перестали залетать с ноги. Лига давно не видела битвы, подобной 100-очковым сезонам Овечкина и Кросби в регулярке-2005/2006. Хьюз, Лафренье, Какко, Байфилд — все эти ребята с огромными ожиданиями проводили первые сезоны в лиге довольно слабо. Если тому же Хьюзу надо было банально набрать мяса и подтянуть физику, то парочка из «Рейнджерс» мучается довольно давно. Первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр поглядел на всё это и решил не форсировать подготовку к НХЛ, проведя год в «Баффало».

Оуэн Пауэр Фото: Elsa/Getty Images

Тот же Мичков — один из немногих молодых игроков за последнее время, который был уже сейчас готов играть в КХЛ, но здесь явно вмешались факторы вне льда. Помешали и странноватая роль отца игрока, и явная гиперопека, которую игрок получил в СКА (кстати, не первый такой случай с талантами из питерской системы). Но полезно ли будет форсирование подготовки остальных? Конечно, правило десяти тысячи часов никто не отменял, но обычный игрок не может стать талантом, просто получая игровое время.



Эта ситуация может и повысить почти прекратившийся в последние годы отток молодых в канадские юниорские лиги. Раньше в них ехали не в последнюю очередь ради хорошей позиции на драфте НХЛ, хотя корреляции между этим особенно найдено не было. Отсутствие матчей сборных может сильно увеличить соблазн попробовать себя в CHL.



Поэтому не надо обманывать в первую очередь себя: простое введение молодых игроков в основы клубов КХЛ ничего не изменит по щелчку. Им будут нужны ответственные международные матчи, иначе скоро мы будем чахнуть во внутреннем болотце.