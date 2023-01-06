Канада вздрогнула, вспомнив великий русский камбэк! Но в овертайме финала МЧМ дожала чехов

Финальная пара на МЧМ-2023 по хоккею получилась неожиданной. Компанию Канаде, которой, кажется, путь в решающий матч был проложен изначально, составила сборная Чехии, и это большая сенсация. Молодёжь из этой страны не добиралась до медалей целую вечность, да и в целом чешский хоккей давненько погрузился в стагнацию. Собственно, и это поколение не считалось каким-то суперталантливым, но на турнире в Канаде под руководством Радима Рулика чехи показали блестящую игру и заслуженно прошли в главный матч.

Но фаворитами, разумеется, были «кленовые листья», и в первой половине игры канадцы смотрелись уверенно, потихоньку подкрепляя своё преимущество голами. На 13-й минуте счёт открыл Дилан Гюнтер: бросок форварда «Аризоны» в касание стал неразрешимой задачей для Томаша Суханека.

В начале второго периода Канада забила второй гол. Это капитан «кленовых» Шейн Райт отметил день рождения шикарной шайбой после сольного прохода и обыгрыша трёх чешских соперников.

2:0 в пользу Канады – приговор для Чехии? Вовсе нет. Ещё со времён Баффало-2011 все помнят, что канадская молодёжь прекрасно умеет терять преимущество. И в третьем периоде чехи сделали всё, чтобы вписать в историю хоккея свой грандиозный камбэк! На 53-й минуте подопечные Рулика забили первый гол: Иржи Кулих сыграл на добивании после того, как бросок Эдуарда Шале приняла на себя штанга. А через 54 секунды счёт был уже равный! Удивительную шайбу забросил Якуб Кос.

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Наверняка чехи испытали мощнейший подъём, украв победу у канадцев при 10 тысячах болельщиков «кленовых», но дожать хозяев турнира, подобно России 12 лет назад, европейцы не смогли. Ну а в овертайме успокоившиеся канадцы вырвали победу: героем стал Дилан Гюнтер, оформивший дубль.

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Канада – чемпион! Второй год подряд «кленовые листья» в овертайме выигрывают финал домашнего турнира со счётом 3:2, всего же это уже двадцатое золото канадцев на МЧМ. Чехи же впервые со времён Чехословакии взяли серебро молодёжного первенства, добыли первую с 2005 года медаль турнира, и теперь молодая «народны тим» наверняка возвращается домой героями.



Кстати, самый «горячий» хоккеист турнира – Коннор Бедард – в финале не набрал ни одного очка, и это первый холостой матч суперталанта на этом МЧМ. Впрочем, не стоит удивляться тому, что в главной игре зарешали всё-таки ребята с опытом НХЛ, а титул MVP достался 17-летнему вундеркинду, набравшему 23 (9+14) очка в семи матчах, абсолютно заслуженно.

Сразу после финального матча ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024. Пока без сборной России.