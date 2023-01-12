Неожиданный хет-трик канадца и преображение «Ак Барса». Итоги игрового дня КХЛ

11 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Ак Барс» одержал пятую подряд победу. После успеха в Новосибирске казанцы покорили Омск. Уже на 41-й секунде они вышли вперёд: Дмитрий Воронков «обокрал» Богдана Киселевича у лицевого борта и с добивания поразил ворота Андрея Мишурова. Основной голкипер «Авангарда» – Василий Демченко – пропустил игру из-за болезни.

Сибиряки отыгрались почти мгновенно: слётанный дуэт Толчинский – Грицюк организовал гол всего через четыре секунды после начала первого в матче большинства.



На протяжении оставшейся части матча инициативой владели преимущественно «барсы» – во многом за счёт напористой игры под воротами. Молодой вратарь «Авангарда» действовал надёжно, однако в третьем периоде не выручил своих партнёров. Мишуров неудачно отбил бросок Никиты Дыняка, шайба выпала на пятачок, откуда в сетку её направил Илья Сафонов. Спастись «ястребы» уже не успели. «Ак Барс» благодаря успеху вышел на шестое место в Восточной конференции, а от первого его теперь отделяют лишь шесть очков.

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«Трактор», в последнее время действующий всё более и более уверенно, гостил в Ярославле. Челябинцы не особенно упорствовали в атаке – по итогам первых 40 минут они почти в два раза уступили сопернику по количеству бросков в створ.

Тем не менее уральцы смогли забить: Никита Тертышный реализовал большинство за четыре секунды до его окончания. Эта шайба стала лишь третьей для нападающего в текущем регулярном сезоне. Для сравнения, в прошлом он записал в свой актив 22 гола.



«Локомотив» не сумел отыграться. Концовку ярославцам испортили удаления. Сначала Александра Полунина отправили на скамью для плохих парней, а затем железнодорожники поймали командный штраф. Итог неутешителен: у команды Игоря Никитина – пятое поражение кряду.

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«Нефтехимик» и «Амур» — претенденты на плей-офф из нижней половины таблицы Восточной конференции – встретились в Нижнекамске. Раньше о таком матче сказали бы «игра за шесть очков».



Хабаровчане неудачно вступили в противостояние: схватили сразу три удаления за период, а за фол Кэмерона Ли судьи наказали «Амур» буллитом. Энтони Камара не использовал штрафной бросок, а вот несколько минут спустя Владислав Лещенко завершил идеально разыгранную комбинацию и всё же вывел партнёров вперёд.



Этого преимущества нижнекамцам хватило. Несмотря на то что с течением матча «Амур» наладил дисциплину, дотянуться до соперника им не удалось. В результате хабаровчане опустились на последнее место на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Куньлунь» с удивительной лёгкостью расправился с минским «Динамо». Китайский коллектив открыл счёт в первом периоде: Клиффорд Пу ледоколом прорвался на пятачок, откуда занёс шайбу в ворота. Но, как оказалось, это было только начало. Во второй двадцатиминутке Пу оформил дубль, а затем по голу белорусам отгрузили ещё двое его партнёров.



Когда игра уже была сделана, «красные звёзды» позволили себе немного расслабиться. Третий период соперники завершили боевой ничьей – 2:2. Пу оформил хет-трик на последних секундах, а затем Паркер Фу в эффектном прыжке одним касанием перенаправил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 12 января